Política
27 de octubre de 2026 - 14:05

Diputados se ratifican y declaran emergencia en Alto Paraguay

Cinco personas, algunas sentadas, trabajan cargando objetos en un barco verde amarrado junto al río, bajo un cielo despejado.
El distrito de Fuerte Olimpo sería uno de los sitios declarados en emergencia. Carlos Almiron

La Cámara de Diputados se ratificó en su versión y declaró en situación de emergencia el departamento de Alto Paraguay. El documento vuelve ahora al Senado.

Por ABC Color
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Se trata del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al departamento de Alto Paraguay a consecuencia de las grandes lluvias”. Esta iniciativa es impulsada por el diputado José Adorno (ANR) y ya había sido rechazada por la Cámara de Senadores.

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El proyectista indicó que la comunidad de Toro Pampa, María Auxiliadora, Bahía Negra y Fuerte Olimpo siguen en emergencia y aguardan que los senadores entiendan la necesidad.

Los distritos beneficiados serían Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Carmelo Peralta y Puerto Casado. En el Senado se había rechazado el proyecto por considerarlo extemporáneo, pues las emergencias por las lluvias se originaron entre febrero y abril pasado.

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En Diputados se aprobó en mayo pasado, sugestivamente, a días de las elecciones internas municipales, cuando Silvana Frentes, pareja del diputado Adorno, pujaba para ser candidata a intendenta por el Partido Colorado en Puerto Casado.

El documento vuelve ahora a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

También está en proyecto declarar en emergencia los departamentos de Misiones, Ñeembucú y San Pedro debido a las riadas. El proyecto sería analizado en quince días más.