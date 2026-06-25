Aborto provocado sería la causa de muerte de una mujer indígena en Fuerte Olimpo

La mujer, de 23 años, oriunda de la comunidad de Puerto Diana, de la parcialidad de los Ishir o Chamacocos, se encontraba en estado de gestación, aunque pareciera que la misma ocultaba a sus familiares su embarazo por causas desconocidas. Eso es lo que se presume, pues nunca consultó en el Hospital de Bahía Negra, cercana a su localidad.

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El director del Hospital de esta comunidad chaqueña, Dr. Miguel Benítez, dijo que la parturienta fue traída al nosocomio en estado de emergencia en la madrugada del miércoles. Allí pudieron constatar que la mujer estaba embarazada y habría sufrido un aborto, probablemente provocado.

Debido a la gravedad de la situación y ante la precariedad sanitaria del lugar, se procedió a evacuarla de forma inmediata hasta el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, distante a unos 200 kilómetros, a bordo de una ambulancia y atravesando el precario camino.

El galeno dijo que la mujer nunca acudió a consultar en el hospital y que buscaba ocultar su embarazo a sus propios familiares por causas que se desconocen. La víctima era madre soltera y deja huérfano a un niño de 2 años. Atendiendo a que el caso podría tratarse de un aborto provocado, el Dr. Benítez acudió a realizar la denuncia ante la comisaría local.

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En tanto, la ambulancia con la mujer en su interior, llegó en las primeras horas de la mañana del miércoles hasta el Hospital Regional de Fuerte Olimpo. Al ser inspeccionada por los profesionales del lugar, se ordenó su inmediata evacuación hasta la capital del país, atendiendo a que se carece de salas de terapia intensiva.

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La directora del Hospital Regional de esta capital departamental, Dra. Patricia Ferreira, dijo que se logró disponer de forma inmediata de un avión de la Fuerza Aérea que opera en este tipo de emergencias. A pesar del esfuerzo realizado por los paramédicos llegados desde Asunción, lastimosamente la mujer no resistió y falleció antes de que pudiera concretarse su evacuación.

La causa de muerte fue una coagulación intravascular diseminada a consecuencia del aborto. La mujer habría tenido unas 20 semanas de embarazo. El caso se encuentra a cargo del Ministerio Público, que deberá investigar y determinar finalmente qué fue lo que sucedió en torno a este fallecimiento.