Encuentro internacional para conmemorar unión de extremos del puente de la Bioceánica

A pesar de que el acto oficial, con presencia del presidente Santiago Peña, tuvo que ser suspendido debido a las inclemencias del tiempo, se aprovechó la visita de autoridades y empresarios chilenos y brasileños, a quienes se sumaron intendentes de Paraguay, para celebrar la unión de ambos extremos del puente.

Lea más: Puente de la Bioceánica: se concretó anoche la unión de Paraguay y Brasil por territorio chaqueño.

“Recibimos la visita de un grupo interesante de personas, entre ellas autoridades locales de nuestro país, de Brasil y de Chile, además de empresarios regionales, quienes verificaron los trabajos del puente y a quienes acompañamos durante el recorrido”, dijo el ingeniero René Gómez, principal responsable de la obra.

El grupo de visitantes estuvo acompañado por un cura párroco de la comunidad brasileña de Puerto Murtinho, quien se encargó de realizar la bendición de la obra, mientras los presentes desplegaban las banderas de Paraguay, Brasil y Chile, en señal de la nueva unión regional que representa el Corredor Bioceánico, que une los océanos Pacífico y Atlántico.

Entre las autoridades presentes se encontraban los intendentes de los municipios paraguayos de Carmelo Peralta, Silverio Adorno; de Filadelfia, Jorgelina Rolón; además del prefecto de Puerto Murtinho, Nelson Cintra, y el alcalde de Iquique, Chile, Mauricio Soria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También estuvieron presentes el embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, y la cónsul Marlene Ocampos.

Los visitantes quedaron sorprendidos por la estructura de la impresionante obra, al tiempo de coincidir en la enorme importancia que significa poder unir a numerosos pueblos de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile a través del Corredor Bioceánico, impulsando con ello el desarrollo regional.

Última loza

La comitiva encabezada por el presidente Santiago Peña no pudo llegar a la zona debido a que un aguacero registrado el miércoles dejó inutilizable el precario aeropuerto de Carmelo Peralta, que posee una pista de tierra en pésimas condiciones.

Durante el acto central debía realizarse la última carga de concreto para sellar la última pequeña loza. La unión física entre los dos extremos del puente se concretó en la noche del pasado miércoles 15 de julio.

Lea más: Puente de la Bioceánica alcanza 78 % de avance y se acerca la unión entre Paraguay y Brasil.

Con la suspensión del acto presidencial, se procederá a cerrar hoy la loza, mencionaron los técnicos responsables.

De continuar con el cronograma establecido desde el principio, la habilitación del puente internacional está prevista para finales de septiembre, una vez que concluyan las obras complementarias. Esto ocurrirá tras cuatro años de trabajo en una obra financiada por la Itaipú Binacional, con un costo superior a los 100 millones de dólares.

El Consorcio Binacional PY-BRA fue el encargado de esta construcción, que representa todo un orgullo para la ingeniería nacional y en la cual más del 90 % de los obreros y técnicos que participaron de los trabajos son paraguayos.