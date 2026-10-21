Alto Paraguay: lluvias generan alivio para la ganadería y amenaza para los caminos

En un lapso de casi 30 días, las precipitaciones ya superaron los 150 mm y se producen de forma leve, como más necesitan los campos ganaderos de Alto Paraguay. Esto permite que nuevamente comiencen a brotar los pastos, alimento esencial para el ganado vacuno.

Esta cantidad de agua también posibilita acumular el líquido en los reservorios, como tajamares y aljibes.

El panorama que se observa en la región durante estos días, sobre todo en los establecimientos ganaderos, es muy distinto al que se tenía hasta finales de septiembre, cuando se podían ver campos secos a consecuencia de la falta de lluvias.

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Existen otras zonas del Alto Paraguay, como el norte de Bahía Negra, donde las aguas de lluvia inundaron kilómetros del camino PY14, conocido también como Línea 1. Esto se debe a que, en pocos días, las precipitaciones fueron abundantes y ya superaron los 300 mm.

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Alerta ante posibilidad de aislamiento por eventual inundación de caminos

Como ocurre cada vez que llega la temporada de lluvias en Alto Paraguay, las precipitaciones, tan necesarias para la zona y, sobre todo, para la ganadería, principal actividad económica del departamento, también ponen en alerta ante la posibilidad de aislamientos a consecuencia de las inundaciones de los caminos de tierra.

Esto se debe a que las reparaciones realizadas por empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se realizan de forma bastante precaria, sin los necesarios levantamientos de terraplenes, al menos en los puntos críticos, ni la construcción de cunetas o sistemas de alcantarillado que permitan la circulación de las aguas de lluvia.

Por el momento, las primeras precipitaciones registradas en el departamento no se producen en grandes volúmenes. Esto permite que el agua no se acumule en los caminos y que, tras algunas horas o incluso un día entero de clausura de los tramos a cargo de la Gobernación, se pueda restablecer la circulación de todo tipo de vehículos.

Por supuesto, si llegan las grandes lluvias que se anunciaban con el fenómeno de El Niño, estos caminos, en gran parte de su extensión, quedarán inundados, lo que dará inicio a un nuevo aislamiento de los pobladores de esta región chaqueña. Las familias de la zona de Bahía Negra serían las primeras afectadas, debido al pésimo trabajo de reparación del camino que conduce a este distrito.

Precipitaciones también son beneficiosas para la agricultura

La actividad agrícola es un rubro relativamente reciente y que actualmente experimenta un importante auge en algunas zonas del Alto Paraguay, especialmente en la región de Agua Dulce de Santa María, perteneciente al distrito de Bahía Negra, casi en la misma frontera con Bolivia. En este próspero lugar sobresalen las plantaciones de granos.

En los últimos tiempos se puede observar el tránsito permanente de vehículos de gran porte que trasladan miles de toneladas de granos desde esta zona, principalmente maíz, sorgo y soja, siendo este último el cultivo de mayor extensión.

Las lluvias que se están produciendo también benefician a esta actividad económica, al igual que a la ganadería. Esta lejana zona igualmente depende de las condiciones de los caminos de tierra, por lo que se espera que las precipitaciones no sean demasiado copiosas, sino que se produzcan de manera moderada.

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Se interrumpió el servicio de transporte público de pasajeros

Con las primeras lluvias registradas, el servicio de transporte público que llega a las comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra se vio interrumpido durante algunos días. Sin embargo, para tranquilidad de los pobladores, el servicio pudo restablecerse nuevamente gracias a que las precipitaciones disminuyeron.

En caso de que vuelvan a producirse lluvias que superen los 100 mm, el camino que conduce a Bahía Negra será la primera zona afectada por eventuales inundaciones, lo que provocaría la paralización del servicio de colectivos que llegan desde Asunción y Concepción.

En tanto, el camino que conduce a la capital departamental, Fuerte Olimpo, donde se pueden observar trabajos de reparación más serios y se lograron instalar algunos sistemas de desagüe, podría soportar mayores precipitaciones y evitar, por un periodo más prolongado, un eventual aislamiento de las poblaciones.