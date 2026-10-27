Diputados se ratifican y declaran emergencia en Alto Paraguay

Se trata del proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al departamento de Alto Paraguay a consecuencia de las grandes lluvias”. Esta iniciativa es impulsada por el diputado José Adorno (ANR) y ya había sido rechazada por la Cámara de Senadores.

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El proyectista indicó que la comunidad de Toro Pampa, María Auxiliadora, Bahía Negra y Fuerte Olimpo siguen en emergencia y aguardan que los senadores entiendan la necesidad.

Los distritos beneficiados serían Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Carmelo Peralta y Puerto Casado. En el Senado se había rechazado el proyecto por considerarlo extemporáneo, pues las emergencias por las lluvias se originaron entre febrero y abril pasado.

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En Diputados se aprobó en mayo pasado, sugestivamente, a días de las elecciones internas municipales, cuando Silvana Frentes, pareja del diputado Adorno, pujaba para ser candidata a intendenta por el Partido Colorado en Puerto Casado.

El documento vuelve ahora a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

También está en proyecto declarar en emergencia los departamentos de Misiones, Ñeembucú y San Pedro debido a las riadas. El proyecto sería analizado en quince días más.