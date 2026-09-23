Delincuentes dejan fuera de servicio maquinaria vial en Fuerte Olimpo

El hecho se registró la semana pasada en el camino que conduce a esta capital departamental, a unos 28 kilómetros de la localidad de Toro Pampa, específicamente en la zona conocida como Campichuelo, donde la maquinaria fue dejada por los obreros para que estos pudieran descansar durante unas horas.

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Se trata de una retroexcavadora perteneciente a la empresa Mawes SA, de Wesly Wiebe, que está realizando trabajos de reparación del camino tras obtener la licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La denuncia, radicada en la Comisaría de Toro Pampa por Pedro Benítez Cubas (32), operador de la citada maquinaria, menciona que la retroexcavadora fue dejada al costado del camino, en el lugar mencionado, tras caer la noche, luego de haber trabajado durante toda la jornada.

Al día siguiente, cuando regresó al lugar para proseguir con los trabajos de reparación del camino, constató que desconocidos habían robado dos baterías de 90 amperios, los dos espejos retrovisores, además de alfombras y cortinas de la máquina excavadora, por lo que fue imposible continuar con las labores.

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Inmediatamente, el personal comunicó lo ocurrido a sus patrones, quienes le ordenaron realizar la denuncia policial. El hecho causó gran indignación, atendiendo la tremenda utilidad que presta este tipo de maquinaria para la reparación de los deteriorados caminos de la zona.

Hasta realizar la denuncia policial, esperar la verificación del hecho por parte de los uniformados y posteriormente la reposición de las baterías, se perdió un tiempo muy valioso para continuar con la reparación del camino antes de la llegada de las grandes lluvias. De ahí la indignación de los pobladores ante la acción de estos malvivientes.

Los espejos fueron hallados en una estancia

Lo que más llamó la atención tuvo relación con los dos espejos retrovisores robados, que posteriormente fueron encontrados en una estancia cuyo propietario había sido víctima de un hecho de abigeato.

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El productor denunció el faenamiento de uno de sus animales vacunos. Cuando los uniformados llegaron al lugar para verificar el hecho, además de encontrar los restos del animal sacrificado, hallaron algunas bolsas que habían sido dejadas por los autores del robo y en una de ellas estaban los dos espejos retrovisores.

Se presume que durante la misma noche en que fueron robados los accesorios de la maquinaria y cuando los desconocidos regresaban hacia Fuerte Olimpo, también procedieron a cometer el hecho de abigeato y, al momento de trasladar la carne del animal faenado, olvidaron los espejos en el lugar.

El faenamiento del animal vacuno ocurrió durante la misma noche o madrugada y a solo ocho kilómetros del sitio donde fueron robados los accesorios de la maquinaria. Por esta razón, se presume que ambos hechos delictivos habrían sido cometidos por las mismas personas.