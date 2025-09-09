Un vistazo a 4 polos económicos del Paraguay

Paraguay, tradicionalmente, ha sido un gran productor agrícola y ganadero, y hoy en día está experimentando una notable transformación en su panorama económico. A lo largo y ancho del país, diversas regiones están emergiendo como polos de crecimiento, cada una con un perfil productivo y empresarial distintivo.

Desde el dinamismo fronterizo de Ciudad del Este hasta la pujanza agroindustrial del Chaco, pasando por el renacer portuario y logístico de Concepción y el resurgimiento turístico de Encarnación, el país despliega una red de desarrollo que va más allá de la capital, Asunción.

Este reportaje de ABC Negocios presenta un análisis de estas cuatro zonas económicas clave, destacando sus fortalezas, desafíos y el papel que juegan en la consolidación de una economía más diversificada y competitiva.

Ciudad del Este: de frontera comercial a polo integral

Durante décadas, Ciudad del Este fue sinónimo de turismo de compras, reexportación de productos electrónicos y un vibrante, aunque a veces caótico, dinamismo fronterizo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese modelo, que floreció con intensidad en los años noventa y sobrevivió a diversas crisis, forjó una identidad económica ligada al flujo masivo de consumidores brasileños.

Sin embargo, ese paradigma se ha transformado notablemente. Aunque el comercio sigue siendo un pilar fundamental, la segunda ciudad más poblada del país avanza hacia una estructura más diversificada, con industrias asentadas, empresas exportadoras formales y polos de inversión productiva en crecimiento.

El auge del régimen de maquila es el principal motor de esta diversificación. Con el 47% de las maquiladoras del país radicadas en Alto Paraná, la región se ha convertido en una plataforma de manufactura orientada a la exportación.

Estas empresas importan insumos, procesan bienes y los exportan directamente a mercados internacionales, contribuyendo a la generación de empleo formal y al ingreso de divisas. En 2024, las exportaciones bajo este régimen alcanzaron US$ 1.050 millones, una gran parte originada en esta zona.

El dinamismo económico de Ciudad del Este no se limita a la maquila. El sector de la construcción ha experimentado un crecimiento sostenido, con inversiones en desarrollos de viviendas, infraestructura comercial y nuevos edificios de oficinas. Este boom refleja la confianza en la economía local y la necesidad de modernizar la infraestructura urbana para atraer un perfil de inversionista y residente más sofisticado. La ciudad también se beneficia de su ubicación estratégica, lo que la convierte en un nudo crucial para corredores logísticos que conectan al Paraguay con el Atlántico.

El volumen de carga aérea en el Aeropuerto Guaraní creció un 35% entre 2022 y 2024, y el Puente de la Amistad sigue siendo un paso fronterizo vital, con cerca de 8.000 camiones mensuales cruzando por este paso fronterizo.

Sin embargo, el crecimiento de Ciudad del Este enfrenta desafíos estructurales. La falta de estadísticas urbanas precisas, las brechas en la planificación territorial y los rezagos en infraestructura social limitan su salto cualitativo. Aun así, el potencial para consolidarse como una ciudad logística, productiva y financieramente integrada a la región es real.

El Chaco, un modelo de desarrollo cooperativo

A lo largo de casi un siglo, las comunidades menonitas han transformado una de las regiones más áridas e inhóspitas del Paraguay en un polo de desarrollo económico. Partiendo de una base de sacrificio, trabajo y una visión a largo plazo, sus cooperativas han edificado un modelo que hoy representa entre un importante aporte al producto interno bruto (PIB) nacional. Aunque estas comunidades constituyen menos del 1% de la población del país, su impacto es desproporcionado y demuestra que la planificación y la reinversión son claves.

El músculo productivo se asienta en la agroindustria. Las cooperativas menonitas son líderes nacionales en la producción de carne, leche, granos y maní, entre otros. Esta vocación productiva se complementa con un riguroso enfoque en la formalización económica y la gestión comunitaria.

La estructura de sus cooperativas, integrando producción, finanzas, educación y salud, garantiza que los beneficios se reinviertan en la región, creando un ciclo virtuoso de crecimiento y bienestar.

El Chaco paraguayo se beneficia de una infraestructura cooperativa de primer nivel, que incluye plantas de procesamiento, frigoríficos, lácteos y centros de acopio de granos. Sin embargo, su desarrollo enfrenta límites estructurales, principalmente en el ámbito de la energía y las vías de comunicación. La falta de caminos pavimentados, la limitada conectividad y la escasez de energía eléctrica confiable son desafíos que deben ser abordados para que el Chaco pueda liberar su máximo potencial.

Por su posición fronteriza con Bolivia y Argentina, tiene el potencial de convertirse en el epicentro del corredor bioceánico productivo. La infraestructura cooperativa ya instalada, sumada a inversiones estratégicas en rutas y puertos secos, podría posicionar a esta zona como un nuevo eje de integración regional.

