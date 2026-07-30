En Alto Paraguay se sigue aguardando la construcción de una subestación de la ANDE

La primera licitación pública internacional, realizada por la Administración Nacional de Electricidad en 2024, tuvo que ser declarada desierta, debido a que los precios presentados por las empresas superaban hasta en un 130% el costo estimado de 270.000 millones de guaraníes. La propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspendió el proceso.

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Ante estas circunstancias, la ANDE tuvo que realizar un segundo llamado para la construcción e interconexión de una subestación en la localidad de Carmelo Peralta, en el Alto Paraguay, en un predio donado por un ganadero de la zona.

En esta nueva licitación, la ANDE fijó un monto estimado superior al del primer llamado, esta vez por un valor aproximado de 476.000 millones de guaraníes, con un plazo de 18 meses para la ejecución de la obra, contado desde la orden de inicio de los trabajos.

Según el cronograma y, de mantenerse estas especificaciones, la licitación debería adjudicarse durante el segundo semestre de este año y la obra podría estar concluida y operando hacia inicios de 2028.

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Características de la obra

La nueva licitación comprende la construcción de una subestación transformadora de 220/23 kV, con una potencia de 50 MVA y capacidad para 10 alimentadores de distribución.

Se debe además construir una línea de transmisión de 220 kV de aproximadamente 75 kilómetros entre la localidad de Vallemí, en departamento de Concepción, y Carmelo Peralta, incluyendo un nuevo cruce sobre el río Paraguay; además de la ampliación de la subestación de Vallemí para permitir la interconexión.

Intentamos conocer para cuándo se daría el resultado de este segundo llamado a licitación, así como la adjudicación de la obra. Para ello buscamos contactar con directivos de la ANDE.

Sin embargo, por el momento no hemos obtenido respuestas, atendiendo a que la institución se encuentra en pleno proceso de renovación de autoridades.

Realidad

En todo el departamento de Alto Paraguay no existe una subestación, por lo que los tendidos eléctricos que llegan a las diferentes localidades recorren cientos de kilómetros sin contar con una estructura de refuerzo de la energía, lo que explica el pésimo servicio que afecta a los usuarios.

La energía de la ANDE proveniente de las hidroeléctricas que llega al Alto Paraguay parte de la subestación de Vallemí, desde donde los cables cruzan el río Paraguay y se distribuyen a través de dos líneas de media tensión para abastecer a todas las poblaciones.

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El tendido eléctrico más largo es de unos 360 kilómetros y llega hasta la lejana Bahía Negra. En tan extenso recorrido, basta que un ave se pose sobre uno de los cables o que caiga una rama de árbol para que se produzca un corte de energía y, con ello, horas e incluso días de demora para restablecer el servicio.

Otra de las problemáticas, que ya generó cuantiosas pérdidas económicas a los usuarios del departamento, guarda relación con la avería de electrodomésticos como consecuencia de la inestabilidad del voltaje, que en algunas ocasiones supera los 350 voltios, haciendo que focos de luz exploten y dañando otros artefactos eléctricos.

Según técnicos de la ANDE, la instalación de una subestación dentro del departamento ayudará a mejorar de sobremanera la calidad del suministro eléctrico.