Actividad económica: ¿Cómo fue el desempeño en el primer semestre?

El Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un crecimiento de 4,8% en el mes de junio con respecto al mismo mes del año anterior y con este resultado, acumuló un crecimiento de 5,2% al cierre del primer semestre del 2025, informó hoy el Banco Central del Paraguay (BCP). Según se extrae del reporte oficial, en el resultado de junio incidieron favorablemente el desempeño de los servicios, las manufacturas, la generación de energía eléctrica y la ganadería.

El Imaep mide el desempeño de la actividad económica en los distintos segmentos productivos pero no incluye la totalidad de rubros que el Producto Interno Bruto (PIB), pero marca la tendencia de este. De acuerdo con el reciente ajuste de la proyección oficial, el PIB crecerá este año en torno al 4,4%.

Crecimiento por rubros

De acuerdo con el reporte oficial, en el mes de junio se destacaron la actividad comercial, los servicios de intermediación financiera, transportes, servicios a los hogares, hoteles y restaurantes, servicios inmobiliarios, servicios a las empresas y las telecomunicaciones y los servicios de información. Sin embargo, mostraron resultados negativos los servicios gubernamentales.

Dentro de las manufacturas, se destacaron la producción de carnes, aceites, lácteos, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, químicos, textiles y prendas de vestir, papel, minerales no metálicos, metales comunes, productos metálicos y maquinarias y equipos.

Otro rubro que destacó en su desempeño fue la generación de energía eléctrica de las binacionales. Así como la distribución de energía eléctrica. La ganadería mantiene su buena dinámica, explicado por el mayor nivel de faenamiento de cerdos, aves y por la mayor producción de leche cruda y huevos.

La agricultura, conforme a las últimas estimaciones de la zafra 2024/2025 proveídas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), registró una caída interanual explicado fundamentalmente por el menor nivel de producción de soja.

Por su parte, el sector de la construcción verificó una caída interanual en el mes de junio debido las constantes lluvias registradas en ese mes que obstaculizaron el normal desarrollo de las obras tanto públicas como privadas, aunque en su valor acumulado mantiene una tendencia al crecimiento.

Finalmente, el Imael sin agricultura ni binacionales registró un crecimiento interanual de 5,0% y, con este resultado, acumula un crecimiento de 6,1% al cierre del primer semestre del 2025