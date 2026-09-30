Lluvias salvan al campo, pero cierran los caminos en Alto Paraguay

Una vez más, las precipitaciones llegaron en el momento más oportuno al Alto Paraguay, en especial para el campo, donde los productores ganaderos ya sufrían los efectos de la falta de lluvias, principalmente a consecuencia de la escasez de pastos, principal alimento del ganado vacuno.

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Es por eso que en varias zonas los ganaderos expresaron júbilo por esta bendición de la naturaleza. Las lluvias ayudan, además, a aplacar las altas temperaturas que se venían registrando en el Alto Paraguay, con registros diarios que sobrepasaban los 43 °C e incluso mucho más bajo el ardiente sol chaqueño.

Lluvias dispersas

Como suele ocurrir en esta región, una vez más las marcas de lluvia fueron dispersas en el Alto Paraguay. La zona del interior del Chaco, en el distrito de Fuerte Olimpo, fue donde se registraron las mayores precipitaciones, que superaron los 100 mm, mientras que en la franja de la ribera del río las lluvias apenas superaron los 20 mm.

Aun así, se considera toda una bonanza, pues las lluvias llegan cuando más se necesitaban y ayudan a regar los secos campos ganaderos, posibilitando el rebrote de los pastos y, con ello, asegurando el alimento del ganado.

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Algunas de las marcas de lluvia registradas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en establecimientos ganaderos son las siguientes: Profecía, 100 mm; Yvy Pyahu, 110 mm; Inmaculada, 95 mm; Tres’i, 90 mm; y Santa Cecilia, 140 mm, entre las más importantes por cantidad de agua caída.

En tanto, las precipitaciones registradas en algunas poblaciones fueron: Toro Pampa, 50 mm; Carmelo Peralta, 55 mm; María Auxiliadora, 15 mm; Fuerte Olimpo, 17 mm; y en el Cruce 65 Unión, de la ruta Bioceánica con el camino que conduce a Fuerte Olimpo y Bahía Negra, la lluvia registrada fue de 60 mm.

Caminos clausurados

Tras las lluvias que cayeron en la zona, de forma inmediata se implementó las barreras en varios tramos para proteger los caminos de tierra, atendiendo a la enorme importancia que representa poder transitar y evitar quedar aislados.

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El cierre de los caminos está a cargo de personal de la Gobernación de Alto Paraguay. Dependiendo de las condiciones del tiempo de la jornada de este miércoles se volverá si se rehabilita o no para la circulación de vehículos.

La Dirección de Meteorología anuncia que las lluvias continuarán durante este miércoles, por lo que también permanecería vigente la clausura de los caminos. Solo se permite el paso de ambulancias en caso de emergencias.