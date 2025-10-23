Inflación: ¿A cuánto asciende el costo de la política monetaria a setiembre?

Contener la inflación dentro del rango meta del 3,5% +-2% le costó al Banco Central del Paraguay (BCP) unos G. 745.398 millones (US$ 105,5 millones al cambio actual) al noveno mes del presente año. El gasto se debe principalmente a los intereses que paga la banca matriz a los bancos por la colocación de sus Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM)

Los gastos de la política monetaria en el periodo señalado estaban conformados en una mayor parte, casi el 57%, por los intereses que pagó el BCP en concepto de colocación de los IRM en el sistema financiero, unos G. 422.381 millones (US$ 60 millones).

El restante se encuentra conformado por encaje legal (garantía sobre depósitos) y producción de instrumentos de política, como impresión de billetes y acuñación de monedas.

Este costo que debe asumir la banca central en el marco de su política monetaria, según explican los técnicos, es para mantener una inflación baja y estable en nuestro sistema. Cabe mencionar que al cierre de setiembre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del -0,1% mensual (mes deflacionario) y del 4,3% interanual.

Aunque la inflación general está ligeramente por encima de la meta, los precios en el grupo de alimentos siguen elevados, con una inflación interanual del 10%, de acuerdo con los datos oficiales del Banco Central.

Intereses pagados a los bancos por IRM

El BCP paga estos intereses por la colocación de sus bonos o Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), con lo cual el ente monetario controla la circulación de dinero y capta de los bancos recursos ociosos que pueden presionar en una mayor inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Así, cuando la inflación se encuentra elevada por un exceso de dinero o circulante, el BCP eleva la tasa de interés para captar esos recursos de los bancos y mantener la estabilidad de la moneda.

En el contexto actual de que la inflacióngeneral se ha estabilizado, el BCP también ha pausado el ajuste de sus tasas de interés. La tasa de política monetaria, que está en 6%, es el principal instrumento que posee el BCP para mantener la inflaciónen torno a la meta.