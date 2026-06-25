Alto Paraguay será mero espectador del desarrollo regional de la Bioceánica, advierten

La nueva ruta Bioceánica, que cruza por los países de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, es considerada como el segundo Canal de Panamá, ya que unirá los océanos Pacífico y Atlántico, generando un tremendo impacto social y económico en toda la región, al permitir una mayor comercialización con los mercados asiáticos.

El extenso trazado, que llega hasta los puertos del Pacífico en Chile, cruza más de 600 kilómetros por territorio chaqueño en nuestro país, atravesando los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.

La obra incluye la construcción del puente internacional sobre el río Paraguay en Carmelo Peralta (Alto Paraguay), que une nuestro país con Brasil a través del Chaco paraguayo.

Carencia de infraestructuras

En Alto Paraguay se construye el puente internacional, que ya se encuentra en etapa de culminación, y varios kilómetros de la nueva carretera cruzan por esta región chaqueña. Sin embargo, la carencia de infraestructuras sociales condiciona que el departamento sea solo un mero espectador de este desarrollo, según refirió el propio gobernador Arturo Méndez (HC).

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El jefe departamental indicó que en el departamento de Boquerón se está concentrando la mayor inversión de capital privado, en busca de aprovechar los beneficios que ocasionará la nueva ruta Bioceánica. Esto se puede observar con la proyección de construcción de dos hoteles internacionales en la zona de Loma Plata, además de varios espacios para estacionamiento de los grandes camiones que circularán por la nueva carretera regional.

Este fenómeno se da como consecuencia de que dicho departamento cuenta con infraestructura, gracias al trabajo de años de la comunidad menonita con ayuda del Estado paraguayo. Sin embargo, en Alto Paraguay la realidad es muy distinta, donde existe una enorme deuda social por parte del Gobierno central, afirmó el gobernador.

“A pesar del esfuerzo que realizamos para atraer inversionistas a nuestro departamento, tropezamos con la dura realidad de la falta de caminos de todo tiempo, de agua potable y de una energía eléctrica precaria e inestable por parte de la ANDE”, enfatizó Méndez.

“Hasta tanto el Estado paraguayo no se decida a invertir para subsanar estas carencias sociales que afectan a los pobladores postergados de Alto Paraguay, lamentablemente seremos simples espectadores del desarrollo económico que generará la nueva ruta Bioceánica”, dijo el jefe departamental.

“Desde la Gobernación intentamos dar respuesta al tema vial; sin embargo, debido a la extensa red de caminos de la zona, lastimosamente no podemos abarcar todo. Nos limitamos a realizar reparaciones parciales en busca de mantener transitables los caminos”, alegó.

Finalmente, dijo ser consciente de que si el Estado paraguayo, a través del Gobierno Central, no se decide a construir caminos de todo tiempo e instalar un sistema de energía eléctrica seguro y estable, será imposible atraer inversionistas al departamento.

“El desarrollo que traerá la Bioceánica simplemente lo miraremos pasar, sin ser partícipes de él”, refirió.

Reducción de carne exportada

Hasta el año 2024, y según datos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)-Regional Alto Chaco, el 33% de la carne vacuna exportada por nuestro país se producía en Alto Paraguay, departamento que cuenta con casi dos millones de cabezas de ganado vacuno, lo que lo convierte en una de las principales regiones ganaderas del Paraguay.

Sin embargo, los aislamientos que se produjeron en el departamento durante los años 2025 y 2026, a consecuencia de la inundación de los caminos, hicieron que el porcentaje de participación en las exportaciones descendiera al 26%, según manifestó Nevercindo Cordeiro, presidente de la ARP-Regional Alto Chaco.

La falta de caminos provocó que no se pudieran trasladar los animales desde las estancias hasta los centros frigoríficos, situación que, además de disminuir el nivel de faenamiento y afectar el volumen de carne exportada, ocasionó millonarias pérdidas a los productores al no poder cumplir con los compromisos asumidos.

“Cuando no tenemos caminos, los animales vacunos pierden peso y eso representa pérdidas económicas”, expresó el productor.

Cordeiro solicitó al Gobierno Nacional la construcción de caminos de todo tiempo, que permitan potenciar la ganadería en el departamento y promover el desarrollo de toda la región, sostuvo.

Boquerón

Totalmente contraria a la dura realidad de Alto Paraguay es la situación que se observa en el departamento vecino, Boquerón, donde ya se puede percibir cómo los inversionistas se preparan para aprovechar los beneficios económicos que generará la ruta Bioceánica, a través del fluido tránsito de camiones que transportarán todo tipo de mercaderías hacia los puertos del Pacífico.

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En varios tramos del trazado de la ruta ya pueden observarse modernas estaciones de servicio, dotadas de todas las comodidades para atender a los viajeros, además de amplios espacios destinados al estacionamiento de los enormes camiones que circularán por la nueva carretera.

Actualmente, en la localidad de Loma Plata se proyecta la construcción de dos modernos hoteles internacionales, pertenecientes a reconocidas cadenas del rubro. Todo esto, sin duda, generará numerosas fuentes de trabajo en la zona.

Pero, el Corredor Bioceánico no solo generará oportunidades económicas, sino también la posibilidad de conocer las riquezas naturales de los países por donde atraviesa esta extensa carretera. Sin duda, representará un punto de encuentro entre diferentes culturas de esta parte del continente americano.

En nuestra próxima entrega conoceremos más sobre estas características naturales y el potencial turístico que acompaña a esta estratégica obra.