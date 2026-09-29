Noticias del Chaco
29 de septiembre de 2026 a la - 10:13

Alto Paraguay enfrenta calor, sequía y bajante del río

Hombre con camisa azul y sombrero montado en caballo, dirigiendo vacas blancas en un campo seco y soleado.
Un trabajador a caballo guía un grupo de vacas en un campo afectado por la falta de lluvia en la zona de Fuerte Olimpo.Carlos Almiron

Mientras se sigue aguardando la llegada de El Niño, el Alto Paraguay sufre la falta de lluvias, situación que produce una prolongada bajante del río en medio de jornadas de altas temperaturas que superan los 45 °C bajo sombra.

Por Carlos Almirón
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La falta de lluvias comienza a sentirse en los establecimientos ganaderos, sobre todo en aquellos pertenecientes a pequeños productores, donde se está acabando el agua de los viejos tajamares, muchos de ellos colmatados de arena, lo que impide almacenar grandes cantidades de agua durante los días de precipitaciones.

Operario de espaldas conecta mangueras a un camión cisterna en paisaje árido de Fuerte Olimpo, cielo nublado.
Acarreo de agua para tajamar de pequeño ganadero en Fuerte Olimpo.

Los campos ganaderos secos representan un drama que afecta a todos, tanto a pequeños como a grandes productores. La escasez de lluvias importantes, sumada a las altas temperaturas que se vienen registrando diariamente en la zona, hace que comience a escasear el pasto, principal alimento del ganado vacuno.

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Este clima hace que rápidamente la vegetación se seque, aumentando el riesgo de aparición de los temibles incendios forestales que, en años anteriores, ocasionaron tremendas pérdidas a la rica biodiversidad de la región, afectando tanto a las plantas como a los animales silvestres.

Paisaje de Fuerte Olimpo con palmeras bajo un cielo despejado, representando un ecosistema seco y afectado por la sequía.
Campo ganadero seco, ante la falta de lluvias en Fuerte Olimpo.

Precisamente, en estos días se produjeron incendios dentro de la población y en los alrededores de Fuerte Olimpo. Por suerte, en ambas ocasiones, el fuego iniciado por la inconsciencia de algunas personas pudo ser controlado a tiempo por funcionarios de la Municipalidad y de la Gobernación.

Paisaje de Fuerte Olimpo con terreno negro y plantas quemadas, con humo elevándose del área afectada por el fuego.
Ante la falta de lluvia y la vegetación seca, de nuevo aparecen los incendios, la imagen muestra una zona afectada en Fuerte Olimpo, y sofocada a tiempo.

Bajante del río

El río Paraguay continúa con un vertiginoso descenso en esta zona norte, precisamente como consecuencia de la falta de grandes lluvias en la región del Pantanal. En un promedio de 60 días, el río ya descendió 1,50 metros. Por el momento, aún se puede observar el paso de grandes embarcaciones que transportan minerales y granos.

Sin embargo, en caso de que no lleguen las precipitaciones y continúe el descenso de las aguas del río, la navegabilidad para este tipo de embarcaciones estaría bastante complicada.

Paisaje sereno de árboles altos junto a un cuerpo de agua, reflejando un cielo nublado en un entorno natural en Fuerte Olimpo.
La falta de lluvia produce bajante del río Paraguay en la zona norte.

Los que celebran esta bajante del río son los pescadores de la zona, pues esto hace que nuevamente se tenga abundancia de peces, ya que al secarse los riachos estos se concentran solamente en el río, haciendo más fácil su captura por parte de estos trabajadores.

Temperaturas de 45 °C

Desde la semana pasada se vienen registrando temperaturas bastante altas, haciendo que el calor se sienta con toda intensidad. Este lunes feriado, la temperatura bajo sombra, alrededor de las 14:00, fue de 45 °C, lo que hace suponer que a pleno sol se habría superado los 50 °C, haciendo casi imposible realizar cualquier tipo de actividad.

Aun así, se puede observar cómo las personas trabajan bajo el ardiente sol chaqueño, en especial los trabajadores de las estancias, quienes parecieran estar acostumbrados a este tipo de clima y cuyo organismo estaría adaptado a estas condiciones de la naturaleza.

El Niño

Por el momento, aún queda bastante lejos el pronóstico de El Niño para esta zona. Se había mencionado que las grandes lluvias comenzarían a llegar desde finales de agosto, lo que podría ocasionar inundaciones. Por suerte, esto todavía no se registra en el Alto Paraguay y ocurre todo lo contrario: una prolongada sequía.

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Como algo positivo de esta situación de falta de lluvias, los caminos se encuentran en buenas condiciones, facilitando el tránsito de todo tipo de vehículos, inclusive el transporte público de pasajeros que llega desde la capital del país y desde Concepción.

Trabajos precarios sin sistemas de desagues
La falta de lluvias permite la circulación de todo tipo de vehículos por la zona del Chaco, en medio de intensa polvareda.

Si bien se continúa reparando varios kilómetros de caminos, se puede observar, como siempre, la forma precaria en que se realizan estos trabajos, sobre todo en el camino que llega a Bahía Negra, donde solamente se realizan simples perfiladas y nada de levantamiento de terraplenes, construcción de cunetas o colocación de sistemas de alcantarillado.