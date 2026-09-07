Desde la aislada Bahía Negra, estudiantes conquistan las Olimpiadas del Saber

Los alumnos del Colegio Nacional Teniente Adolfo Rojas Silva, de la lejana Bahía Negra, fueron los ganadores de la primera Olimpiada del Saber, denominada “Mentes brillantes”, desarrollada este fin de semana en la localidad de Fuerte Olimpo, donde compitieron unos 90 alumnos de diferentes instituciones educativas del Alto Paraguay.

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Entre la noche del viernes y el sábado, los estudiantes, todos del nivel medio, compitieron en conocimientos académicos sobre la historia del departamento, para finalmente realizarse la premiación a los ganadores. El premio mayor, consistente en G. 5 millones, fue para los estudiantes de Bahía Negra.

La población de Bahía Negra, compuesta por alrededor de 4.000 habitantes, se ubica en la zona norte del Alto Paraguay, a unos 900 kilómetros de la capital del país. De forma permanente, sus pobladores suelen quedar aislados por falta de caminos, aunque esta realidad afecta a casi todo el departamento. Sin embargo, esta localidad es la más afectada entre todas.

En medio de esta total orfandad estatal, estos estudiantes, demostraron, a través de sus conocimientos, que a pesar de sufrir numerosas carencias, uno puede sobresalir a través del estudio; solo falta voluntad y ganas de superación.

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Los alumnos del Colegio Nacional La Esperanza de Puerto Sastre, otra de las pequeñas comunidades del departamento y también con numerosas necesidades sociales, se quedaron con el segundo puesto de la competencia, en tanto que el tercer lugar correspondió a los estudiantes del Colegio Ángel Muzzolón, de Fuerte Olimpo.

El secretario de Educación de la Gobernación, Joel Recalde, destacó la realización del evento educativo, atendiendo a lo difícil que es poder aglutinar a los estudiantes en un solo lugar y por varios días, debido a lo lejano que distan las comunidades entre sí y, en varias ocasiones, también por las malas condiciones de los caminos.

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En esta ocasión, los días sin lluvia, hizo que los caminos estuvieran en buenas condiciones, lo que permitió que pudieran llegar las diferentes delegaciones de estudiantes hasta Fuerte Olimpo, donde se desarrolló el evento cultural. Todo el costo de la organización estuvo a cargo del Gobierno departamental.

Como broche final del evento educativo, y tras la premiación a los ganadores de la competencia, se tuvo la actuación del juglar nativo Francisco Russo, quien hizo vibrar con sus canciones patrióticas a los jóvenes, quienes, orgullosos, entonaban partes de las estrofas, sobre todo la música “Trece Tuyutí”.