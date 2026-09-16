Rotación de residentes: plantean una salida para la crisis de especialistas en Alto Paraguay

El último año de la residencia médica, correspondiente a las diferentes especialidades, suele realizarse en hospitales del interior del país. Sin embargo, Alto Paraguay pareciera estar excluido de este esquema de distribución.

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Según el Dr. Giovanni Gallagher, una de las propuestas consiste en realizar un sorteo entre los médicos residentes del último año de las especialidades más necesarias, como anestesiología, cirugía, ginecología, traumatología, pediatría y clínica médica. La idea sería seleccionar dos profesionales de cada área para que puedan cubrir, por turnos de quince días, los servicios del Hospital Regional de Fuerte Olimpo.

Gallagher, quien anteriormente se desempeñó como director regional de Salud en esta zona chaqueña, sostiene que se pueden establecer horarios diferenciados para que estos profesionales puedan trabajar en el Chaco y, y de esta manera, contribuir a solucionar la grave problemática de la falta de especialistas.

Los médicos residentes destinados a la atención rural permanecerían en sus cargos durante un año, hasta la rotación de los nuevos profesionales, de modo que el servicio no quede nuevamente sin cobertura. Para ello, considera fundamental que el Ministerio de Salud acompañe el sistema con un incentivo económico adecuado.

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En ese mismo sentido, el concejal departamental Leonardo Lezcano (PLRA) había planteado que la propia Gobernación otorgue un plus salarial a los médicos especialistas que acepten trabajar en la zona. “Debemos ayudarnos entre todos”, había señalado.

En pleno conocimiento

El nuevo ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, conoce la deprimente situación sanitaria que atraviesa Alto Paraguay. Apenas asumió el cargo, procedimos a enviarle un mensaje para ponerlo al tanto de esta realidad, especialmente de la carencia de médicos especialistas, situación que obliga a derivar permanentemente a los pacientes hacia otros hospitales del país.

También le comentamos que en Fuerte Olimpo, desde hace dos años, no se realiza ningún tipo de cirugía debido a que el único anestesiólogo que prestaba servicios en todo Alto Paraguay se encuentra con permiso por problemas de salud.

Asimismo, le señalamos la urgente necesidad de equipar el nuevo hospital construido en la comunidad y de contratar médicos especialistas para poner en funcionamiento plenamente el establecimiento.

Fretes respondió al día siguiente el mensaje y, si bien no brindó una respuesta específica sobre estos planteamientos, envió un sticker de aceptación. Esto demuestra que, al menos, está atento a lo que ocurre en esta región chaqueña en materia de salud y a la necesidad de brindar una respuesta urgente.

Anestesiólogos

En estos momentos, una de las principales urgencias es conseguir anestesiólogos para el Hospital Regional de Fuerte Olimpo. La incorporación de estos profesionales permitiría disminuir considerablemente las evacuaciones de pacientes, teniendo en cuenta que, cuando se contaba con un especialista de esta área, se realizaban cirugías de apendicitis, cesáreas y otros procedimientos quirúrgicos menores.

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Desde hace dos años, está suspendida todo tipo de cirugía. Los pacientes deben realizar largos viajes para acceder a una intervención quirúrgica. Por ejemplo, deben recorrer unos 350 kilómetros hasta Loma Plata para una cirugía de apendicitis o, en otros casos, ser trasladados hasta hospitales de Concepción o incluso hasta la capital del país.

El costo de las evacuaciones realizadas por el Gobierno llega a varios millones de guaraníes, teniendo en cuenta los permanentes vuelos de aviones militares que trasladan a pacientes desde Fuerte Olimpo. Estas aeronaves incluso aterrizan durante la madrugada en el aeropuerto de la capital departamental. El costo base de este tipo de traslado oscila en torno a los G. 15 millones.

Los traslados por tierra son mucho más frecuentes debido a que resultan menos costosos, pero exponen a los pacientes a largas horas de viaje, especialmente por la precariedad de los caminos de la zona.

También se realizan evacuaciones en embarcaciones cuando las condiciones de los caminos no permiten el traslado terrestre, situación que incrementa aún más el costo de movilidad y prolonga el tiempo que deben esperar los pacientes para acceder a una atención médica especializada.