Familias recurren a préstamos informales para comer, sostiene obispo en el Chaco

El obispo Gabriel Escobar señaló, en parte de su homilía, que se está reactivando de manera masiva en nuestro país el famoso “fiado” en las despensas o almacenes de los barrios. Sostuvo en ese sentido que las familias recurren al crédito informal para poder comer, demostrando de esta forma "lo mal que estamos económicamente".

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Es preocupante, decía el obispo, la manera en que el Poder Legislativo, en vez de preocuparse por los problemas acuciantes del pueblo, como la salud en nuestros hospitales públicos y en el Instituto de Previsión Social, que se hallan en terapia, se ocupa de buscar reglamentar los símbolos patrios.

“¿Acaso no deberían ser la salud, la educación, la seguridad o la misma justicia las prioridades en las que deben trabajar estos legisladores? (...) ¿Dónde viven estos legisladores, que no ven las necesidades de su pueblo?”, declaró.

Alto Paraguay y sus carencias

El obispo no desaprovechó la oportunidad para volver a insistir en las carencias de obras viales en el Alto Paraguay. Destacó que se necesita con urgencia la construcción de rutas de todo tiempo que permitan la conexión de las diferentes comunidades con la nueva ruta de la Bioceánica.

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“Nos gustaría que desde el Ejecutivo se cumplan las promesas realizadas en relación con la construcción de caminos de todo tiempo”, expresó, al tiempo de replantearse qué diferencias hay entre el Alto Paraguay y los otros departamentos del país, donde sí se realizan las grandes inversiones.

“Ya no queremos seguir siendo el último furgón del tren en nuestro país (...) Queremos salir de esta pobreza y mejorar la calidad de vida, pero para eso necesitamos caminos de todo tiempo, energía eléctrica segura con la construcción de una subestación. Solo así podrán llegar los inversionistas a la zona”, sostuvo el religioso.

Solidaridad y devoción

El obispo pidió a los fieles que sean capaces de vivir con coherencia su “ADN de ser cristianos y católicos”, buscando siempre ayudar a los demás y no siendo indiferentes ante el sufrimiento del prójimo.

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“La Virgen del Carmen es, a la vez, conocida por la devoción al santo escapulario. Este trozo de tela no es un amuleto mágico, sino el uniforme de los miembros de la familia de Dios. Por eso, al revestirnos con el escapulario nos comprometemos a imitar las virtudes de María”, pidió el religioso.

Finalmente, expresó que pertenecer a la familia espiritual de Jesús es una gracia, pero también una gran responsabilidad. “Hoy la Virgen del Carmen nos invita a salir de nosotros mismos y preguntarnos si estamos de verdad cumpliendo la voluntad del Padre celestial de ayudar al prójimo”, manifestó.

La celebración religiosa se realizó al término de la procesión de la sagrada imagen por las principales calles de la comunidad, acompañada por numerosos fieles.