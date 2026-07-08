Abuelitos de Fuerte Olimpo viven en extrema pobreza y no cobran pensión por no tener cédula de identidad

Son los hermanos Pablo y Ramón Salinas Ortiz, ambos de la tercera edad. El primero de los citados dice tener 74 años, en tanto que el otro abuelito llegaría a los 79 años. Viven en un precario rancho de karanday (palmas), en el barrio San Miguel de Fuerte Olimpo.

Los hermanos eran conocidos por ser trabajadores, desarrollando diversas tareas como limpieza de campos, colocación de postes y labranza de la tierra en la zona del Pantanal, en los lugares comúnmente conocidos como bancos de arena, donde plantaban todo tipo de productos para luego comercializarlos dentro de la misma población.

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Sin embargo, con el paso del tiempo y los achaques de la vida, fueron mermando muchas de estas actividades, como los trabajos brutos y forzados, para pasar a cosechar solo algunas pocas hortalizas en un pequeño predio al costado de la casita donde viven.

Actualmente, don Ramón ya presenta problemas de salud, lo que le impide ayudar a su hermano, mientras que don Pablo intenta trabajar para conseguir algo de dinero que les ayude a obtener el alimento diario, por sobre todo. La actividad hortícola que realiza solo la desarrolla en esta temporada de otoño-invierno; luego, el intenso calor y la falta de infraestructura, impiden todo tipo de cultivo.

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En este lamentable panorama, los hermanos sobreviven de la caridad de las personas, quienes les ayudan con lo poco que también poseen. Los abuelitos desean obtener el beneficio del subsidio estatal de la tercera edad, pero lamentablemente, ambos no cuentan con cédula de identidad.

Las paredes de palma del precario rancho de karanday donde viven presentan todo tipo de grietas y aberturas, haciendo que se sienta aún más el frío de estos días que afecta a todo el país, y poniendo en riesgo la integridad de los abuelos, atendiendo la avanzada edad de los mismos.

El fogón de leña está a la intemperie, en pleno suelo. Allí, de forma diaria, deben preparar sus pocos alimentos, en medio de las bajas temperaturas e inclusive en días de lluvia, resguardándose bajo precarias chapas.

Departamento de Identificaciones

El profesor Leonardo Lezcano, una de las personas que está ayudando de forma permanente a estos abuelitos, dijo que el mayor inconveniente para que estas personas puedan acceder a la cédula de identidad, que sería por vez primera, es que en todo Alto Paraguay no se cuenta con una sede del Departamento de Identificaciones.

El docente, que además es concejal departamental del PLRA, dijo que ofreció llevarles en su propio vehículo a los abuelitos hasta la localidad de Loma Plata, en el Chaco Central, distante a unos 340 kilómetros de esta capital departamental, la población más cercana donde existe una sede de Identificaciones, para que puedan obtener sus documentos.

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Lastimosamente, ambas personas se niegan a viajar, primero porque tienen temor de subir a un móvil, ya que prácticamente nunca lo hicieron. A eso se suma que uno de los abuelos presenta problemas de salud, y el largo viaje podría empeorar su situación.

Ambas personas decían haber nacido en la localidad de Puerto Pinasco y no tenían ningún tipo de documentación, refiere el docente, “por lo que busqué la manera de conseguir sus respectivas partidas de nacimiento, que después de mucho intento por fin ya pudimos obtener”. Ahora solo resta la obtención de la cédula de identidad.

Una vez que logren tener sus cédulas de identidad, podremos tramitar para que ambos accedan a los beneficios del cobro de la tercera edad, monto que les ayudará a costear los gastos propios de la sobrevivencia, dijo el concejal.

En varias ocasiones le mensajee al propio ministro del Interior, pidiendo que se envíe a funcionarios del Departamento de Identificaciones a la comunidad, atendiendo la imperiosa necesidad de contar con este servicio, pero lastimosamente no logré obtener ninguna respuesta, dijo finalmente Lezcano.