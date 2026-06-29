Se normaliza el servicio del transporte público en Alto Paraguay tras 77 días de paralización

En Fuerte Olimpo, este sábado alrededor de las 9:30, llegaba un colectivo de la empresa San Juan transportando a numerosos pasajeros. La unidad partió desde la capital del país en la noche del viernes, en su horario habitual. Con este viaje se logra restablecer el transporte público, tras numerosos intentos frustrados a consecuencia de la precariedad de los caminos.

Algo similar sucedía en la localidad de Bahía Negra, donde otra unidad perteneciente a la misma empresa llegó en la mañana del viernes, luego de haber salido de la estación de buses en la noche del jueves. El restablecimiento de este servicio fue bastante aplaudido por los pobladores, atendiendo la enorme importancia que cumplen estos colectivos en estas lejanas poblaciones.

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En la capital departamental se restablece este servicio luego de 77 días de paralización. En tanto, en Bahía Negra el tiempo fue mayor, atendiendo que hacía 90 días no llegaba ningún colectivo desde la ciudad de Asunción.

Caminos precarios

La paralización del transporte público obedeció, una vez más, a la precaria situación de los caminos en la zona, que nuevamente, al igual que ocurrió en el 2025, quedaron con varios tramos inundados tras las primeras lluvias registradas en la región, debido precisamente a la falta de reparaciones.

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Ahora, para que de nuevo sea posible que los ómnibus operen en estas poblaciones, fue necesario el trabajo realizado por maquinarias de las estancias, del MOPC y de la propia Gobernación, aunque, como siempre, de forma bastante precaria. Así lo había manifestado el propio gobernador Arturo Méndez, quien señaló que, debido a la extensa longitud de estos caminos y a la falta de presupuesto, solo se realizaban reparaciones de carácter provisional.

Por el momento, se desconoce qué pasó con las empresas Mawes S.A. y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, que fueron adjudicadas por el MOPC para realizar estas reparaciones. A inicios de año, la primera de estas empresas ejecutó algunos trabajos en el camino que llega a la ruta Bioceánica, mientras que la otra solo realizó reparaciones superficiales en el camino que conduce a Puerto Casado.

Ninguna de las dos empresas logró colocar, hasta el momento, los tubos que deben funcionar como sistemas de desagüe, de suma importancia para evitar que los tramos vuelvan a inundarse con cada lluvia. Actualmente, no se visualizan maquinarias de estas empresas trabajando en los caminos.

El monto de la adjudicación supera los G. 17.000 millones y se presume que la falta de desembolsos por parte del MOPC sería precisamente la razón por la que no continúan estos necesarios trabajos de reparación. Esto resulta preocupante, atendiendo que la Dirección de Meteorología prevé la llegada de lluvias de gran magnitud para los meses de agosto y setiembre, que, de confirmarse, lastimosamente volverán a dejar aislada a toda la región.

Odiseas de los largos viajes

El viaje en colectivo desde Fuerte Olimpo hasta la capital del país, un recorrido de unos 780 kilómetros, se realiza en un promedio de 15 horas, dependiendo siempre de las condiciones de los caminos, atendiendo que se deben transitar 140 kilómetros de camino de tierra para llegar hasta un tramo de la ruta Bioceánica y, desde allí, continuar sobre asfalto hasta el destino.

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En tanto, desde Bahía Negra existen casi 200 kilómetros de camino de tierra antes de llegar a la ruta Bioceánica y, desde allí, otros 640 kilómetros hasta la ciudad de Asunción. Además de depender de las condiciones de los caminos de tierra, en ambos casos, los pasajeros deben rogar para que no se descompongan las unidades chatarra de la empresa que cubre este largo itinerario.

Por de pronto, y a pesar de todos estos detalles sobre lo riesgoso que significa viajar en estas condiciones, los pobladores de la zona están contentos por el restablecimiento del servicio, que se normaliza, al menos por ahora. Tal es así que el sábado nuevamente partió desde Bahía Negra el colectivo con destino a Asunción y, en Fuerte Olimpo, en la mañana de este lunes, la unidad emprendió el viaje de regreso hacia la capital del país.