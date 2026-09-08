Entre historia, petardos y asado, Fuerte Olimpo prepara un gran festejo

La capital departamental del Alto Paraguay cumplirá este 25 de setiembre 234 años de fundación y, para tal importante acontecimiento, desde la Municipalidad dieron a conocer el programa a desarrollarse durante la semana fundacional, que suele aglutinar a gran cantidad de personas llegadas de todos los lugares.

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En esta ocasión, además de las celebraciones, se dará la despedida a monseñor Gabriel Escobar, nuevo obispo auxiliar de Asunción, quien dejará el Vicariato Apostólico del Chaco, donde trabajó más de 13 años. Esto será durante el aniversario de la consagración de la Catedral, donde el religioso oficiará su última celebración litúrgica en el Alto Paraguay.

Programa

La semana fundacional se iniciará con las diversas celebraciones que se realizarán por el Día de la Juventud, el próximo lunes 21 de setiembre. Para el día 24, víspera del cumpleaños de la ciudad, se tiene prevista, en horas de la tarde, la celebración religiosa por el aniversario de consagración de la catedral y, luego, el desarrollo de la serenata, con la actuación de artistas locales y de otros llegados de distintas localidades.

La explosión de coloridos petardos al momento de que llegue la medianoche es todo un espectáculo esperado por todos, ya que, además de presentar una verdadera fiesta de luces, las personas se confunden en abrazos, deseándose felicidades. Es una hermosa tradición que hasta hoy en día se sigue realizando en esta parte del país.

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Al día siguiente, viernes 25, en horas de la mañana se realizará el desfile cívico, con la participación de estudiantes de las diversas instituciones públicas del distrito, además del personal militar y policial, para finalmente, al mediodía, realizarse el tradicional karu guasu, con más de 3.000 kilos de carne vacuna, servida a los presentes de forma gratuita.

Este evento del karu guasu cumplirá 16 años de realización y solo se interrumpió en el 2020, durante la pandemia del covid-19. Es una actividad ya tradicional y bien diferente de otros acontecimientos que, con igual denominación, se realizan en todo el país, atendiendo que el asado no tiene costo alguno para los asistentes, a quienes se les sirve de forma gratuita.

Este acontecimiento gastronómico es posible gracias a la colaboración que realizan los ganaderos de la zona, quienes donan sus animales. El personal de la Municipalidad trabaja desde inicio del mes, para recolectar las reces y luego faenarlos. Toda la carne que no se utiliza para el asado es entregada a personas de escasos recursos, como las familias indígenas.

Historia

El Fuerte de Borbón, que dio origen a esta comunidad, fue fundado un 25 de setiembre de 1792 por el entonces capitán español Antonio Zavala y Delgadillo. La fortaleza se construyó sobre la cima de uno de los cerros menores existentes en la zona, y el objetivo era evitar que los portugueses se apoderaran de las posesiones de la Corona española.

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Cuando se produjo la independencia de nuestro país, el Dr. Gaspar Rodríguez de Francia ordenó que se recupere el Fuerte, que por entonces estaba en poder de los portugueses, ante el abandono de los españoles. Apenas se logró este mandato, se sustituyó la edificación de palmas por una verdadera fortaleza con murallones de piedra.

Inmediatamente, el Dr. Francia ordenó el cambio de nombre por el actual Fuerte Olimpo, al comparar las bellezas naturales del lugar con los montes Olimpo de la antigua Grecia. Posterior a esto, y a inicios del siglo XX, el fuerte fue utilizado como confinamiento para los castigados políticos.

Fue de esta manera que varios de estos refugiados políticos llevaron a sus familias consigo y comenzaron a edificar sus viviendas en las faldas del cerro. Con el correr del tiempo, la población se multiplicó, tanto en habitantes como en la construcción de nuevas casas, expandiéndose por varias hectáreas hasta formar el actual casco urbano.