“Tahyi rape”: G. 1.226 millones por calles angostas en Puerto Sastre

La Gobernación de Alto Paraguay, a cargo del cartista Arturo Méndez, licitó en 2024 la construcción de más de tres cuadras de pavimento de hormigón en una de las calles de Puerto Sastre, localidad perteneciente al distrito de Carmelo Peralta, en el departamento de Alto Paraguay.

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La empresa adjudicada se denomina Gal-Metal y pertenece a Asunción Galeano Riquelme. El monto adjudicado fue de G. 1.226.128.303. El contrato se firmó el 30 de septiembre de 2024 y contemplaba la pavimentación de más de 300 metros de calle, además de la construcción de una plaza recreativa.

“Tahyi rape”

Los pobladores del lugar bautizaron la obra como “Tahyi rape” (camino de hormiga), debido a la estrechez de las calles cementadas. Según cuestionan, el paseo central es mucho más amplio que la calzada, lo que dificulta el tránsito vehicular.

Según el contrato, la obra debía culminar en un plazo de 140 días, es decir, a finales de febrero de 2025. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado la inauguración oficial. De acuerdo con los moradores, esto se debería a las críticas por la precariedad de la construcción, pese a que ya se abonó una millonaria suma de dinero público.

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Los habitantes de esta pequeña localidad también cuestionan la precariedad de la plaza recreativa construida por la misma empresa, cuyos trabajos, según sostienen, distan mucho de lo esperado. Por ello, solicitan que se investigue lo ocurrido con esta obra.

Falta de fiscalización

El concejal departamental Leonardo Lezcano (PLRA) señaló que efectivamente se puede observar un trabajo deficiente en la construcción de las calles de hormigón de esta población, tal como denuncian los pobladores.

El edil considera que esta situación podría deberse a la falta de una fiscalización efectiva por parte de los funcionarios encargados de controlar los trabajos. Asimismo, afirmó que acompañará el pedido de investigación para determinar si se cumplió con lo establecido en el contrato de licitación, teniendo en cuenta que está en juego una millonaria suma de dinero público.

Lezcano manifestó que, según le comentaron los pobladores, apenas puede circular un vehículo por cada carril y que realizar giros resulta bastante difícil. Agregó que próximamente llegará al lugar para verificar las denuncias y sostuvo que, de confirmarse, se trataría de una situación bastante grave.

Versión de la Gobernación

Consultado sobre las críticas de los pobladores de Puerto Sastre, el gobernador Arturo Méndez manifestó que la institución ya abonó en su totalidad al contratista, Asunción Galeano Riquelme, la suma de G. 1.226.128.303 por los trabajos de construcción de 310 metros cuadrados de hormigón armado en las calles de esta localidad.

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Entre los trabajos también se incluyeron la iluminación de la calle pavimentada y el mejoramiento de una plaza. El gobernador reconoció que las obras aún no fueron inauguradas oficialmente y señaló que corresponde realizar verificaciones técnicas para constatar que los trabajos ejecutados se ajusten a las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato.

Finalmente, el jefe departamental afirmó que tiene el compromiso de velar por la correcta ejecución de las obras públicas, por lo que se encargará de que estos trabajos sean entregados en condiciones adecuadas.