Prepara, dispara y apunta

Emprender en el universo startup es una carrera de alta velocidad y adaptación constante. No tiene una planeación infinita, sino que se basa en la ejecución rápida y el aprendizaje sobre la marcha. La vieja escuela decía “apuntar, luego disparar”. En las startups, el mantra es “preparar, disparar y apuntar”.

Preparar: visión estratégica y equipo

La preparación no es parálisis por análisis; es sentar las bases. Aquí es donde se forjan las ideas creativas disruptivas, esas que no solo resuelven un problema, sino que lo atacan desde un ángulo completamente nuevo y estratégico. Pero una idea sin un motor no avanza. Por eso, el equipo es el activo más valioso: un grupo diverso, con “hambre”, como diría Steve Jobs, y con foco.

La preparación también implica entender el terreno de juego, los retos y desafíos, desde la validación del mercado hasta la competencia. Es definir el norte sin obsesionarse con cada paso del camino que está por venir.

Disparar: ejecución sin miedo

Aquí es donde la teoría se convierte en acción. Es lanzar, probar, fallar rápido y aprender aún más veloz. La implementación es el músculo que mueve la startup. No se necesita la perfección; la agilidad es el arma. El Producto Mínimo Viable (MVP) se coloca en manos de los usuarios y se escucha su retroalimentación. Cada comentario sirve para un refinamiento de precisión para el siguiente ajuste. El miedo a equivocarse es el gran enemigo; la velocidad de aprendizaje es el mejor aliado.

Apuntar: la adaptación

Una vez lanzada la propuesta, llega la hora de apuntar. Con datos reales, comentarios y lecciones aprendidas, se refina la estrategia y la hoja de ruta. Esto significa pivotar si es necesario, ajustar el modelo de negocio o incluso redefinir el mercado objetivo para conseguir el dinero correcto en el momento adecuado, validando la tesis con inversores que comparten visión y propósito.

El ecosistema startup paraguayo

Paraguay, hasta el momento, no ha logrado hacer volar un unicornio de US$ 1.000 millones, pero sí decenas de startups que irrumpen en el mercado con soluciones creativas y adaptadas a la realidad.

Las startups jóvenes están liderando la transformación digital desde emprendimientos fintech, agrotech, logística, delivery, movilidad urbana y más. Incluso, la inversión en el sector se ha duplicado, pasando de US$ 1,10 millones en un periodo de 8 años a US$ 2,15 millones entre 2023 y 2024.

Recientemente, el país fue incluido en el Índice Global de Startups, ubicándose en el puesto 97 a nivel mundial y 8 en la región de Sudamérica. Según StartupBlink, en la región existen cerca de 6.320 startups registradas.

DESDE EL CAMPO A LA FACTURA, PASANDO POR EL CRÉDITO Y LA MOVILIDAD

Goekua, un alivio para la facturación

Durante la pandemia, Susana Moscarda y Francisco Gorichon fundaron Goekua con el objetivo de resolver un problema para las pymes en Paraguay: los largos plazos de cobranza que afectaban su flujo de caja.

Con experiencia en facturación digital en Chile, desarrolló una solución accesible que permite emitir documentos tributarios electrónicos sin instalaciones complejas. Desde el inicio, se enfocaron en una cultura basada en datos, metodologías ágiles y aprendizaje colaborativo, con asesoría especializada en startups.

De acuerdo con Susana Moscarda, cofundadora y CEO de Goekua, lanzaron un programa de pasantías para ofrecer el primer empleo tecnológico a jóvenes talentos y participaron en el programa InnovandoPY, donde validaron su modelo de negocio y se integraron a una red de emprendedores con visión exponencial. Su plataforma permite a los usuarios emitir su primera factura electrónica en apenas 48 horas.

Goekua recibió una inversión semilla de US$ 15.000 de InnovandoPY, destinando un 55% a marketing y un 45% a operaciones, facilitando su crecimiento equilibrado. La startup opera bajo un modelo de suscripción con planes adaptados a diferentes tipos de usuarios, desde profesionales independientes hasta empresas con múltiples puntos de expedición, y brinda soporte técnico local gratuito.

“Hemos procesado más de 300.000 documentos electrónicos y contamos con más de 300 usuarios activos en distintas ciudades del país. Nuestra meta para 2025 es superar los 1.000 usuarios y seguir cerrando la brecha digital entre pymes y grandes corporaciones, contribuyendo a un Paraguay digital más inclusivo”, finalizó Moscarda.

eClub, 17 meses y 115.000 usuarios

Marcelo Rojas Decut, cofundador y CEO de eCLUB, en una entrevista con ABC Negocios, relató cómo nació en 2022 la idea junto con Fernando Rodríguez, quienes se percataron de una paradoja: “más del 80% de la población en Paraguay carecía de acceso al crédito por no contar con un historial crediticio formal, pese al avance tecnológico”, comentó Marcelo.

eCLUB aparece en el mapa de las startups en enero de 2024 como una plataforma diseñada para ofrecer un medio de pago digital accesible, que además permite a las personas construir su historial crediticio de forma simple, segura y transparente.

