Alto Paraguay enfrenta calor, sequía y bajante del río

La falta de lluvias comienza a sentirse en los establecimientos ganaderos, sobre todo en aquellos pertenecientes a pequeños productores, donde se está acabando el agua de los viejos tajamares, muchos de ellos colmatados de arena, lo que impide almacenar grandes cantidades de agua durante los días de precipitaciones.

Los campos ganaderos secos representan un drama que afecta a todos, tanto a pequeños como a grandes productores. La escasez de lluvias importantes, sumada a las altas temperaturas que se vienen registrando diariamente en la zona, hace que comience a escasear el pasto, principal alimento del ganado vacuno.

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Este clima hace que rápidamente la vegetación se seque, aumentando el riesgo de aparición de los temibles incendios forestales que, en años anteriores, ocasionaron tremendas pérdidas a la rica biodiversidad de la región, afectando tanto a las plantas como a los animales silvestres.

Precisamente, en estos días se produjeron incendios dentro de la población y en los alrededores de Fuerte Olimpo. Por suerte, en ambas ocasiones, el fuego iniciado por la inconsciencia de algunas personas pudo ser controlado a tiempo por funcionarios de la Municipalidad y de la Gobernación.

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Bajante del río

El río Paraguay continúa con un vertiginoso descenso en esta zona norte, precisamente como consecuencia de la falta de grandes lluvias en la región del Pantanal. En un promedio de 60 días, el río ya descendió 1,50 metros. Por el momento, aún se puede observar el paso de grandes embarcaciones que transportan minerales y granos.

Sin embargo, en caso de que no lleguen las precipitaciones y continúe el descenso de las aguas del río, la navegabilidad para este tipo de embarcaciones estaría bastante complicada.

Los que celebran esta bajante del río son los pescadores de la zona, pues esto hace que nuevamente se tenga abundancia de peces, ya que al secarse los riachos estos se concentran solamente en el río, haciendo más fácil su captura por parte de estos trabajadores.

Temperaturas de 45 °C

Desde la semana pasada se vienen registrando temperaturas bastante altas, haciendo que el calor se sienta con toda intensidad. Este lunes feriado, la temperatura bajo sombra, alrededor de las 14:00, fue de 45 °C, lo que hace suponer que a pleno sol se habría superado los 50 °C, haciendo casi imposible realizar cualquier tipo de actividad.

Aun así, se puede observar cómo las personas trabajan bajo el ardiente sol chaqueño, en especial los trabajadores de las estancias, quienes parecieran estar acostumbrados a este tipo de clima y cuyo organismo estaría adaptado a estas condiciones de la naturaleza.

El Niño

Por el momento, aún queda bastante lejos el pronóstico de El Niño para esta zona. Se había mencionado que las grandes lluvias comenzarían a llegar desde finales de agosto, lo que podría ocasionar inundaciones. Por suerte, esto todavía no se registra en el Alto Paraguay y ocurre todo lo contrario: una prolongada sequía.

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Como algo positivo de esta situación de falta de lluvias, los caminos se encuentran en buenas condiciones, facilitando el tránsito de todo tipo de vehículos, inclusive el transporte público de pasajeros que llega desde la capital del país y desde Concepción.

Si bien se continúa reparando varios kilómetros de caminos, se puede observar, como siempre, la forma precaria en que se realizan estos trabajos, sobre todo en el camino que llega a Bahía Negra, donde solamente se realizan simples perfiladas y nada de levantamiento de terraplenes, construcción de cunetas o colocación de sistemas de alcantarillado.