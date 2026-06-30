Entregan a Peña propuesta de camino de todo tiempo a Fuerte Olimpo

Según el gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, existirían numerosas empresas extranjeras interesadas en la construcción del camino asfaltado de 140 kilómetros para unir esta capital departamental con un tramo de la nueva ruta bioceánica y así lograr el protagonismo económico y social de los pobladores de la zona.

Una de las empresas interesadas en ejecutar esta obra presenta una propuesta de tres años de gracia y luego 10 cuotas de US$ 32 millones. Esta carpeta con dichos números es precisamente la que se entregó al primer mandatario, atendiendo que, lógicamente, se necesita el aval del Gobierno.

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Según el gobernador, el presidente se mostró interesado en la propuesta y derivó el documento a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien lo acompañaba, para que desde el mismo ministerio se realice un estudio pormenorizado de la oferta y posteriormente se presente el resultado final.

El jefe departamental dijo que atendiendo la apretada agenda que desarrolló el presidente Peña durante su visita a la comunidad chaqueña, será necesario explicar todos los detalles de la propuesta, por lo que ya está solicitando una audiencia con el jefe de Estado para presentar los pormenores.

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“Nos dimos cuenta de que el presidente de la República actúa en base a propuestas concretas”, señaló el gobernador. “Es por eso que buscamos la fuente de financiación de esta importante obra para los pobladores del Alto Paraguay y la presentamos al primer mandatario, esperando obtener una respuesta favorable”, sostuvo.

Cumplir promesas electorales

El presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuellar, aprovechó la visita de Peña a la zona para pedirle públicamente que cumpla con las promesas electorales realizadas en relación a la construcción de caminos de todo tiempo en el Alto Paraguay.

El edil recordó a Peña que hace tres años, junto con otros dirigentes, salían a pedir votos para los candidatos del Partido Colorado con la promesa de que, una vez en el Gobierno, se honraría esta deuda histórica con los sufridos pobladores de la zona.

“En breve volveremos a llegar a las casas de numerosas personas. Sin embargo, hasta la fecha no podemos cumplir con esa promesa. Por eso, presidente, antes de que finalice tu mandato, por lo menos busca la forma de realizar la licitación para que se asfalten los caminos que llegan a Fuerte Olimpo y Bahía Negra, aunque los trabajos se inicien en el próximo gobierno”, expresó el concejal.

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En relación a la propuesta presentada por la Gobernación, Cuellar dijo que con los tres años de gracia que otorgará esta empresa, el Gobierno del presidente Peña no desembolsará ninguna suma de dinero, pues los pagos comenzarán a realizarse recién después de 36 meses, sostuvo.

Bioceánica

Asfaltar los caminos que llegan a Fuerte Olimpo, Bahía Negra y Agua Dulce es de suma importancia para lograr la conectividad con la nueva ruta bioceánica, atendiendo que actualmente estos caminos quedan intransitables apenas se producen las lluvias.

Si no se procede al asfaltado de estos tramos, será difícil que los productores agrícolas y ganaderos puedan sacar sus productos hacia la Bioceánica, para llegar a las costas del Pacífico y competir en los mercados de los países de Asia.

Las zonas mencionadas concentran la mayor parte de la producción del departamento. En Carmelo Peralta, la única región beneficiada directamente por la ruta bioceánica, apenas concentra el 15 % de la producción ganadera del Alto Paraguay. Una situación similar ocurre en relación con la distribución de la población del departamento.