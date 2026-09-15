Trabajos estructurales y complementarios del puente de la Bioceánica entran en su fase final

Los trabajos finales que se ejecutan en la estructura del puente colgante estarían concluyendo en las próximas semanas, según manifestó el ingeniero René Gómez, principal responsable de esta megaobra que une a la comunidad paraguaya de Carmelo Peralta con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho.

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Las tareas que se realizan en el puente consisten en la colocación de las barandas metálicas de protección en el paso peatonal, en ambos extremos. Asimismo, durante la próxima semana se prevé la colocación de las columnas para la iluminación de la pasarela, explicó el profesional.

Entre estos trabajos también se encuentra la terminación del acceso al puente, en una extensión aproximada de 600 metros, tramo que actualmente está siendo asfaltado y sometido a los retoques finales. Gómez aseguró que todas las tareas relacionadas con la estructura del puente culminarán en los próximos días.

Trabajos adicionales

El mismo Consorcio PYBRA, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Cidade Ltda. y Paulitec Construções, es el encargado de realizar los trabajos complementarios en el lado paraguayo. Estos consisten en el asfaltado de más de tres kilómetros de camino entre el nuevo puente y la ruta Bioceánica PY15.

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Además, se está interviniendo en el arreglo total de la avenida y del acceso principal a la población de Carmelo Peralta, en una extensión de más de 250 metros. El proyecto contempla también la construcción de una costanera o mirador con vista al río, de unos 200 metros de extensión, además de los sistemas de desagüe.

Todas estas tareas complementarias o adicionales tienen un costo aproximado de US$ 18 millones, incluido el trabajo de fiscalización, y deberán culminar a finales de febrero de 2027, según manifestó el ingeniero Gómez.

Al respecto, el intendente de Carmelo Peralta, Silverio Adorno, colorado cartista, dijo que los trabajos que se están realizando dentro de la misma población, referentes al arreglo de las calles y la construcción de la costanera, registran un 20% de avance.

Cuatro años de construcción

La imponente estructura del puente colgante, considerada el “segundo Canal de Panamá”, atendiendo a que permitirá conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través del corredor bioceánico, demandó cuatro años de trabajos y ocupó a más del 90% de mano de obra paraguaya. De allí que se pueda mencionar que la construcción constituye un orgullo de la ingeniería nacional.

El costo total de la pasarela asciende a G. 616.836.755.744. La obra está a cargo del Consorcio PYBRA, integrado por las empresas mencionadas anteriormente, y es financiada por Itaipú Binacional, margen paraguaya. Los trabajos se iniciaron en 2022, durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez.

Preocupación

Mientras se detallan las últimas tareas y trabajos finales del puente, y de acuerdo con el cronograma previsto, cuya culminación total se daría para mediados de 2027, surge otra preocupación en relación con la utilidad que deberá brindar el corredor bioceánico, integrado por el puente y la ruta Bioceánica PY15.

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El corredor bioceánico fue diseñado para transportar la producción de los países de esta parte de la región hacia los puertos del Pacífico y, desde allí, mediante embarcaciones, hacia los mercados de Asia.

Mientras se aguarda la culminación de los trabajos del puente y también el asfaltado de la ruta Mariscal Estigarribia–Pozo Hondo, prevista para finales de 2027, lastimosamente varios tramos de la ruta PY15 ya presentan baches y cráteres que se forman en distintos sectores.

También se pueden observar hundimientos del asfalto en algunos tramos, lo que representa un verdadero peligro para los automovilistas. Aunque se realizan trabajos de parcheo, estos resultan bastante precarios.

La preocupación aumenta debido a que por estas rutas deberán circular camiones de gran porte, incluidos bitrenes, transportando diversos tipos de cargas. La condición actual de algunos sectores de la ruta genera interrogantes sobre la capacidad de la infraestructura para soportar el intenso tránsito pesado que se espera con la plena operatividad del corredor bioceánico.