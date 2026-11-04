Alto Paraguay: cuatro intendentes colorados, un mismo desafío tras décadas de abandono

En Alto Paraguay, desde hace décadas, las intendencias municipales vienen siendo manejadas por representantes del Partido Colorado. Ayer, martes 3 de noviembre, asumieron los jefes comunales de los cuatro distritos: Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Puerto Casado y Carmelo Peralta.

La situación de abandono en la que se encuentran las poblaciones del departamento es responsabilidad de los representantes de la ANR que se sucedieron en la era democrática del país.

El dominio colorado también se refleja en las respectivas juntas municipales. De un total de 48 concejales, 40 del sector de la ANR asumieron sus respectivas bancas y solo ocho corresponden a la oposición, lo que demuestra la casi nula presencia del sector opositor. En el distrito de Puerto Casado, los 12 concejales son del Partido Colorado.

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El enorme compromiso que tienen las nuevas autoridades que asumieron sus cargos es buscar revertir este negro panorama de dejadez y no limitarse a esperar que las soluciones lleguen desde el Gobierno central.

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Bahía Negra, el distrito que proyecta mayor dejadez

Sin duda, Bahía Negra es el distrito más abandonado, debido a la irresponsabilidad de las sucesivas autoridades. En este municipio, el exjefe comunal João Ferreira estuvo durante más de 10 años al frente de la administración municipal.

La localidad, distante a 850 kilómetros de Asunción, el acto de toma de posesión de cargo de las nuevas autoridades municipales se realizó en horas de la mañana. Bernardino Suárez, el nuevo intendente, prometió trabajar para revertir esta lamentable situación, dando énfasis al arreglo de las calles, condiciones muy cuestionadas por los pobladores.

El nuevo jefe comunal prometió realizar trabajos de enripiado y construir sistemas de desagüe para evitar la inundación de las calles durante los días de lluvia, tal como viene sucediendo desde hace bastante tiempo. También se refirió a la compra de vehículos para la institución, entre ellos, un transporte escolar para los estudiantes.

En este distrito asumieron también 12 concejales, de los cuales nueve pertenecen al Partido Colorado y solo tres al sector de la oposición. Es el distrito con mayor número de población indígena, en este caso, familias de los Ishir o Chamacocos. De hecho, varios de sus integrantes ingresaron como concejales municipales.

Puerto Casado

Puerto Casado fue el segundo distrito donde se realizó el acto de posesión de cargos de nuevas autoridades municipales. En este municipio se inaugura como intendente Domingo Vera, con la particularidad de que los 12 concejales que ocuparon sus bancas son del Partido Colorado, al igual que el jefe comunal.

Vera, durante su discurso, pidió a los concejales trabajar unidos por el distrito y agradeció a la ciudadanía por confiar en su persona, confianza expresada mediante el voto emitido el 4 de octubre. No destacó ningún plan de gobierno ni mencionó los ejes en los que concentraría su gestión.

Esta comunidad, durante la administración que culminó, se caracterizó por los permanentes conflictos políticos dentro de la Municipalidad. Incluso, hubo un momento en que tres personas se disputaban el cargo de intendente, situación que paralizó por completo las actividades de la población.

El exintendente del periodo que culminó, Hilario Adorno, hermano del cuestionado diputado colorado José Domingo Adorno, tuvo que dejar el cargo a los tres años de mandato, luego de ser condenado a tres años y ocho meses de penitenciaría por hechos de corrupción.

El distrito beneficiado por el proyecto del Corredor Bioceánico

Carmelo Peralta es el distrito que experimentó desarrollo en los últimos años, aunque impulsado por el Gobierno central mediante obras viales, como la ruta de todo tiempo y un puente internacional que forman parte del mega proyecto del Corredor Bioceánico. Esta pasarela une a nuestro país, a través del Chaco, con Brasil, mediante el estado de Mato Grosso do Sul.

Sin embargo, a pesar de este impacto regional, el desarrollo dentro de la comunidad no se observa debido a la escasa acción de las autoridades municipales. En ese sentido, el nuevo intendente, Wilmar Fernández, deberá buscar dotar a la población de un sistema de agua potable, atendiendo a que, pese al progreso que se observa en la zona, los pobladores siguen consumiendo agua cruda del río.

La toma de posesión de las nuevas autoridades se realizó en horas de la tarde. Además del juramento del nuevo intendente, hicieron lo mismo 12 concejales, de los cuales 10 pertenecen al sector colorado y solo dos a la oposición. Las calles de la población también necesitan ser reparadas, así como la instalación de sistemas de desagüe.

Carmelo Peralta se ubica a 700 kilómetros de Asunción y, en breve, cuando se ponga en marcha el Corredor Bioceánico, transitarán por estos caminos cientos de camiones de gran porte, transportando todo tipo de mercaderías hacia el océano Pacífico.

Fuerte Olimpo tiene por primera vez en su historia una intendenta

La capital de Alto Paraguay, Fuerte Olimpo, el acto de juramento de las nuevas autoridades estaba previsto para las 18:00, pero sufrió un retraso de más de dos horas, atendiendo a que se esperaba la llegada del gobernador Arturo Méndez, quien es pareja sentimental de la nueva intendenta, Camila Ramírez. El jefe departamental había participado antes de la toma de posesión del nuevo intendente de Carmelo Peralta.

Camila Ramírez es la primera intendenta en la historia de Fuerte Olimpo. Con ella juraron también 12 concejales, nueve de ellos del Partido Colorado y solo tres representantes de la oposición.

Lucha contra el abigeato, entre las promesas de la jefa municipal

Entre las numerosas promesas realizadas por la jefa comunal se destaca el compromiso de buscar erradicar los hechos de abigeato, una situación que golpea de forma inmisericorde a los productores, poniendo en riesgo la principal y única actividad económica de la zona.

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Al respecto, prometió la construcción de mataderos municipales en las principales poblaciones del distrito, inicialmente para controlar la calidad de la carne vacuna que se provee a la población y también para hacer efectivos los controles sobre el origen de los animales sacrificados

Ramírez dijo, además, que pretende crear un Departamento de Tránsito, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular dentro de esta comunidad, atendiendo al enorme crecimiento del parque automotor. Al respecto, prometió hacer cumplir lo dispuesto en la ley, que prohíbe que los menores conduzcan vehículos, teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes que se vienen registrando.

La intendenta afirmó que se deben aprovechar las bellezas naturales de esta zona, para lo cual pretende fomentar la actividad turística, concentrándose en la limpieza de las comunidades y, sobre todo, de los lugares turísticos. Anunció que buscará trabajar de forma conjunta con la Gobernación de Alto Paraguay, mediante la firma de acuerdos institucionales.

Finalmente, mencionó su intención de modernizar el local de la Municipalidad, dotándolo de oficinas adecuadas y modernas para atender a los contribuyentes. Reiteró que trabajará para todos, sin distinción de colores partidarios.