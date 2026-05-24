“Ovaléma de tantas injusticias; debemos cambiar desde la raíz”, propone obispo en el Chaco

La celebración central en honor a la protectora de Fuerte Olimpo se inició con la tradicional procesión de la imagen de María Auxiliadora por las principales calles de la capital de Alto Paraguay en la tarde del domingo. La jornada culminó con la misa en la explanada de la Catedral erigida en la cima de uno de los cerros de la comunidad, presidida por monseñor Gabriel Escobar.

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“Celebrar Pentecostés junto a la solemnidad de María Auxiliadora nos recuerda que el Espíritu Santo es el motor de la Iglesia, y la madre de Jesús es nuestra guía y protectora en ese camino, acompañándonos con su oración”, dijo el obispo del Vicariato del Chaco Paraguayo al inicio de la misa central.

El religioso recordó que la intercesión de la Virgen María Auxiliadora es para los tiempos difíciles. “La devoción a la madre de Jesús implica una actitud proactiva de valentía para afrontar dificultades, tensiones, conflictos, guerras y situaciones que aparentemente podrían ser imposibles”, expresó monseñor Escobar.

El prelado pidió a las autoridades nacionales y departamentales tener siempre presente a la persona como centro, sobre todo a ese paraguayo humilde que debe hacer malabarismos para llegar a fin de mes para cuidar de su familia, especialmente en el área de la salud, que aquí en nuestro país pareciera ser solo para personas privilegiadas.

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“Ya ovaléma”

El obispo realizó una breve radiografía de la realidad social del país, destacando que en el ámbito político se necesitan acciones más concretas para salir de la pobreza y el atraso. Para ello, sostuvo que se debe invertir en más infraestructuras en todas las áreas sociales.

“Necesitamos que las autoridades trabajen de manera conjunta, ya estamos cansados de las rencillas políticas; se necesitan soluciones rápidas y de raíz”, enfatizó.

En el área educativa, monseñor Gabriel Escobar manifestó que el Alto Paraguay necesita la creación de colegios técnicos para ayudar a los jóvenes a desarrollar esta tierra productiva en áreas específicas como la ganadería, la agricultura, la piscicultura y la minería. El objetivo, indicó, es que los estudiantes puedan obtener títulos de mando medio y acceder de forma inmediata a oportunidades laborales.

“Necesitamos contar con un hospital acorde a los tiempos”, donde el paciente sea bien atendido por el personal de blanco y donde además se pueda contratar a médicos especialistas, atendiendo a que el 90% de los profesionales que trabajan en los hospitales de la zona carecen de especialidades, expresó.

El obispo pidió que culmine de una vez la construcción del nuevo local para el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, para equiparlo de manera correcta y contratar al personal de blanco que brinde soluciones a la gente. Esta obra, de la Gobernación de Alto Paraguay ya lleva 5 años de construcción y ha costado unos G. 15.500 millones.

Justicia

La realidad de la justicia tampoco estuvo exenta de las críticas del obispo Gabriel Escobar, quien mencionó que en varias ocasiones las personas se sienten desamparadas y solas cuando acuden a buscar justicia ante hechos como robos, asaltos y abigeatos.

“En estos casos nos sentimos impotentes y no sabemos a dónde recurrir”, expresó.

Según el religioso, las instituciones que deberían velar por la defensa de cada paraguayo se muestran indiferentes, apáticas y silenciosas. Además, señaló que existe una tremenda burocracia.

“Es como si estuvieran adormecidas y desinteresadas en atender los reclamos ciudadanos”, refirió Escobar.

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Una vez más, pidió una justicia pronta, imparcial, justa para todos, sin excepción de raza, credo, religión y mucho menos de banderías políticas. “Si queremos que vengan inversionistas a nuestro país, debemos mejorar considerablemente el funcionamiento de nuestra Justicia; debemos cambiar, ya ovaléma (ya basta)”, expresó.

Caminos de todo tiempo

Finalmente, monseñor Gabriel Escobar pidió a los gobernantes que encaren la construcción de caminos de todo tiempo si verdaderamente se pretende desarrollar al Alto Paraguay, caracterizado por su enorme potencial económico en el rubro de la ganadería.

El religioso cuestionó además que se sigan destinando sumas millonarias para supuestas reparaciones de caminos que, según afirmó, se realizan de manera precaria. “Pareciera que se trata de simples negociados”, dijo al respecto.

Para brindar una mejor calidad de vida a los pobladores de este postergado departamento y lograr la construcción de caminos de todo tiempo, se necesita principalmente voluntad política, afirmó. “Basta de tantas injusticias, ya ovaléma”, enfatizó al finalizar la homilía.