Corredor Bioceánico: motor de integración y progreso para el Paraguay y países de la región

Para finales de este mes está prevista la unión de los dos extremos del puente de la Bioceánica, que unirá a las comunidades de Carmelo Peralta, de nuestro país, con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho, lo que permitirá físicamente una nueva ruta para unir a los océanos Pacífico y Atlántico.

El puente internacional, construido sobre el río Paraguay, a unos 650 kilómetros al norte de la capital del país, es un componente de la extensa red vial del denominado Corredor Bioceánico, que llega a las costas del Pacífico en territorio chileno, con el objetivo de alcanzar los mercados de Asia.

Trazado

La larga carretera bioceánica recorre territorios de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile para llegar a los puertos del Pacífico. Teniendo como punto de partida el mismo puente bioceánico que une a nuestro país con Brasil, la distancia de recorrido hasta los diferentes puertos chilenos sobre las costas del Pacífico es de un promedio de 2.000 kilómetros.

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Así, para llegar al puerto de Mejillones se deben recorrer 1.980 kilómetros; si el destino es el puerto de Tocopilla, la distancia es de 1.960 kilómetros; un poco más para llegar al puerto de Antofagasta, que se encuentra a 1.990 kilómetros, siendo Iquique el puerto más lejano, con 2.390 kilómetros de recorrido, siempre partiendo desde la zona de Carmelo Peralta, de nuestro país.

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Lógicamente, la distancia será mayor para aquellas personas que parten desde otras regiones del Brasil. Así, una vez iniciado el viaje desde el puente de la Bioceánica, se deberán recorrer más de 600 kilómetros por territorio chaqueño, pertenecientes a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, para llegar hasta la zona de Pozo Hondo, frontera con la Argentina.

Allí se cruza el río Pilcomayo sobre un pequeño puente existente para ingresar a territorio argentino e iniciar un largo viaje por las provincias de Salta y Jujuy, entre bellos paisajes de elevaciones, antes de llegar a la misma cordillera de los Andes, para finalmente viajar por una zona que forma parte del desierto de Atacama, en Chile, y llegar a los puertos del Pacífico.

Impacto económico y social

Con esta nueva ruta, considerada el segundo Canal de Panamá, se estarán ahorrando más de 8.000 kilómetros, equivalentes a más de una semana de viaje para llegar a los puertos asiáticos, en relación con lo que se recorre actualmente por el océano Atlántico, bordeando el continente africano.

Los países de la región podrán aprovechar estas ventajas para hacer llegar sus productos a los mercados de Asia, por lo que se presume que una gran cantidad de camiones de gran porte, los denominados bitrenes, deberán circular diariamente por esta extensa carretera.

Además de beneficiar económicamente a los productores de los diferentes países, también se verán favorecidas, de manera indirecta, una serie de personas que dependen directamente de este tipo de transporte y, por supuesto, del incremento en la producción y comercialización de los diferentes productos que se generan en cada nación.

Las ciudades o poblaciones por donde pasa la extensa carretera también tendrán un notable desarrollo económico, al menos aquellas que ya se están preparando mediante la inversión privada en la construcción de hoteles y locales gastronómicos, así como en la instalación y funcionamiento de estaciones de servicio.

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Además de potenciar la actividad del transporte de carga, lógicamente la nueva ruta será utilizada para fomentar el turismo y así brindar la posibilidad de conocer las riquezas naturales y arquitectónicas de los países por donde pasa la carretera del Corredor Bioceánico.

La zona de Mato Grosso y el Chaco se verán beneficiados para potenciar el crecimiento de la agroganadería, sobre todo el estado brasileño, considerado uno de los mayores productores del vecino país en dichos rubros.

En la región Occidental, en el departamento de Boquerón, ya se logran observar obras privadas para acompañar el desarrollo regional impulsado por la Bioceánica. No así en el Alto Paraguay, que lastimosamente sufre un retroceso debido a los permanentes aislamientos, como consecuencia de la falta de infraestructura, sobre todo en las áreas vial y energética.

En la próxima entrega periodística estaremos hablando precisamente sobre el impacto que tendrá esta colosal obra vial para todo el Chaco paraguayo y, de forma especial, para el postergado Alto Paraguay.