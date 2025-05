¿Paraguay, oportunidad perdida o reinvención?

La calificación, alta o baja, de un país implica la probabilidad de que un Estado cumpla o no con sus obligaciones financieras internacionales, así como los riesgos asociados a invertir u operar en su territorio.

A través del EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), el JP Morgan, mide la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país emergente y los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados libres de riesgo). Cuanto mayor sea este diferencial, mayor es el riesgo país percibido.

Sube y baja en la región

El riesgo país tiene una tendencia mixta en América Latina. De acuerdo a datos de Bloomberg, entre diciembre de 2024 y abril de 2025, cinco países se ubican entre las naciones con menor riesgo, y Paraguay es una de ellas logrando la cuarta posición.

La corona se la lleva Uruguay (102) con el índice más bajo, seguido por Chile con 133 puntos y Perú en tercer lugar, que a pesar de una crisis política larga y compleja, pero con un tejido empresarial fuerte, mantiene una estabilidad financiera más saludable que otras naciones con 176 puntos. En cuarta posición se ubica Paraguay con 185 puntos.

Las naciones con alto riesgo son Venezuela, Bolivia y Ecuador. Venezuela lidera con 19.853 puntos, seguido por Bolivia con 722, Ecuador con 1.189 puntos, y Argentina con 726 puntos.

En el caso de las principales economías como Brasil (230) y México (351), no se registraron cambios, proyectan estabilidad y economía sana. Aunque no figuran entre los países con menor riesgo país, se llevan una buena porción de la inversión extranjera directa (IED). Brasil es el principal destino de inversión con US$ 5.720 millones en 2024, seguido por Chile y México.

Paraguay: bajo riesgo, alto potencial y sin agenda país

Paraguay ha mantenido históricamente un riesgo país moderado (200 puntos), gracias a su nivel de deuda pública (alrededor del 40% del PIB), estabilidad macroeconómica y una economía abierta al mundo.

El país sigue siendo atractivo y el riesgo país bajo es un gancho para atraer inversión extranjera directa (IED). Según la Cepal, Paraguay es el país con la más baja inversión registrada, recibió en el 2023, US$ 241 millones.

Factores como la dependencia de commodities, las reformas pendientes del ejecutivo, presiones inflacionarias globales, servicios públicos ineficientes, falta de transparencia y seguridad jurídica, altos índices de corrupción, exceso de burocracia, afectan la imagen de cara a la comunidad internacional.

Paraguay con calificaciones globales bajas

Monitorear el riesgo país no solo es tarea del gobierno, sino también del sector privado, que debe anticiparse a escenarios de volatilidad financiera global. En un mundo de incertidumbres, monitorear el riesgo país, indicadores e índices globales, es esencial para tomar decisiones estratégicas en el ámbito empresarial.

Índice de Libertad Económica: De acuerdo a la investigación de la Fundación Heritage, Paraguay obtiene un puntaje de 65,2 sobre el promedio global y por debajo de Chile que alcanza el 73,2 y Uruguay el 70,2. El promedio de las 176 economías estudiadas en el 2025 es de 59,7.

Únicamente 26 economías, es decir un 14,8%, son mayormente libres, mientras que un 33%, 58 países, tienen una economía moderadamente libre. Singapur, Suiza e Irlanda lideran los tres primeros lugares.

Índice de Percepción de la Corrupción: De los 180 países estudiados por Transparencia Internacional, Paraguay se ubica entre los tres países con el índice de percepción de corrupción más preocupante a nivel regional (segundo). A nivel global está en el puesto 149 con una calificación de 24/100, 13 posiciones más abajo que en el 2023. La corona se lleva Venezuela con 10/100 y Bolivia en tercer lugar con 28/100.

Índice de Alianzas Público-Privada: The Economist analizó a 26 países de la región, y Paraguay quedó fuera del top 10 de iniciativas público – privadas como estrategia para crecer y mejorar en infraestructura e innovación. El país alcanzó el puesto 14 con una calificación de 50,7/100. La necesidad de inversión para cubrir el déficit del país en infraestructura es de US$ 24.000 millones.

Índice de Estados Frágiles: La Organización Fondo para la Paz midió la vulnerabilidad de los países a fracasar y su capacidad de gobernanza para resolver conflictos, violencia y exposición al riesgo. Paraguay se ubicó en el puesto 105 de 179 países estudiados con una calificación de 61,5.

Índice de Competitividad: El Foro Económico Mundial analizó el desempeño de los países en 12 pilares y 100 indicadores sobre sus niveles de competitividad. Paraguay se ubicó en el puesto 97 de 145 economías con una calificación de 53,6/100. Los problemas a resolver están focalizados en infraestructura -12%, salud -8%, educación -2%, acceso a tecnologías -24% y relaciones laborales -1%.

Índice Global de Startup: Paraguay se ubica en el puesto 97 de 100 países y 1.000 ciudades estudiadas, en el 22 a nivel regional y octavo en Suramérica. Muy por debajo de Brasil que logra el puesto 27 con 28 ciudades incluidas, Chile en el puesto 36 con 1 ciudad y México en la posición 37 con 13 ciudades.

Informalidad: Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Paraguay está en el top 3 a nivel regional con un 67% de informalidad registrada, en comparación a un promedio del 47,5%. Comparte los primeros lugares con Perú que tiene el 72% y Ecuador con el 68%, mientras Uruguay registra un 21% y Chile el 27%.

Índice de Oportunidades Globales 2025: El instituto Milken de California elaboró el análisis de las oportunidades de inversión de 116 países y ubicó a Paraguay en el puesto 84. Chile aparece como el país más atractivo para la inversión extranjera directa en el puesto 40, seguido por Uruguay en el 44, Costa Rica (47), México (62) y Brasil (68).

Índice de Calidad de las Élites (EQx) 2025: De acuerdo al estudio de la universidad suiza St. Gallen, que analiza el comportamiento de las élites en 151 naciones y su capacidad para generar o extraer valor económico, clasificó en cinco categorías a los países estudiados y ubicó a Paraguay en el puesto 89 del ranking, situándose en el grupo de élites de calidad media.