Noticias del Chaco
15 de septiembre de 2026 a la - 11:00

Trabajos estructurales y complementarios del puente de la Bioceánica entran en su fase final

Puente en construcción con barandillas de metal y superficie de concreto
Se observa el avance final en la construcción del puente bioceánico en Carmelo Peralta, Paraguay, colocación de barras metálicas en pasos peatonales en ambos extremos.gentileza

Actualmente se realizan los trabajos finales en la estructura del puente de la Bioceánica, además de tareas complementarias como el asfaltado de más de tres kilómetros de camino y la construcción de una costanera en Carmelo Peralta.

Por ABC Color
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Los trabajos finales que se ejecutan en la estructura del puente colgante estarían concluyendo en las próximas semanas, según manifestó el ingeniero René Gómez, principal responsable de esta megaobra que une a la comunidad paraguaya de Carmelo Peralta con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho.

Estructura metálica del puente en construcción, con malla de seguridad
Barras metálicas de protección y pasarelas en el puente de la bioceánica.

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Las tareas que se realizan en el puente consisten en la colocación de las barandas metálicas de protección en el paso peatonal, en ambos extremos. Asimismo, durante la próxima semana se prevé la colocación de las columnas para la iluminación de la pasarela, explicó el profesional.

Entre estos trabajos también se encuentra la terminación del acceso al puente, en una extensión aproximada de 600 metros, tramo que actualmente está siendo asfaltado y sometido a los retoques finales. Gómez aseguró que todas las tareas relacionadas con la estructura del puente culminarán en los próximos días.

Vista aérea de carretera en construcción en la bioceanica
Acceso principal de subida al puente del lado paraguayo, en plena construcción.

Trabajos adicionales

El mismo Consorcio PYBRA, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Cidade Ltda. y Paulitec Construções, es el encargado de realizar los trabajos complementarios en el lado paraguayo. Estos consisten en el asfaltado de más de tres kilómetros de camino entre el nuevo puente y la ruta Bioceánica PY15.

Camino de entrada al puente lado paraguayo en plena construccion de asfaltado
Camino de más de tres kilómetros que une al puente con la ruta bioceánica, en plena construcción de asfaltado.

Además, se está interviniendo en el arreglo total de la avenida y del acceso principal a la población de Carmelo Peralta, en una extensión de más de 250 metros. El proyecto contempla también la construcción de una costanera o mirador con vista al río, de unos 200 metros de extensión, además de los sistemas de desagüe.

Todas estas tareas complementarias o adicionales tienen un costo aproximado de US$ 18 millones, incluido el trabajo de fiscalización, y deberán culminar a finales de febrero de 2027, según manifestó el ingeniero Gómez.

Al respecto, el intendente de Carmelo Peralta, Silverio Adorno, colorado cartista, dijo que los trabajos que se están realizando dentro de la misma población, referentes al arreglo de las calles y la construcción de la costanera, registran un 20% de avance.

Entrada a la comunidad de Carmelo Peralta, trabajo complementario de reparacion
Avenida principal de Carmelo Peralta, intervenida en los trabajos complementarios del puente de la bioceánica.

Cuatro años de construcción

La imponente estructura del puente colgante, considerada el “segundo Canal de Panamá”, atendiendo a que permitirá conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través del corredor bioceánico, demandó cuatro años de trabajos y ocupó a más del 90% de mano de obra paraguaya. De allí que se pueda mencionar que la construcción constituye un orgullo de la ingeniería nacional.

El costo total de la pasarela asciende a G. 616.836.755.744. La obra está a cargo del Consorcio PYBRA, integrado por las empresas mencionadas anteriormente, y es financiada por Itaipú Binacional, margen paraguaya. Los trabajos se iniciaron en 2022, durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez.

Puente atirantado de la bioceanica en el Chaco
El majestuoso puente de la bioceánica, que une a Carmelo Peralta de nuestro país, con Puerto Murtiño del Brasil.

Preocupación

Mientras se detallan las últimas tareas y trabajos finales del puente, y de acuerdo con el cronograma previsto, cuya culminación total se daría para mediados de 2027, surge otra preocupación en relación con la utilidad que deberá brindar el corredor bioceánico, integrado por el puente y la ruta Bioceánica PY15.

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El corredor bioceánico fue diseñado para transportar la producción de los países de esta parte de la región hacia los puertos del Pacífico y, desde allí, mediante embarcaciones, hacia los mercados de Asia.

Mientras se aguarda la culminación de los trabajos del puente y también el asfaltado de la ruta Mariscal Estigarribia–Pozo Hondo, prevista para finales de 2027, lastimosamente varios tramos de la ruta PY15 ya presentan baches y cráteres que se forman en distintos sectores.

También se pueden observar hundimientos del asfalto en algunos tramos, lo que representa un verdadero peligro para los automovilistas. Aunque se realizan trabajos de parcheo, estos resultan bastante precarios.

La ruta Bioceánica registra baches en algunos tramos, pero las reparaciones son muy precarias.
La ruta Bioceánica PY15 registra baches en algunos tramos, pero las reparaciones son muy precarias.

La preocupación aumenta debido a que por estas rutas deberán circular camiones de gran porte, incluidos bitrenes, transportando diversos tipos de cargas. La condición actual de algunos sectores de la ruta genera interrogantes sobre la capacidad de la infraestructura para soportar el intenso tránsito pesado que se espera con la plena operatividad del corredor bioceánico.