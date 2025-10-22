Gas Metal: tres décadas de liderazgo e innovación en la industria paraguaya

Sostener más de tres décadas de trabajo en un rubro tan técnico y exigente es, para Gas Metal, sinónimo de esfuerzo, compromiso y perseverancia. Nacida del sueño de emprendedores paraguayos, la empresa continúa reafirmando su compromiso con el desarrollo del país, apostando por la independencia productiva y la excelencia operativa.

Hoy, Gas Metal es una de las pocas firmas con planta propia de producción, lo que le permite garantizar autonomía, calidad y un suministro constante de gases en todo el territorio nacional.

Infraestructura y control total del proceso

La diferencia de Gas Metal radica en su integración total: produce, fracciona, distribuye y brinda soporte técnico con equipos y flota propios, asegurando trazabilidad y pureza en cada etapa.

Su infraestructura criogénica está equipada con sistemas automatizados y monitoreo remoto, lo que garantiza eficiencia energética, seguridad y cumplimiento de los más altos estándares nacionales e internacionales.

Innovación y crecimiento continuo

La empresa produce actualmente 30 toneladas diarias de oxígeno y nitrógeno con purezas de hasta 99,999%, y se encuentra construyendo una nueva planta criogénica de 50 toneladas diarias que incorporará la producción de argón de alta pureza, marcando un antes y un después en la industria nacional.

Su sistema de monitoreo GPS permite el seguimiento en tiempo real de cada entrega, optimizando rutas, tiempos y asegurando la trazabilidad completa de cada pedido.

Certificaciones y estándares de calidad

Gas Metal opera bajo estrictos protocolos de Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC) y de Almacenamiento y Distribución (BPAyD), además de contar con habilitaciones del MIC, Seam, MSPyBS e INAN.

Estas certificaciones avalan el compromiso de la empresa con la calidad, seguridad y responsabilidad en el manejo de gases medicinales e industriales.

Logística y cobertura nacional

La empresa cuenta con una red logística propia, diseñada para garantizar seguridad y eficiencia en cada transporte. Su flota, equipada con monitoreo y personal capacitado, cubre todo el país con centros en San Lorenzo, Yaguarón, Caaguazú, Minga Guazú, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso.

Mercado en expansión

El mercado paraguayo de gases atraviesa una etapa de expansión sostenida. Gas Metal acompaña ese crecimiento con inversiones en infraestructura y tecnología para abastecer sectores clave como salud, metalurgia, alimentos y bebidas, astilleros, agroindustria, construcción y energía.

La pandemia reforzó la necesidad de autonomía productiva en gases medicinales, y la empresa respondió con capacidad, responsabilidad y soluciones nacionales de primer nivel.

Desafíos y compromiso con la calidad

El sector enfrenta desafíos vinculados a la competencia informal y la necesidad de mayor regulación. Gas Metal apuesta por la formalidad, la trazabilidad y el cumplimiento estricto del reglamento sanitario, garantizando productos de pureza comprobada.

Su nueva planta criogénica permitirá optimizar el consumo energético, reducir costos operativos y asegurar un suministro sostenible a largo plazo.

Visión y proyección empresarial

La digitalización y la automatización forman parte del presente y del futuro de Gas Metal. Con una visión moderna, la empresa incorpora tecnología de punta sin perder su esencia nacional, apostando por el talento paraguayo, la capacitación constante y la cercanía humana.

“En Gas Metal, la innovación solo tiene sentido cuando se combina con el compromiso y el orgullo de nuestra gente”, señalan sus directivos.

Apuesta por el Paraguay

Para Gas Metal, ser una empresa paraguaya no es solo un hecho, sino una misión. Apostar por la producción nacional es apostar por la independencia tecnológica, la generación de empleo y la confianza en la capacidad del país.

“Ser empresario en Paraguay es mucho más que hacer negocios: es construir futuro. Demostramos que la industria nacional puede alcanzar estándares internacionales manteniendo siempre nuestra identidad y compromiso con el país”, destacan Carlos y Ana María Zarza.