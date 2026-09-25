Aniversario de Fuerte Olimpo: una belleza chaqueña castigada por el abandono

La comunidad está ubicada a unos 780 kilómetros al norte de la capital del país. Sus pobladores luchan de forma estoica, al igual que otros habitantes del Alto Paraguay, ante las numerosas necesidades sociales que se suceden en la zona a consecuencia de la ausencia estatal. La falta de caminos de todo tiempo y la tremenda precariedad sanitaria son, sin dudas, las principales carencias que afectan a estas familias.

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La ganadería es la principal actividad económica de la localidad, al igual que en gran parte de la región del Chaco. Sin embargo, esta actividad se encuentra tremendamente amenazada por el auge del abigeato, que pone en riesgo la subsistencia de las personas de la zona, atendiendo que no existen industrias que puedan ofrecer fuentes de trabajo a las familias.

El lugar se caracteriza por una gran variedad de bellezas naturales, sobresaliendo la región del Pantanal, donde existe una rica biodiversidad de flora y fauna. Por ello, la actividad turística, explotada de forma racional, podría convertirse en una interesante fuente de ingresos económicos para las personas de la zona.

Para ello se necesitan autoridades con visión de futuro, capaces de crear proyectos creíbles que permitan atraer a inversionistas interesados en realizar construcciones, como grandes hoteles para recibir a turistas y, de esa manera, generar fuentes de trabajo en la zona.

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Para hacer posible este tipo de desarrollo se necesitan caminos de todo tiempo y un suministro de energía eléctrica estable y seguro. Solo así se podrá garantizar la inversión de capital privado.

Historia

El Fuerte de Borbón, que dio origen a esta comunidad, fue inaugurado el 25 de septiembre de 1792 por el entonces capitán de dragones Antonio Zavala y Delgadillo. Fue construido con el objetivo de proteger las posesiones españolas ante el avance de los portugueses.

La fortaleza fue construida sobre la cima de uno de los cerros menores de la población. Inicialmente, la estructura estaba conformada en su mayor parte con palmas, hasta que, durante el periodo de la Independencia, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia ordenó que fuera sustituida por piedras, tal como se la conoce en la actualidad.

Posteriormente, y casi a finales del siglo XX, la fortaleza fue utilizada como lugar de confinamiento, donde eran enviados prisioneros políticos. Varios de ellos llegaron a este lejano lugar en compañía de sus familias, quienes comenzaron a edificar sus viviendas en los alrededores del Fuerte, dando origen a la población.

El doctor Francia consideró este lugar como un bastión de la soberanía de nuestro país en la zona norte. Por eso, destinaba importantes recursos económicos para mantener a los soldados del Fuerte. Lastimosamente, esa visión del prócer no la tienen las autoridades actuales, razón por la cual persiste el abandono estatal.

Programa

A primeras horas de la mañana se realizó el tedeum religioso, última actividad oficial del monseñor Gabriel Escobar antes de partir hacia la capital del país, donde asumirá este domingo, en la Catedral Metropolitana, su nuevo cargo de obispo auxiliar de Asunción.

En parte de su homilía, el religioso destacó la historia de vida de esta comunidad, al tiempo de reiterar el compromiso que deben asumir las autoridades para brindar una mejor calidad de vida a todas las personas, sin ningún tipo de distinción. También instó al pueblo a saber elegir y conocer a las autoridades que serán elegidas en las próximas elecciones municipales.

Posteriormente, se realizó un acto en la plaza central de la comunidad, con la presencia de las principales autoridades locales y departamentales, además de una impresionante cantidad de visitantes llegados desde diferentes lugares del país.

En la oportunidad, el intendente Moisés Recalde destacó el significado de este nuevo aniversario de la comunidad. Luego se procedió a entregar una placa recordatoria al monseñor Escobar, en reconocimiento a sus años de servicio en el Chaco.

Finalmente, se realizó el esperado desfile cívico-estudiantil, con la participación de alumnos de las diversas instituciones públicas del distrito, entre ellos estudiantes de las comunidades indígenas de los Ishir o Chamacocos.

Karu Guasu

Como parte final de los festejos por el aniversario de la comunidad, y al término del desfile, se realiza el tradicional Karu Guasu, con la degustación de unos 3.000 kilos de carne vacuna, donada por ganaderos del distrito, además de la actuación de conjuntos musicales llegados desde diferentes puntos del país y contratados por el Municipio.

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Este evento, que se realiza desde hace 16 años, tiene una característica que lo diferencia de otros Karu Guasu que se llevan a cabo en distintas comunidades del país: el sabroso asado a la estaca se sirve a los presentes de forma totalmente gratuita.

Se trata de una hermosa tradición que, año tras año, va ganando mayor popularidad, ya que llegan visitantes desde diferentes zonas del país para participar de esta celebración.

El esfuerzo de los organizadores se vio engalanado con la presencia de numerosas personas, favorecida además por la ausencia de lluvias y las buenas condiciones de los caminos, que permitieron el tránsito de todo tipo de vehículos, varios de ellos llegados desde la misma capital del país.