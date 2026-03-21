Deplorable estado del aeropuerto en la ciudad fronteriza de Carmelo Peralta

La situación de abandono en la que se encuentra el aeropuerto de esta comunidad fronteriza, además de representar un peligro para las aeronaves, refleja el estado de desatención social que afecta a esta población, que en contraste, experimenta desarrollo en el área vial con las obras de la Bioceánica.

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El aeródromo se encuentra en medio de la propia población. La pista es de tierra y se asemeja a un verdadero potrero donde se crían animales, que abundan en el lugar debido a la falta de un cerco perimetral. En varias ocasiones ya se produjeron accidentes menores con avionetas, como el ocurrido el año pasado, cuando una aeronave quedó atascada en una cuneta.

Aterrizar o intentar despegar desde esta improvisada pista de tierra es una verdadera odisea para los pilotos, quienes deben sortear charcos de agua, huellas dejadas por vehículos y rastros del paso de animales que circulan libremente por el lugar.

<b>Proyecto</b>

El intendente de la comunidad, Silverio Adorno, cartista, dijo estar consciente del peligro que representa el aeródromo y que, con cada intento de aterrizaje de los aviones, personal de la Municipalidad debe acudir al lugar para retirar a los animales y así evitar eventuales accidentes.

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“Para nosotros, además de representar una enorme preocupación, es toda una responsabilidad que se utilice en la forma en que está el aeropuerto. Es por eso que vamos a trabajar con los concejales municipales para sacar una resolución que prohíba el uso de la pista, hasta tanto se mejore la situación”, dijo el jefe comunal.

Existe un proyecto de construir un nuevo aeropuerto en un predio de unas 10 hectáreas, a escasos kilómetros de la población, pero hasta la fecha no se puede utilizar porque se está aguardando la llegada de funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para legitimar esta expropiación.

“Una vez que se realice este importante paso, tenemos la promesa de las autoridades del MOPC para la construcción de un nuevo y moderno aeropuerto, acorde al desarrollo que está experimentando la comunidad”, enfatizó el intendente.

<b>Ubicación geográfica</b>

Esta población chaqueña del Alto Paraguay se localiza a 650 kilómetros de la capital del país, a orillas del río Paraguay. Hace de frontera con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho y, desde hace algunos años, está experimentando un significativo desarrollo en el área vial con la nueva ruta Bioceánica y la próxima inauguración del puente internacional, que unirá a nuestro país con el Brasil.

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Lastimosamente, este avance en obras del Estado no se refleja dentro de la propia población, pues sus más de 4.000 habitantes carecen de numerosas necesidades básicas, como la falta de agua potable y las deficiencias en el servicio de energía eléctrica, situación que se repite en todo el departamento.

Dentro de la comunidad existe un pequeño puesto de salud donde solo se realizan trabajos de primeros auxilios. Los casos en que los pacientes requieren cirugía deben ser evacuados hacia otras regiones del país, un drama sanitario que también afecta a todo el Alto Paraguay.

A la precariedad del aeropuerto local se suman las numerosas calles de tierra en pésimas condiciones, lo que demuestra el escaso avance de desarrollo en el área urbana y pone en evidencia la enorme necesidad de una mayor inversión económica. Esto permitiría posicionar a la comunidad como una verdadera ciudad fronteriza y, sobre todo, acompañar las obras de progreso que se desarrollan en la zona.