Concepción entre ganado, industrias y logística

La capital del primer departamento de Paraguay, Concepción, está experimentando una transformación. Conocida históricamente por su vocación ganadera y minera, la ciudad se ha consolidado como un polo industrial y comercial estratégico.

Con la presencia de frigoríficos, la cementera nacional y el megaproyecto forestal de Paracel en marcha, el norte del país está fortaleciendo su aporte a la economía nacional.

El hato ganadero ha sido el pilar de la economía de Concepción durante décadas. En los años noventa, el crecimiento de la población bovina fue explosivo, lo que atrajo a importantes industrias frigoríficas que hoy se cuentan entre las más relevantes del país. Esa vocación ganadera no solo moldeó la identidad económica de la ciudad, sino que la posicionó como proveedora de carne y cuero para el mercado nacional e internacional.

Paralelamente, la riqueza mineral de la zona de Vallemí abrió otro capítulo económico: la extracción de caliza y la producción de cemento a través de la planta de la Industria Nacional del Cemento (INC). A pesar de los desafíos logísticos, esta industria ha sido un pilar silencioso, pero constante para la región.

El salto de Concepción radica en su ubicación estratégica. La ciudad se conecta con el sistema fluvial Paraguay-Paraná, con más de 1.200 km de ríos navegables en el país. Esta conectividad la convierte en un punto clave para las exportaciones, facilitando el transporte de granos, carne y otros productos primarios.

Sin embargo, el principal desafío de la región es la falta de industrialización de sus materias primas. Más del 70% de las exportaciones departamentales corresponden a productos primarios y semielaborados, lo que limita la generación de valor agregado y empleo.

Otros retos incluyen la informalidad en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con apenas el 8% de ellas formalizadas. La falta de acceso a financiamiento y programas de apoyo frena su crecimiento. A pesar de estos desafíos, el potencial de Concepción es inmenso. La región concentra cerca del 30% del potencial hidroeléctrico del país, pero menos del 5% está siendo aprovechado. Invertir en energía y en infraestructura logística, como el puente que unirá las ciudades de Concepción y Carmelo Peralta, son pasos clave para liberar este potencial y consolidar al norte como un polo de desarrollo.

Encarnación, del turismo al comercio

La Perla del Sur ha recuperado su brillo, proyectándose como una de las ciudades más dinámicas del sur del país. Sin embargo, su matriz económica sigue marcada por una alta dependencia del comercio fronterizo y del turismo estacional. Ubicada frente a Posadas, Argentina, su economía se nutre históricamente del flujo de personas, bienes y servicios que cruzan el Puente San Roque.

En los últimos años, Encarnación ha vivido contrastes extremos. La paralización durante la pandemia fue seguida por una recuperación acelerada, impulsada por el regreso masivo del turismo y eventos de gran alcance. El Puente San Roque se convirtió en el paso fronterizo más transitado de Argentina en 2023, con 4,56 millones de cruces, y la Aduana de Encarnación triplicó su recaudación bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. El dinamismo migratorio también es notable, con 1,9 millones de movimientos, un 12% más que el 2023.

A pesar de este resurgimiento, la dependencia del tipo de cambio con Argentina y la falta de una base industrial sólida siguen siendo los principales desafíos. A diferencia de otras ciudades, Encarnación no cuenta con parques industriales significativos ni con políticas agresivas para atraer inversiones productivas. Esto limita la generación de empleos de calidad y sostenibles a largo plazo.

El potencial de Encarnación es innegable. Su infraestructura turística es de primer nivel, sus playas y su famoso carnaval atraen a miles de visitantes cada año. La ciudad ha logrado posicionarse como un destino de referencia. Sin embargo, para consolidar su crecimiento, la ciudad necesita diversificar su economía y dejar de depender exclusivamente de la fluctuación del peso argentino.

El camino hacia un modelo económico más sostenible requiere una acción articulada, capaz de transformar sus activos en una plataforma de desarrollo real y pasar de ser una vitrina turística a un motor económico que impulse el desarrollo del sur del país.

Fortalezas y desafíos para la expansión

El panorama económico de Paraguay está en constante evolución, el crecimiento ya no es un fenómeno exclusivo de la capital. Ciudad del Este, el Chaco, Concepción, Encarnación y otros polos, cada una con sus propias fortalezas y desafíos, están impulsando el desarrollo regional y contribuyendo de manera significativa a la economía nacional.

El desafío para estas regiones es la necesidad de diversificar sus matrices productivas, avanzar en la formalización de sus economías, inversión en infraestructura, la mejora de la conectividad, tanto física como digital, la atracción de capitales y la capacitación del capital humano.

El futuro económico de Paraguay se proyecta como una red de desarrollo interconectada, donde cada región juega un papel estratégico. Superar los desafíos estructurales no será fácil, pero la visión y el esfuerzo de estas comunidades demuestran que el país está en el camino para consolidar una economía más robusta, diversificada y equitativa.