Distrito Perseverancia: gastronomía, moda y bienestar en el nuevo destino vibrante de Asunción

A semanas de completar la primera etapa del proyecto, que incluye la entrega de edificios residenciales, una torre corporativa y la apertura de tiendas de moda, gastronomía y lifestyle, el lujo del buen vivir empieza a sentirse en el nuevo barrio abierto a todo público.

Con marcas de moda, gastronomía, servicios, wellness y experiencias de lifestyle, más de 150 propuestas comerciales fueron cuidadosamente seleccionadas para brindar una experiencia completa a los visitantes, residentes y trabajadores.

“Con un predio de más de 7 hectáreas, Distrito Perseverancia propone una sinergia entre edificios residenciales, corporativos, locales comerciales, plazas, espacios verdes y de recreación que invitan a la conexión de las personas y a forjar nuevamente la vida de barrio de antes”, expresó Pedro Zuccolillo, director ejecutivo de Distrito Perseverancia.

Con un máster plan que se inspira en la ciudad de 15 minutos, el proyecto diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura mexicano Sordo Madaleno integra vivienda, trabajo, servicios y entretenimiento en un entorno accesible, ofreciendo todo en un mismo lugar a los residentes o visitantes y mejorando así su calidad de vida.

A pocas semanas de su inauguración oficial, la primera etapa del proyecto contempla la entrega de las torres residenciales Las Palmas y Güembé, actualmente en su fase final de terminaciones.

En total, ya se han lanzado al mercado cuatro edificios residenciales, que suman 305 departamentos: los tres primeros completamente comercializados y el cuarto, Residencias Bulnesia, con más del 50% de sus unidades vendidas.

El parque elevado, uno de los principales atractivos de Distrito, se ubica en el tercer nivel del sector comercial y ofrece más de 11.000 m² de áreas verdes, senderos, jardines y área de juegos para niños.

Próximo destino comercial con las más variadas propuestas

A semanas de su apertura al público, Distrito Perseverancia presenta una importante gama de propuestas comerciales.

Entre las firmas destacadas se encuentran nombres nacionales como Maestro, Rondina, María de la Paz y Bertoni; y entre las internacionales, Rapsodia, Adolfo Domínguez, Caro Cuore, Levis, 7 for all Mankind, Kurt Geiger, New Era, Damat y Uza Shoes, entre otras.

Prestigiosas marcas de lujo como Valentino, Bottega Veneta, Ferragamo, Zegna, Versace y Golden Goose estarán disponibles en la exclusiva tienda SAX, que abre sus puertas en el emblemático edificio La Casona, en el corazón de Distrito.

Los más pequeños también tendrán su espacio con propuestas especializadas como Pima Cotton, Meta Kids, Cotchy Coo, Panco y la juguetería Estoy.

Para quienes disfrutan del estilo urbano y deportivo, el barrio reunirá tiendas conceptuales de marcas icónicas como Nike, Adidas, Adidas Originals, Vans, 360, Fila, Quiksilver y Puma, creando un entorno donde el diseño y el movimiento se encuentran.

Entre ellas, Nike, alineada con los espacios verdes y las tendencias globales que celebran el bienestar —al igual que Distrito Perseverancia— presentará su concepto Nike Rise, la expresión más elevada de la marca a nivel regional, adaptada al consumidor local.

Además, tanto marcas de accesorios de diseño, así como Chronos y las marcas Isadora y Todo Moda, junto con las fragancias y productos de belleza de Champs Elysées, Aphrodite y Le Parfum Niche completan una experiencia de moda y estilo integral.

Un recorrido culinario abierto a todo público

Uno de los pilares del barrio es la gastronomía, que se presenta con conceptos diversos e innovadores.

La Rotonda, corazón gastronómico y de entretenimiento de Distrito, reunirá restaurantes, cafés y bistrós en un entorno vibrante.

Por su parte, Mercado Distrito será un espacio de referencia inspirado en los mercados gastronómicos internacionales con propuestas gourmet artesanales.

La Cabrera, Fabric Sushi, El Molinillo de Casa Rica, Doña Ángela, Café Martínez, La Vienesa, La Huerta, Bite a Bite, Le Bistró de la Rotonde, El Almacén de Pizzas, Sicilia y PokeKoa son algunas de las propuestas a ser habilitadas próximamente en Distrito Perseverancia.

Wellness y servicios

Distrito Perseverancia apuesta por un enfoque integral del bienestar y la vida activa.

Su circuito verde recorre el barrio a través de senderos arbolados, parques elevados y plazas diseñadas para caminatas, running y ciclismo, promoviendo un estilo de vida saludable en un entorno urbano.

A esta propuesta se suman marcas especializadas en bienestar y fitness como Smart Fit, con diversas áreas de entrenamiento; Alma de Saisha, que combina tienda y estudio de yoga; Nobu, dedicado al pilates, y The Vitamin Shoppe, cadena estadounidense líder en suplementos nutricionales, entre otras propuestas enfocadas al bienestar.

La propuesta de lifestyle se complementa con comercios como Casa Rica, Marketplace, Tiendas Pilar, Óptica SAX y El Lector, facilitando la vida diaria de residentes y visitantes.

En el ámbito financiero y de servicios, destacan Maxicambios, Nissei, Punto Farma y Sudameris, entidad que respaldó el desarrollo del proyecto desde sus inicios y que hoy inaugura una nueva sucursal en el corazón de Distrito.

Campus Corporativo, una nueva forma de trabajar

El Campus Corporativo transforma la experiencia laboral en la ciudad al integrar espacios funcionales con áreas diseñadas para la inspiración, el bienestar y la colaboración.

La Torre Marfil da inicio a este innovador distrito empresarial, concebido para desarrollarse por etapas.

En él se adopta el concepto de Tercer Espacio, que va más allá de la oficina tradicional al incorporar plazas, cafés, parques elevados y zonas wellness como parte integral de la jornada laboral.

Transformación urbana con propósito

Distrito Perseverancia también contribuye activamente a la transformación del entorno urbano.

En alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto trabaja en convertir la Avenida Artigas en un corredor verde, con veredas accesibles, arbolado nativo, mejor infraestructura para el drenaje pluvial y prioridad para peatones y ciclistas.

