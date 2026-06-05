Vuelven los colectivos al Alto Paraguay, aunque por ahora solo para trasladar votantes

A mediados de la semana se logró rehabilitar el camino que une a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra con el resto del país a través de la ruta Bioceánica, gracias a la acción de los ganaderos, quienes una vez más sacaron sus maquinarias para estas reparaciones.

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Al grupo de productores y voluntarios se le sumaron también personal del MOPC con las dos únicas maquinarias que poseen en el distrito, además del equipo vial de la Gobernación con varias maquinarias y camiones volquetes. La acción conjunta permitió cargar los tramos desagotados por pobladores de Toro Pampa.

Gracias a esta acción comunitaria del sector privado, pobladores e instituciones del Estado, se habilitó el camino, lo que produjo la circulación de numerosos vehículos que entraban y salían de la zona, sobre todo camiones de gran porte, como los transportadores de ganado vacuno.

Transporte público

Apenas se supo la noticia sobre la reapertura del camino, se anunciaba también la vuelta del servicio del transporte público, hecho bastante esperado por los pobladores del departamento, atendiendo el vital servicio que prestan estos colectivos, que a pesar de ser unidades chatarras, al no tener otra opción, son el único medio de movilidad para la mayoría de la gente del Alto Paraguay.

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La unidad de la empresa San Juan, que quedó atascada en Fuerte Olimpo desde el pasado 11 de abril, partió en la mañana de este miércoles desde la capital departamental con destino a la ciudad de Asunción, llevando en su interior pasajeros con lo que se daba inicio a la vuelta del transporte público en la zona.

Fletado para votantes

Cuando ya se creía restablecido el servicio del colectivo a las comunidades con su itinerario acostumbrado, desde la empresa San Juan se anunciaba que por esta semana no se realizará el servicio habitual, atendiendo a que no se dispone de unidades.

Sucede que las unidades disponibles de la empresa fueron contratadas por los operadores políticos para traer a sus votantes desde la capital del país y desde Concepción, como siempre suele suceder, entonces se suspende el viaje normal.

Desde el jueves ya están llegando a las comunidades del Alto Paraguay los colectivos trayendo a los electores para sufragar en las internas del domingo, todos pertenecientes a candidatos de la ANR, atendiendo a que la oposición tiene poco peso y presentan listas unificadas.

En la noche de este viernes debe partir la mayor caravana de colectivos con los votantes hacia el departamento, donde deberán llegar en la mañana del sábado, para luego volver de nuevo desde donde partieron al término de las elecciones.

Poyopy

Los votantes que son traídos a las diferentes localidades, en su gran mayoría son jóvenes que trabajan o estudian en la capital del país o en Concepción, así como también personas que viven en otras regiones del país, pero al ser oriundos de esta zona chaqueña, nunca salieron del padrón partidario.

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La venida de los votantes significa un millonario desembolso para los candidatos que se encargan de trasladarlos, pues además de tener que costear el precio del colectivo fletado, también deben dar una especie de ayuda, el famoso “poyopy”, a cada votante que figura en los padrones.

Fuerte Olimpo y Puerto Casado son los lugares donde llegan la mayor cantidad de colectivos, entre 8 a 10 unidades por cada distrito, algo menor en Carmelo Peralta y un poco más aún en la lejana Bahía Negra.

En todo el Alto Paraguay están habilitados para sufragar este domingo más de 14.000 electores de la ANR, en los cuatro distritos existentes, siendo las internas coloradas donde se producen las disputas electorales, puesto que en los lugares donde votan los de la oposición, prácticamente pasan desapercibidas.