En Carmelo Peralta, pobladores realizan vaquita para compra de cubiertas de ambulancia

Carmelo Peralta se ubica a 650 kilómetros de la capital del país y, desde hace algunos años, ya cuenta con camino de todo tiempo a través de la ruta bioceánica. Para junio se prevé la culminación de los trabajos del puente internacional sobre el río Paraguay, que unirá a nuestro país con el Brasil.

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A pesar de producirse estos avances significativos, sobre todo en el área vial, lastimosamente los habitantes del lugar sufren numerosas carencias sociales, como que aún no cuentan con un sistema de agua potable. A esto se le suma el pésimo servicio de la energía proveída por la Administración Nacional de Electricidad, aunque esta situación se da en todo el Alto Paraguay.

Algo similar, abarcando a todo el departamento en relación a las carencias, se da en el área de la salud, debido a la precariedad sanitaria. En Carmelo Peralta, a pesar de ser una zona fronteriza, solo existe un precario puesto de salud donde no se realiza ningún tipo de cirugías, al igual que en el resto de los hospitales del Alto Paraguay.

Vaquita

Un grupo de personas de la comunidad, organizado a través de WhatsApp, se enteró del problema de la falta de cubiertas para la ambulancia, atendiendo que las ruedas que tenía eran viejas y en cualquier momento podrían ocasionar algún tipo de accidente. Es por eso que no dudaron en colaborar en busca de renovar dicho elemento del vehículo, atendiendo la enorme función que cumple.

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En poco tiempo pudieron obtener la suma de G. 2.200.000, con la cual lograron comprar cuatro cubiertas para la ambulancia. Sin embargo, al tiempo de resaltar que este tipo de acciones no es responsabilidad del pueblo, están conscientes de que si la gente no se moviliza no se darán las soluciones.

Al respecto, el profesor Rumildo Portillo dijo para qué se necesitan autoridades si el pueblo se encargará de solventar este tipo de gastos, que corresponden a los que dicen llamarse representantes del pueblo. Para eso existe el Consejo de Salud Local, encabezado por el intendente, y que debería manejar recursos económicos.

Cuando es el pueblo el que se encarga de dar este tipo de soluciones, “es cuando nos damos cuenta de que las instituciones no funcionan, porque en este caso el director del puesto de salud debería haber solicitado a las autoridades la compra de las cubiertas", indicó.

Quisimos hablar con el director del puesto de salud, Dr. Rubén Figueredo, para trasladarle estas preguntas; sin embargo, a pesar de llamarlo y dejarle mensajes vía WhatsApp, el galeno no respondió.

Ambulancias

En todo el departamento, los hospitales y puestos de salud cuentan con ambulancias donadas por el Gobierno a través de Itaipú Binacional. Además, en Fuerte Olimpo y Bahía Negra se tienen lanchas ambulancias obsequiadas por el Gobierno de la India, esto para asegurar el traslado de pacientes a otras regiones, atendiendo precisamente la precariedad sanitaria del departamento.

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La evacuación desde esta zona es permanente, atendiendo que en todos los hospitales del Alto Paraguay no se realizan cirugías de urgencia, y solo las programadas en algunos nosocomios como el Hospital Distrital de Puerto Casado. En tanto, en Fuerte Olimpo este servicio está interrumpido hace más de un año, debido a la falta de anestesista.

A pesar de que se cuenta con una gran cantidad de flota de ambulancias, el problema se da precisamente en el escaso rubro que se posee para la compra de combustibles y repuestos, como en el caso de Carmelo Peralta, donde los pobladores tuvieron que comprar las cubiertas, situación similar que ya se dio en otras poblaciones.

Por ejemplo, las lanchas ambulancias donadas por el Gobierno de la India cuentan cada una con dos poderosos motores, lo que representa una gran erogación económica a la hora de evacuar a algún paciente. Por ello, en varias ocasiones la compra del combustible es solventada por la Gobernación, los municipios o alguna persona en particular.