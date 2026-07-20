Tras liberación de rubros se reinicia reparación de caminos en Alto Paraguay

La falta de pago por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fue la causa de la paralización de los trabajos de reparación de los caminos que unen los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra con la Ruta Bioceánica. Este contratiempo hizo que las tareas quedaran suspendidas por casi dos meses.

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Tras subsanarse dicho inconveniente con la liberación de rubros, desde el jueves de la semana pasada, se puede observar nuevamente movimiento de maquinarias de la empresa Mawes S.A., trabajando en el tramo conocido como Treinta Syry, en el camino a Toro Pampa y en un sector de la nueva Ruta Bioceánica.

El sitio donde están enfocados los trabajos es precisamente el tramo más difícil, atendiendo que las lluvias inundaron el lugar, dejando aisladas a todas las comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra entre los meses de abril y mayo.

En ese sector, al igual que en varios otros tramos del mismo camino en dirección a Toro Pampa, se deben realizar importantes levantes de terraplén y, sobre todo, colocar los tubos que permitan el funcionamiento de los sistemas de desagüe durante los días de lluvia, evitando así que las aguas vuelvan a inundar el camino.

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Millonaria licitación

En agosto de 2025, el MOPC adjudicó a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, un monto cercano a los G. 8.000 millones, y a la firma del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, casi G. 9.000 millones, para la reparación de varios tramos de los caminos del Alto Paraguay, que quedaron seriamente dañados luego de las inundaciones que, durante más de tres meses, dejaron aisladas a varias poblaciones.

Sin embargo, desde un principio los trabajos no pudieron comenzar debido a que no existían recursos para la firma de los contratos. Tuvieron que transcurrir cinco meses para que finalmente se cumpliera con este trámite y se diera el visto bueno al inicio de las obras, que comenzaron en los primeros días de enero de 2026, al menos por parte de la empresa Mawes.

La otra empresa presentó dificultades desde el inicio para poner en marcha las reparaciones. Recién en febrero envió a la zona tres obsoletas maquinarias, con las que únicamente realizó simples perfiladas en el camino que conduce a Puerto Casado.

Ahora, la propia ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, al referirse a la liberación de rubros y a la continuidad de las reparaciones, reconoció que existían dificultades con la empresa de Chávez Hausman, presumiblemente por incumplimiento del contrato.

Sistemas de desagüe

En las especificaciones del contrato firmado entre estas empresas y el MOPC se contempla la colocación de 300 metros de tubos, destinados a funcionar como sistemas de desagüe en distintos tramos de los caminos. Sin embargo, a siete meses del inicio de los trabajos, hasta la fecha no se ha colocado ni un solo metro de dichos tubos.

La ausencia de sistemas de desagüe es una de las principales causas de la inundación de los caminos durante los días de lluvia. A ello se suma la falta de levantes de terraplén y de construcción de cunetas.

En 2025, el distrito de Fuerte Olimpo sufrió un aislamiento de 90 días. Las lluvias inundaron varios kilómetros de caminos y el agua llegó a lugares donde nunca antes había alcanzado, afectando además a numerosos establecimientos ganaderos y ocasionando cuantiosas pérdidas económicas a los productores.

Tras este fenómeno y considerando que el nivel del río Paraguay era relativamente bajo, comenzó una investigación para determinar las causas del excesivo desplazamiento de las aguas. Se pudo comprobar que la falta de sistemas de desagüe fue una de las principales razones.

Durante la prolongada sequía que afectó al departamento, numerosos puentes de madera que colapsaron por el paso de los años nunca fueron reparados ni reemplazados por nuevas estructuras. Ante la ausencia de agua, las autoridades optaron por tapar esos desaguaderos naturales para restablecer rápidamente el tránsito vehicular.

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Así, donde antes existía un puente de gran tamaño, simplemente se colocaron algunos pequeños tubos o, en muchos casos, se taponó completamente el paso con terraplén. Cuando llegaron las intensas lluvias, el agua ya no encontró sus antiguos cauces naturales y comenzó a expandirse por varios kilómetros, inundando zonas que históricamente eran consideradas seguras.

Fenómeno de El Niño

De concretarse el fenómeno de El Niño, para el cual se pronostican abundantes lluvias en gran parte del país, incluida esta zona chaqueña, nuevamente las poblaciones del Alto Paraguay podrían quedar aisladas durante varios meses.

Actualmente se trabaja contra reloj, ya que son numerosos los tramos del camino que parten desde la Ruta Bioceánica hacia Fuerte Olimpo y Bahía Negra que todavía requieren importantes levantes de terraplén, además de la colocación de numerosos tubos para garantizar un adecuado sistema de desagüe.

En el camino que une Toro Pampa con Bahía Negra, de aproximadamente 110 kilómetros, desde el inicio de las reparaciones en enero únicamente se han realizado simples raspajes con la única motoniveladora disponible del MOPC en el distrito. Hasta el momento no se ejecutan las obras estructurales previstas, por lo que el panorama sigue siendo incierto ante la eventual llegada de nuevas e intensas lluvias.