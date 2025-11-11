Negocios
11 de noviembre de 2025 - 16:55

Grandes cifras: la paradoja del crecimiento de la macroeconomía

La desigualdad salarial en Paraguay: entre la educación y el tipo de empleo.
La política macro no permea hasta el bolsillo del ciudadano de a pie.

Los cifras que presenta ABC Negocios en el siguiente reportaje infográfico, basado en datos del BCP, INE y organismos multilaterales, desglosan la dualidad económica y la historia de un país que avanza a dos velocidades. Es evidente el contraste marcado entre los excelentes indicadores macroeconómicos y la realidad que no beneficia a toda la población. ¿El optimismo estadístico se refleja en el bienestar común?

Por ABC Color

El brillo de la macroeconomía paraguaya es innegable. Crecerá su producto interno bruto por tercer año consecutivo, una historia de éxito regional. Paraguay duplicará a varios países del mundo en el índice de crecimiento del PIB en 2025 (+5,3%), en relación al promedio global que será del 2,9%.

La fortaleza del crecimiento se encuentra en la consistente y robusta demanda interna privada, mientras se evidencia, por otra parte, una caída de la inversión pública del -5,9%, dejando un un déficit acumulado de infraestructura pública de US$ 24.000 millones.

Con proyecciones de crecimiento del PIB cercano al 5,3% anunciado recientemente por el presidente Santiago Peña, Paraguay se consolida como un líder, ubicado entre los top tres de mayor crecimiento de Latinoamérica y el Caribe, manteniendo una destacada estabilidad fiscal y una inflación controlada.

Paradoja que desafía el relato oficial

Sin embargo, detrás de estos indicadores de alto vuelo, persiste una paradoja que desafía el discurso estadístico optimista: la prosperidad macroeconómica no se ha traducido en bienestar generalizado.

La riqueza generada no permea con la misma intensidad a todos los estratos sociales, creando una notoria brecha de inclusión y desigualdad económica y de oportunidades.

Un indicador de esta disonancia es el Coeficiente de Gini, la desigualdad de ingresos. Aunque ha marcado una leve reducción de 0,449 en 2023 a 0,444 en 2024, Paraguay sigue siendo uno de los países con la distribución de ingresos más desigual del mundo, según informe del INE.

lo bueno
Lo bueno de la cifras económicas
lo malo
El espejismo de los datos macroeconómicos

¿Quiénes se están quedando atrás?

El desafío no es solo crecer, sino asegurar que este éxito macroeconómico se traduzca en bienestar común, en empleos de calidad y oportunidades laborales para el ciudadano promedio.

Es fundamental diseñar e implementar políticas públicas que promuevan un desarrollo más justo y sostenible, enfocado en la reducción de brechas socioeconómicas entre distintos sectores de la población.

Crecer el PIB no ha sido la prosperidad de los paraguayos, no se ha traducido en acceso real a educación, empleo, salarios e infraestructura de calidad. El peligro está en caer en la trampa del relato optimista, cuando la realidad en las calles cuenta otra historia.

desafios
Los desafíos de las políticas

