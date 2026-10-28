Unos 150 días tarde: Diputados declara emergencia tardía en Alto Paraguay

Durante la sesión ordinaria del martes, la Cámara de Diputados se ratificó en su aprobación inicial del proyecto de ley que pretende declarar en situación de emergencia departamental a Alto Paraguay, alegando los parlamentarios que la medida responde a las grandes lluvias que afectaron a la zona.

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La Cámara de Senadores ya había rechazado esta iniciativa, luego de que los diputados declararan la situación de emergencia a mediados de mayo, a escasos días de las internas partidarias de las elecciones municipales, realizadas el pasado 7 de junio.

Esta iniciativa para declarar en emergencia departamental a la región fue impulsada por el diputado nacional José Domingo Adorno, colorado cartista y único parlamentario representante de Alto Paraguay.

El proyecto de ley insta a los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para colaborar con los pobladores de los cuatro distritos de Alto Paraguay, brindando asistencia técnica y crediticia. Asimismo, encomienda al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la reparación de los caminos de la zona.

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Tras esta ratificación de la sanción inicial por parte de los diputados, el documento deberá ser remitido nuevamente a la Cámara de Senadores, que ya había rechazado la propuesta, debido a su presentación extemporánea, ya que la emergencia provocada por las lluvias había culminado cuando se solicitó la ayuda.

150 días tarde

La emergencia por el exceso de lluvias en Alto Paraguay se produjo a finales de abril y se prolongó durante unos 40 días, prácticamente hasta finales de mayo. Durante ese periodo, poblaciones de los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo quedaron aisladas debido a que los precarios caminos de tierra, una vez más, terminaron inundados.

Como suele ocurrir en estas situaciones, fueron los propios pobladores, con la ayuda inicial de los ganaderos, quienes procedieron a desagotar los caminos inundados. Posteriormente, intervinieron maquinarias del MOPC y de la Gobernación, lo que permitió superar el aislamiento y recuperar la transitabilidad de los caminos.

Desde entonces transcurrieron cinco meses, unos 150 días, sin que ninguna comunidad del departamento permaneciera aislada, gracias al cese de las grandes lluvias. Es más, actualmente ni siquiera se registran inundaciones en las poblaciones ribereñas, teniendo en cuenta que la escasez de precipitaciones importantes mantiene estable el nivel del río Paraguay en la zona del Pantanal.

Emergencia

La ayuda, en caso de que se declare la emergencia departamental, llegará de manera bastante tardía. Consideramos que la medida podría terminar sirviendo únicamente para solicitar asistencia alimentaria para las familias del departamento, lo que podría convertirse en una herramienta para asegurar votos a favor de los políticos de la zona, teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones generales del próximo año.

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Lo que Alto Paraguay necesita es contar con caminos de todo tiempo, y no seguir dependiendo de este tipo de mendicidad mediante el reparto de kits de víveres. En cada declaración de emergencia, el escaso monto destinado por el Gobierno nacional termina utilizándose para la compra de alimentos y no para eventuales reparaciones estructurales de los caminos.

Río Paraguay

A diferencia de lo que ocurre en las comunidades ribereñas ubicadas a orillas del río Paraná, afectadas por severas inundaciones, esta situación no se registra en Alto Paraguay. Debido a la falta de lluvias de gran volumen, el río Paraguay mantiene un comportamiento estable en la zona.

Es más, actualmente, a lo largo de la naciente del río, en la zona del Pantanal, las aguas comienzan nuevamente a descender. Por lo tanto, tendrían que registrarse lluvias superiores a los 500 milímetros para pensar en un eventual repunte del nivel del río y en posibles inundaciones que podrían afectar a las poblaciones ribereñas.