Carmelo Peralta: aguacero evidencia precariedad del aeropuerto y suspende visita presidencial

Desde la Dirección de Protocolo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se informó sobre la suspensión del acto previsto para este jueves a las 10:00, en el que se iba a celebrar la unión de los dos extremos del puente de la Bioceánica, obra que posibilita la unión física de nuestro país con el Brasil a través del territorio chaqueño.

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El presidente de la República, Santiago Peña, debía participar de este evento en compañía de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y otras autoridades nacionales y departamentales. El motivo de la suspensión obedeció al pequeño aguacero registrado en el día de ayer, que imposibilitó el uso de la pista de aterrizaje del precario aeropuerto.

El acto fue suspendido para una nueva fecha que deberá ser anunciada con antelación, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan utilizar el aeropuerto, es decir, que no se produzcan lluvias.

De contramano al progreso

La zona de Carmelo Peralta experimenta un notable desarrollo vial gracias al Corredor Bioceánico, compuesto por la ruta de todo tiempo y el puente internacional que une a la población con la localidad brasileña de Puerto Murtinho. Sin embargo, este desarrollo regional contrasta con la realidad que se vive dentro de la misma comunidad, donde se perciben numerosas carencias en materia de infraestructura social.

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El aeropuerto es precisamente una de estas falencias. Posee una pista de tierra que se encuentra en pésimas condiciones e incluso ya ocasionó accidentes a pequeñas aeronaves que suelen utilizar el lugar. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales cuando uno de estos aviones fue a parar a una cuneta a consecuencia de los baches existentes en la pista.

Atendiendo el desarrollo que presenta el distrito y considerando que se trata de una zona fronteriza, la localidad necesita con urgencia un nuevo aeropuerto con pista de todo tiempo. Al respecto, el intendente Silverio Adorno había mencionado que ya cuenta con un predio en las afueras de la población donde se construirá el nuevo aeródromo; solo falta la fuente de financiación.

Los pobladores continúan consumiendo agua cruda del río, ya que no cuentan con un sistema de agua potable. No obstante, tras la última visita del presidente Peña a la zona, el mandatario prometió una inversión de US$ 2 millones para dotar a la comunidad de una moderna planta de tratamiento de agua potable.

La gran mayoría de las calles de la comunidad son de tierra y se encuentran en pésimas condiciones. Aunque el MOPC realiza trabajos para mejorar la avenida principal y dotar a la población de una moderna franja costera, numerosas arterias requieren una reparación integral.

Dentro de la comunidad existen numerosos hospedajes dotados de todas las comodidades. Sin embargo, atendiendo la ubicación estratégica de la ciudad, se necesita la construcción de hoteles de primera categoría, de allí la importancia de atraer inversiones del sector privado.

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Todo el distrito, al igual que el departamento de Alto Paraguay, necesita con urgencia mejorar el servicio de energía eléctrica suministrado por la ANDE, atendiendo el pésimo servicio que reciben los usuarios, con permanentes cortes y la quema de electrodomésticos.

Al respecto, y en un segundo intento, está en marcha una licitación de la institución para la construcción de la primera subestación eléctrica del Alto Paraguay. La obra será ejecutada precisamente en Carmelo Peralta, en un predio donado por un ganadero.

La primera licitación, por un monto cercano a G. 270.000 millones, tuvo que ser suspendida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debido al sobrecosto de las ofertas presentadas por las empresas. Superado este inconveniente, la nueva licitación pareciera encaminarse en buena dirección para concretar finalmente la construcción de esta obra, que permitirá mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica en todo el Alto Paraguay.