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Noticias del Chaco
28 de octubre de 2026 - 10:02

Unos 150 días tarde: Diputados declara emergencia tardía en Alto Paraguay

Reparacion del camino que llega a la ruta bioceànica
Maquinaria de empresa adjudicada por el MOPC, reparando camino que llega a la ruta bioceanica, por de pronto los caminos se mantienen transitable, debido a que no se producen las grandes lluvias.Gentileza

La Cámara de Diputados se ratificó en declarar en situación de emergencia al departamento de Alto Paraguay a consecuencia de las grandes lluvias. Sin embargo, este fenómeno se produjo entre los meses de abril y mayo.

Por Carlos Almirón
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Durante la sesión ordinaria del martes, la Cámara de Diputados se ratificó en su aprobación inicial del proyecto de ley que pretende declarar en situación de emergencia departamental a Alto Paraguay, alegando los parlamentarios que la medida responde a las grandes lluvias que afectaron a la zona.

Lea más: Sugestiva emergencia en Alto Paraguay a días de las elecciones municipales

La Cámara de Senadores ya había rechazado esta iniciativa, luego de que los diputados declararan la situación de emergencia a mediados de mayo, a escasos días de las internas partidarias de las elecciones municipales, realizadas el pasado 7 de junio.

fotos olimpo
La fotografia corresponde al 15 de mayo de este año, en el camino que llega a la ruta bioceanica, de nuevo pobladores realizaban desagote de los tramos inundados.

Esta iniciativa para declarar en emergencia departamental a la región fue impulsada por el diputado nacional José Domingo Adorno, colorado cartista y único parlamentario representante de Alto Paraguay.

El proyecto de ley insta a los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para colaborar con los pobladores de los cuatro distritos de Alto Paraguay, brindando asistencia técnica y crediticia. Asimismo, encomienda al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la reparación de los caminos de la zona.

Tras esta ratificación de la sanción inicial por parte de los diputados, el documento deberá ser remitido nuevamente a la Cámara de Senadores, que ya había rechazado la propuesta, debido a su presentación extemporánea, ya que la emergencia provocada por las lluvias había culminado cuando se solicitó la ayuda.

150 días tarde

La emergencia por el exceso de lluvias en Alto Paraguay se produjo a finales de abril y se prolongó durante unos 40 días, prácticamente hasta finales de mayo. Durante ese periodo, poblaciones de los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo quedaron aisladas debido a que los precarios caminos de tierra, una vez más, terminaron inundados.

Vehículo todoterreno rojo avanzando por carretera inundada, rodeado de vegetación y cielo nublado.
La fotografia corresponde al 20 de abril de este año, camino Toro Pampa y su uniòn con la ruta bioceanica.

Como suele ocurrir en estas situaciones, fueron los propios pobladores, con la ayuda inicial de los ganaderos, quienes procedieron a desagotar los caminos inundados. Posteriormente, intervinieron maquinarias del MOPC y de la Gobernación, lo que permitió superar el aislamiento y recuperar la transitabilidad de los caminos.

Desde entonces transcurrieron cinco meses, unos 150 días, sin que ninguna comunidad del departamento permaneciera aislada, gracias al cese de las grandes lluvias. Es más, actualmente ni siquiera se registran inundaciones en las poblaciones ribereñas, teniendo en cuenta que la escasez de precipitaciones importantes mantiene estable el nivel del río Paraguay en la zona del Pantanal.

Emergencia

La ayuda, en caso de que se declare la emergencia departamental, llegará de manera bastante tardía. Consideramos que la medida podría terminar sirviendo únicamente para solicitar asistencia alimentaria para las familias del departamento, lo que podría convertirse en una herramienta para asegurar votos a favor de los políticos de la zona, teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones generales del próximo año.

Lea también: Diputados se ratifican y declaran emergencia en Alto Paraguay

Lo que Alto Paraguay necesita es contar con caminos de todo tiempo, y no seguir dependiendo de este tipo de mendicidad mediante el reparto de kits de víveres. En cada declaración de emergencia, el escaso monto destinado por el Gobierno nacional termina utilizándose para la compra de alimentos y no para eventuales reparaciones estructurales de los caminos.

Moisés Recalde Rolón, haciendo gala de la ayuda de la SEN a familias afectadas por el aislamiento.
El intendente Moises Recalde de Fuerte Olimpo, se luce entregando la aistencia de la SEN a una familia zona de Fuerte Olimpo, esto ocurria el pasado 24 de abril.

Río Paraguay

A diferencia de lo que ocurre en las comunidades ribereñas ubicadas a orillas del río Paraná, afectadas por severas inundaciones, esta situación no se registra en Alto Paraguay. Debido a la falta de lluvias de gran volumen, el río Paraguay mantiene un comportamiento estable en la zona.

Es más, actualmente, a lo largo de la naciente del río, en la zona del Pantanal, las aguas comienzan nuevamente a descender. Por lo tanto, tendrían que registrarse lluvias superiores a los 500 milímetros para pensar en un eventual repunte del nivel del río y en posibles inundaciones que podrían afectar a las poblaciones ribereñas.

Paisaje natural con un barco en la orilla del río Paraguay rodeado de densa vegetación verde.
Aun se puede percibir mucho suelo a orillas del rìo, debido a la falta de las grandes lluvias en la zona del Pantanal.

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