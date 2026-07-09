Millonarias obras públicas abandonadas en Alto Paraguay por impunidad entre colorados

El dinero público invertido en estas obras paralizadas hace años orilla los G. 6.500 millones y corresponde a la anterior administración del exgobernador y actual diputado nacional José Domingo Adorno, actualmente reciclado en filas de Honor Colorado.

Lea más: Bahía Negra: silencio cómplice sobre millonaria obra abandonada de la Gobernación de Alto Paraguay.

Entre estas obras inconclusas se encuentra el denominado muelle atracadero en la localidad de Bahía Negra, donde se invirtió una suma cercana a los G. 5.000 millones. La empresa beneficiada con la licitación pública es AR Consultores y Asociados, de Alfonso Rivas. Los trabajos están abandonados desde el 2023, aunque el año pasado se logró realizar algunas pequeñas tareas, aun así no se logró terminar

También se dejó sin terminar lo que debía ser el dispensario médico en la comunidad indígena de María Elena, donde viven familias de los Tomarahos, en el distrito de Fuerte Olimpo. La obra abandonada fue adjudicada a la empresa AR Consultores y Asociados por un monto de G. 690 millones, de los cuales se pagaron unos G. 521 millones.

El monto abonado representa el 75% del total, pero la ejecución de los trabajos de la obra es de apenas el 53%, según los mismos responsables de la Gobernación. La construcción está abandonada desde hace años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la localidad de Toro Pampa, también del distrito de Fuerte Olimpo, se dejó abandonada una obra que debía servir para la futura iglesia de San Roque González de Santa Cruz. El trabajo se coordinaba con el propio Vicariato Apostólico del Chaco, y en ella se invirtieron más de G. 700 millones.

“El mejor amigo de un colorado es otro colorado”

La vieja frase utilizada con frecuencia durante la dictadura stronista parece renacer con fuerza. Solo así se puede entender el silencio cómplice de las actuales autoridades de la Gobernación, que se desentienden de realizar las denuncias para que se pueda investigar adónde fue a parar esta millonaria suma de dinero público.

O, en su defecto, que se puedan terminar las obras para que cumplan la utilidad para la cual fueron proyectadas, lógicamente sin que se tenga que recurrir de nuevo a meter la mano en nuevos presupuestos.

El propio gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, apenas asumía su mandato en el 2023, aseguraba que esto no quedaría en la impunidad y que ya se encontraban trabajando con los asesores jurídicos para realizar las denuncias pertinentes ante las instituciones encargadas.

Sin embargo, ya pasaron tres años desde lo manifestado por el jefe departamental y hasta ahora todo continúa tal cual como encontraron las obras abandonadas al asumir en el 2023. Pero lo peor de todo es que no existe ninguna denuncia concreta ante el Ministerio Público.

Lea también: Presentan denuncia sobre supuesto mal uso del dinero público en Gobernación de Alto Paraguay.

Le volvimos a preguntar sobre esta realidad de supuesta impunidad y, sobre todo, sobre su silencio al no denunciar donde corresponda. El jefe departamental solo se limitó a decir que estas obras inconclusas, correspondientes a la administración anterior, ya están a cargo de la Justicia y que tienen sus respectivas denuncias.

Al reiterarle en dónde se realizaron estas denuncias, y si fueron presentadas ante el Ministerio Público, simplemente el gobernador guardó silencio y ya no respondió a nuestro requerimiento.

A pesar de que existe una tremenda rivalidad entre el gobernador y el diputado nacional, viendo los permanentes ejemplos de “abrazo republicano” que se vienen dando a nivel país, no sería nada raro que lo mismo ocurra en este departamento, con lo cual se garantizaría la impunidad para evitar denuncias sobre estas obras públicas abandonadas.