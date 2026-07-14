Carmelo Peralta: conflicto entre concejal e intendente por cobro de dieta

Lorenzo Sosa, concejal municipal del PLRA, realiza desde esta mañana una manifestación frente al local de la Municipalidad de Carmelo Peralta. Reclama tres meses de deuda de salario, que totaliza G. 12 millones, atendiendo a que cada edil percibe mensualmente G. 4 millones.

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El edil refiere que, supuestamente, por no apoyar la candidatura del intendente Silverio Adorno, del Partido Colorado, quien buscaba su reelección, aunque sin éxito, este se encargó de no pagarle la dieta que le corresponde como concejal.

“Voy a permanecer el tiempo que sea necesario”, manifestó el concejal en relación con la medida de protesta que realiza frente al local municipal. “Es decir, hasta que el intendente Silverio Adorno se digne a pagarme lo que por ley me corresponde”, sostuvo.

“Es el concejal quien debe a la Municipalidad”

Así respondió el intendente Adorno al reclamo realizado por el concejal, quien alega que se le adeudan tres meses de dietas. Según el jefe comunal, es Lorenzo Sosa quien adeuda dinero a la Municipalidad, atendiendo a que se le entregó un monto específico en calidad de adelanto, conforme a una solicitud realizada por el propio edil.

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“En el mes de mayo le entregamos G. 27 millones en calidad de adelanto. El concejal solicitó que se le adelantara ese monto en concepto de dietas, supuestamente para cubrir gastos de su campaña electoral, ya que se postulaba nuevamente al cargo de concejal", afirmó el intendente.

Agregó que si bien el concejal sostiene que no firmó las planillas correspondientes al cobro de las dietas de los meses que reclama, la Municipalidad cuenta con pruebas de la transferencia del dinero.

“Tenemos pruebas concretas de que le transferimos el monto señalado. Si bien no fue a una cuenta bancaria de su propiedad, fue a la cuenta que el propio Sosa indicó para que se realizara la transferencia”, refirió.

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El intendente criticó duramente la actitud del concejal, calificándola de “poco caballerosa”, al intentar percibir un dinero que, según afirmó, no le corresponde.

“Por el monto que se le entregó en calidad de adelanto, es él quien actualmente mantiene una deuda con la Municipalidad", concluyó.

La comunidad de Carmelo Peralta se encuentra a unos 700 kilómetros de la capital del país y actualmente es beneficiada con las obras del Corredor Bioceánico, entre ellas el nuevo puente internacional que unirá esta localidad con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho.