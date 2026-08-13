En Alto Paraguay se necesita imperiosamente una oficina de Identificaciones

Durante la jornada de atención integral realizada en la sede de la Gobernación, en la localidad de Fuerte Olimpo, numerosas instituciones estatales se hicieron presentes para que sus funcionarios pudieran brindar atención a los pobladores.

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Sin duda y como era de esperar, el lugar de mayor concurrencia fue donde estaban trabajando los funcionarios del Departamento de Identificaciones, esto debido a que en todo el Alto Paraguay no existe una sede de dicha institución que funcione de manera permanente.

Las personas procedían a renovar sus respectivas cédulas de identidad, mientras que, en el caso de los menores de edad, sus padres realizaban los trámites para obtener el documento por primera vez. También se presentaron casos de adultos que acudían para poder obtener su primer documento de identidad.

350 kilómetros

La sede de Identificaciones más cercana a esta zona se ubica en la localidad de Loma Plata, distante unos 350 kilómetros de esta capital departamental y más de 400 kilómetros del distrito de Bahía Negra, razón por la cual se aprovecha en demasía la presencia de estos funcionarios en el departamento.

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Las personas que necesitan realizar sus trámites de documentación en la sede de Identificaciones y que requieren hacerlo con urgencia, como es el caso de los estudiantes o de los adultos mayores que necesitan acceder al beneficio de la pensión, por lo general deben viajar hasta la propia capital del país, distante unos 800 kilómetros, para realizar este tipo de gestiones.

Si se opta por viajar a Loma Plata, se depende de los traslados en colectivo, que se realizan solo de forma semanal, por lo que la persona necesariamente debe costear el precio de un albergue hasta tanto cuente nuevamente con un transporte que la lleve de regreso a su hogar.

En la ciudad de Asunción, por lo general, la situación cambia un poco, pues las personas buscan dónde alojarse, ya sea en casas de amigos o parientes, hasta culminar su proceso de cedulación. En este sentido, en la capital del país vive una gran cantidad de familias oriundas de esta región chaqueña.

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Quienes no tienen la posibilidad de realizar estos viajes, que representan una importante erogación económica, no tienen otra alternativa más que esperar la llegada de estos funcionarios a la zona, como ocurre en esta ocasión, aunque la espera sea larga, pues existen situaciones en las que durante años no se cuenta con este tipo de servicios.

Trabajo conjunto

En la comunidad sí se cuenta con una oficina del Registro Civil, que en esta ocasión también se instaló en la Gobernación de Alto Paraguay para agilizar los trámites de documentación, facilitando las partidas de nacimiento, sobre todo a los menores acompañados de sus padres.

Este trabajo conjunto facilitó la tarea en busca de la obtención de la cédula de identidad. Una vez finalizadas las tareas, las personas deben esperar un próximo regreso de estos funcionarios o, en su defecto, acudir a la Comisaría, donde se suelen enviar los documentos para posteriormente retirar sus nuevas cédulas.