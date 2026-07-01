Alto Paraguay: el drama de la salud ante la desidia estatal

Solo existen dos hospitales de supuesta referencia en todo el Alto Paraguay: uno en Fuerte Olimpo, donde funciona el mal llamado Hospital Regional, y otro en Puerto Casado, donde se encuentra el Hospital Distrital. A pesar de ser considerados centros de referencia, en ninguno de ellos se realizan cirugías de urgencia.

Ambas unidades no cuentan, además, con salas de terapia, ni siquiera de preterapia. La principal razón de la falta de infraestructura y de la no realización de cirugías obedece a la falta de médicos especialistas, razón por la cual los pacientes que necesiten ingresar a quirófano necesariamente deben ser evacuados a hospitales de Concepción, Asunción o Pedro Juan Caballero.

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En Fuerte Olimpo anteriormente se realizaban cirugías menores; sin embargo, desde hace casi dos años estas prácticas tuvieron que suspenderse debido a la renuncia del único médico anestesista que trabajaba en todo el departamento. Desde entonces, el Ministerio de Salud no logra contratar a otro profesional.

En ambos puestos sanitarios se realizan cirugías, pero solo las programadas, cuando se cuenta con médicos especialistas o cuando llegan grupos de profesionales de blanco para realizar acciones humanitarias a favor de los pobladores del Chaco.

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Odiseas de las evacuaciones

Todos los puestos sanitarios cuentan con ambulancias, además de embarcaciones utilizadas para el traslado de pacientes, como los hospitales de Bahía Negra y Fuerte Olimpo, que recibieron en calidad de donación, potentes lanchas entregadas por el Gobierno de la India.

Cuando el camino lo permite, el traslado de pacientes se realiza por tierra. Para ello, se procede a evacuar al enfermo primeramente a bordo de ambulancias todoterreno hasta el puesto policial N.º 65, ubicado al costado de la nueva ruta bioceánica, al menos cuando el viaje se realiza desde Bahía Negra o Fuerte Olimpo.

En dicha unidad policial se cuenta con otro tipo de ambulancia, especial para caminos asfaltados, por lo que se procede al transbordo y se continúa el largo viaje, que por lo general tiene como destino la capital del país.

Si el paciente es derivado a la ciudad de Concepción, entonces no se realiza el transbordo en la comisaría mencionada, atendiendo que el viaje se efectúa hasta Puerto Casado, para lo cual se deben recorrer unos 90 kilómetros de camino de tierra desde la ruta bioceánica. Una vez llegado al lugar, se cruza el río Paraguay a bordo de una embarcación y luego se continúa por un camino asfaltado en precarias condiciones hasta llegar al destino.

Cuando el camino no permite este tipo de viajes, las evacuaciones se realizan en embarcaciones hasta Carmelo Peralta y, desde allí, donde ya existe un camino de todo tiempo, el enfermo es trasladado en una ambulancia para completar los casi 700 kilómetros hasta Asunción.

Las evacuaciones más urgentes se realizan en aviones de la Fuerza Aérea, sobre todo desde la capital departamental, donde existe una pista de aterrizaje de todo tiempo. Es por eso que el traslado de pacientes se realiza a cualquier hora del día, inclusive por la noche y en la madrugada.

En todos estos traslados existe un factor común: la enorme distancia que se debe recorrer para llegar hasta los hospitales de referencia, lo que pone en riesgo la vida del propio enfermo. Inclusive, en varias ocasiones esto significó la pérdida de vidas, atendiendo que los pacientes no resistieron un viaje tan largo. En otras situaciones, la ayuda del avión llegó de forma tardía, pues la persona no soportó la larga espera.

¿Por qué no se logra contratar especialistas?

El Ministerio de Salud sostiene que no logra contratar a médicos especialistas para trabajar en los hospitales de este departamento. La propia ministra, María Teresa Barán, en varias ocasiones ensayó este argumento como justificación de la desidia estatal.

Preguntamos a varios especialistas el porqué de esta negativa, y todos coincidieron en sus respuestas: “No existe incentivo económico” por parte del Ministerio de Salud para que puedan venir a brindar sus conocimientos en los hospitales del Alto Paraguay.

A nivel país, el vínculo que percibe cada médico es de G. 4.500.000, y cada profesional puede acceder hasta a tres vínculos, lo que representaría un salario de G. 13.500.000. Sin embargo, este monto resulta totalmente insuficiente para un especialista, atendiendo que debe costear los gastos de permanencia en la zona, como alquiler de vivienda y alimentación, considerando que en estos lugares los precios de las mercaderías se triplican.

Otro especialista nos decía, y con razón: “¿Cómo puede ser que tenga que ir a trabajar a un lugar tan lejano y percibir el mismo salario que gana un colega que no cuenta con especialidad alguna?”. Esto significa desconocer la diferencia de varios años de estudios, pues para acceder a una especialidad se requiere entre 10 y 11 años de formación.

Mientras el Estado paraguayo no logre la creación de una ley que autorice la duplicación de los salarios para los médicos especialistas que deseen trabajar en poblaciones alejadas, lastimosamente se seguirá careciendo de estos servicios en los hospitales del Alto Paraguay y, con ello, continuará el riesgo de vida al que se expone al enfermo.

Gastos millonarios de traslados

Es incomprensible la desidia del Estado para no convencer la llegada de este tipo de profesionales de blanco a este departamento chaqueño. Ofreciéndoles mejores salarios, atendiendo que los costos para trasladar a los pacientes son millonarios, se pueden tener más oportunidades para conseguir a los especialistas.

Solo para tener un ejemplo, cada vuelo de avión que llega a Fuerte Olimpo para realizar la evacuación de un paciente representa un costo de más de G. 15 millones. El monto aumenta considerablemente si el enfermo es trasladado desde Bahía Negra, y cabe señalar que este tipo de traslado se realiza de forma permanente.

Si el viaje se realiza por tierra, el gasto de movilidad para cubrir los casi 1.600 kilómetros del recorrido de ida y vuelta desde Fuerte Olimpo hasta la capital del país es de unos G. 2.500.000. El monto se eleva, como siempre, si el traslado se realiza desde Bahía Negra. Además, se deben cubrir los viáticos del personal de blanco.

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Los viajes en las potentes embarcaciones donadas por el Gobierno de la India son realmente millonarios y se utilizan cuando el camino no lo permite, en especial para los traslados desde Bahía Negra hasta Fuerte Olimpo.

Sin perspectivas de mejoras

En la capital departamental se encuentra en etapa de culminación de los trabajos auxiliares de la enorme construcción que servirá para el nuevo Hospital Regional. El monto de la inversión supera los G. 15.500 millones, financiados por la Gobernación, que hasta la fecha no logra concluir estas obras luego de más de cuatro años de trabajos.

Sin embargo, si no se procede primeramente a equipar el moderno edificio con equipos médicos y no se logra contratar a los especialistas, aunque sea en áreas específicas, entonces la estructura solo será un enorme elefante blanco que no brindará utilidad alguna a los pobladores.

Tal vez porque aún no se tiene la forma de equiparla, o peor aún, porque no se pueden atraer a los especialistas, es que no se procede a su inauguración. Pues, en caso de que ello ocurra, solo será una simple mudanza del personal de blanco, con las mismas carencias de siempre.