La plataforma ofrece un ecosistema digital que incluye cuenta bancaria, tarjeta Visa, pagos con QR, préstamos personales, transferencias interoperables y remesas instantáneas entre Brasil y Paraguay.

De acuerdo con el cofundador, superan los 115.000 usuarios, con presencia en los 17 departamentos del país (80% vive fuera de Asunción). Han otorgado más de 170.000 préstamos; más del 30% de los usuarios activos acceden actualmente a productos de crédito, explicó. El enfoque en el uso inteligente de datos permite evaluar riesgos y otorgar créditos responsables, apoyando el crecimiento sostenible.

“Un aliado clave ha sido Interfisa Banco, que fortalece la operación con su experiencia bancaria. Gracias a esta alianza, eCLUB puede canalizar servicios regulados, manteniendo una propuesta 100% digital”. “Esta alianza, más que un respaldo financiero, nos permite combinar nuestra agilidad tecnológica y enfoque digital con la solidez operativa, experiencia y estructura de Interfisa Banco”, indicó Rojas Decut.

De Raíz, créditos de carbono en el rubro ganadero

Alejandro Llano, director de De Raíz, comentó para ABC Negocios que la empresa se constituyó en 2022; sin embargo, su origen se remonta a 2014, cuando con su socio, Martín Mongelós, coincidieron en un curso de manejo holístico. Ambos entendieron desde el inicio que esta metodología no solo mejora la rentabilidad, sino también el ecosistema, las relaciones humanas y la salud ambiental.

De Raíz promueve una ganadería regenerativa y trabaja actualmente con más de 50.000 hectáreas en transición. Llano comentó que su enfoque combina producción eficiente con monitoreo ambiental, priorizando decisiones informadas en lo operativo y estratégico.

La empresa dispone de un equipo multidisciplinario acreditado internacionalmente que acompaña a los productores en planificación, seguimiento y toma de decisiones basadas en datos productivos, financieros y ecosistémicos.

“Uno de los logros destacados es la participación en el primer programa latinoamericano de créditos de carbono en el sector ganadero (SARA), que abre nuevas oportunidades económicas; si solo el 10% del área agropecuaria del país adoptara este enfoque, se podría generar hasta US$ 150 millones de dólares adicionales en productividad y servicios ecosistémicos”, sostuvo Llano.

Para el cofundador, luego de cuatro años de trabajo en el campo, se observan mejoras concretas: suelos más fértiles, mayor retención de agua, incremento de biodiversidad y del stock de carbono, combinado con una producción más eficiente y sostenible.

Según el director de De Raíz, la aspiración es convertirse en una red articuladora que impulsa la escala de la ganadería regenerativa en el país, demostrando que es posible producir más, regenerando el ambiente y mejorando la calidad de vida.

Solución global para una necesidad local

La idea nació de la necesidad de contar con una plataforma de movilidad segura, confiable y eficiente. “Observamos con mi hermano que el mercado paraguayo no tenía una alternativa tecnológica que priorice tanto al usuario como al conductor, con reglas claras, transparencia en los precios y una experiencia digital cuidada”, indicó Sergio Mura, fundador de MUV para ABC Negocios.

A partir de esa necesidad, decidió desarrollar una plataforma propia adaptada a la realidad y regulaciones locales. “El proyecto arrancó con una fase de validación rápida: prototipos, pruebas piloto y retroalimentación constante con usuarios y conductores. Apostamos por una estrategia lean, lanzando una primera versión funcional para aprender del uso real”.

“Paralelamente, trabajamos en construir relaciones institucionales, especialmente en temas regulatorios y de transporte urbano”, comentó Mura. También confesó que la gestión de inversión comenzó con capital propio y aportes de aliados locales. “Más adelante, estructuramos rondas de inversión privada para escalar la operación, incorporar tecnología más robusta y expandirnos a nuevas ciudades”, añadió.

“Desde el inicio tuvimos una mentalidad de startup: foco en lo esencial, procesos ágiles y máxima eficiencia. Optimizamos el uso de recursos en tecnología, marketing digital y soporte al cliente, apoyándonos en métricas y automatización para escalar sin aumentar proporcionalmente los costos”.

Según Mura, fomentaron una cultura interna basada en autonomía, innovación y mejora continua y lograron posicionar la App como pionera en movilidad. Finalmente, comentó que lleva adelante dos emprendimientos más, uno relacionado con temas de contabilidad y otro sobre nutrición saludable y a buen precio.