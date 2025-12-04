Volkswagen presenta modelo con capacidad reforzada para el campo paraguayo

Constellation 17.280, un camión de 280 CV, con chasis reforzado y con uno de los costos operativos más competitivos del segmento, cautivó la mirada de los miles de asistentes a Agrodinámica y renovó el compromiso de la marca con el sector productivo que más dinamiza la economía nacional.

Como la firma protagonista en el encuentro, confirmó su capacidad de sorprender, esta vez combinando potencia, durabilidad, eficiencia y servicio de calidad, lo que le permite mantenerse en el mercado como la marca más valorada por quienes trabajan día a día en el campo paraguayo.

Para Volkswagen, estar presente en la feria, reconocida por atraer a productores que buscan soluciones inmediatas para optimizar su productividad, no solo es una vitrina comercial, sino una alianza estratégica, tomando en cuenta su propósito: acompañar de forma directa el crecimiento del agro paraguayo con tecnología confiable y un soporte completo de posventa a nivel internacional.

Un camión que responde a demandas del productor

El Constellation 17.280 llega al país como una propuesta pensada específicamente para la realidad operativa del campo. La marca entendió la necesidad del productor paraguayo y diseñó un producto a la medida y de fácil adaptación para atender las demandas del campo.

Su motor MAN de 280 caballos de fuerza, junto con un torque constante asegura tracción incluso en caminos de tierra, irregularidades y pendientes, ubicando al automotor como una herramienta de alto rendimiento para múltiples labores productivas.

Volkswagen destaca que su objetivo es simple pero contundente: poner al alcance del productor un camión robusto, eficiente y accesible, capaz de sostener jornadas intensivas y adaptarse a las distintas actividades agrícolas del país.

El modelo responde a cuatro pilares clave que demanda el productor paraguayo:

1. Durabilidad, gracias al chasis y la suspensión reforzada.

2. Sencillez mecánica, facilitando el mantenimiento y reduciendo tiempos fuera de servicio.

3. Eficiencia en consumo, un factor crítico para la rentabilidad operativa.

4. Versatilidad para carrocerías, lo que permite adaptarlo a distintos tipos de carga según la época del año.

Características técnicas

- Suspensión reforzada para mejorar estabilidad y durabilidad en terrenos adversos.

- Preparación especial para carrocerías agrícolas, optimizando la instalación de diferentes tipos de estructuras.

- Componentes diseñados para soportar polvo, vibraciones y uso continuo, factores determinantes en zonas rurales.

- Ergonomía de cabina para mejorar la comodidad del conductor en jornadas prolongadas.

Estas características convierten al 17.280 en un aliado estratégico para el transporte de granos, insumos, hacienda liviana, implementos y otros tipos de carga comúnmente movilizados en el agro paraguayo.

En términos de performance, el motor MAN es uno de los elementos más valorizados del modelo. Su torque permite un desempeño sólido incluso en caminos complejos, mientras que el chasis reforzado garantiza estabilidad y resistencia a lo largo de miles de kilómetros de trabajo continuo.

Capacidad, seguridad y eficiencia para el campo

La fortaleza del 17.280 no se limita únicamente a la potencia del motor, está diseñado para maximizar la relación entre carga, consumo y seguridad.

Entre los aspectos operativos más valorados por los clientes indica Volkswagen:

- Capacidad de carga eficiente, ideal para operaciones agrícolas que requieren transportar grandes volúmenes.

- Consumo reducido, la ventaja competitiva frente a otros modelos del segmento.

- Sistema de frenado preciso, preparado para condiciones adversas y para proteger la integridad del conductor, la carga y la inversión.

Todo esto convierte al 17.280 en un camión que no solo resuelve las necesidades diarias, sino que también contribuye a la rentabilidad operativa de los productores y contratistas, logrando una gestión segura y competitiva.

La posventa que acompaña

La red nacional de talleres, repuestos y atención posventa es el principal soporte que la marca ofrece el productor paraguayo, uno de los elementos que más diferencian a Volkswagen en el mercado nacional.

La red de servicio y puntos de repuestos ubicados estratégicamente en las principales zonas productivas del país garantiza una atención oportuna, un mantenimiento preventivo y un absoluta disponibilidad de componentes para reducir tiempos de inactividad de la inversión.

Este soporte no es un detalle menor: en actividades agrícolas, detener un camión por falta de servicio o repuestos puede significar pérdidas significativas. Por eso, contar con infraestructura cercana a los corredores productivos representa un beneficio invalorable de la marca para todos sus usuarios.

Manteniendo la inversión

Volkswagen no solo ofrece productos, sino que también acompaña a los clientes con programas de capacitación diseñados para optimizar la inversión realizada en el vehículo. Los entrenamientos incluyen:

- Conducción eficiente, para reducir consumo y prolongar la vida útil del camión.

- Prácticas de seguridad, esenciales para entornos rurales y carreteras con variaciones de carga.

- Mantenimiento preventivo, para anticipar fallas y disminuir costos operativos.

Asimismo, la marca trabaja en nuevas mejoras enfocadas en eficiencia, conectividad, seguridad y rendimiento, con actualizaciones previstas para la región en los próximos años.

Con foco en el interior y el agro

Con una visión estratégica centrada en el desarrollo del país, Volkswagen proyecta para 2026 el fortalecimiento de su presencia en el segmento de camiones de trabajo. Las metas incluyen: expandir la disponibilidad de repuestos y servicios en el interior, especialmente en zonas agrícolas en crecimiento; ampliar el catálogo de productos adaptados a necesidades específicas del agro paraguayo; y consolidar alianzas con productores, cooperativas y contratistas, impulsando soluciones de transporte acordes al crecimiento del sector.

El objetivo es claro: acompañar el desarrollo productivo del país con tecnología confiable, eficiencia operativa y un soporte posventa sólido.

DIESA se consolida, innova y diversifica

DIESA se ha convertido en una de las empresas referentes del mercado local gracias a su sólida trayectoria, su capacidad de innovación y la diversificación estratégica de su portafolio. Lo que comenzó como una firma enfocada en soluciones de movilidad y maquinaria, hoy se posiciona como una compañía internacional que importa productos de 24 países y representa más de 20 marcas de prestigio mundial.

En la actualidad, la empresa ofrece una amplia gama de motocicletas, camiones, máquinas, equipos de fuerza, lavadoras industriales y una extensa variedad de productos que se fueron incorporando con el paso del tiempo.

Esta expansión constante ha sido clave para que DIESA fortalezca su posicionamiento en múltiples segmentos, atendiendo tanto a consumidores finales como a empresas de distinta escala y rubro.

La filosofía de la compañía se basa en brindar soluciones integrales. Para ello, no solo incorpora marcas globales reconocidas, sino que también desarrolla servicios complementarios que permiten acompañar al cliente en cada etapa de su experiencia de compra. Desde la asesoría previa hasta el soporte técnico especializado, de esta manera DIESA busca asegurar calidad, respaldo y eficiencia en cada producto distribuido.

Uno de los aspectos que impulsó el crecimiento de la empresa fue su apuesta por la diversificación. Al ampliar su cartera de productos, logró ingresar en nuevos mercados y responder a las demandas de sectores claves para la economía nacional, como el transporte, la construcción, la agricultura y el consumo masivo. Hoy, su catálogo combina tecnología de punta, desempeño confiable y soluciones adaptadas a las necesidades actuales del país.

El alcance internacional de la empresa también es resultado de una red de alianzas estratégicas construidas a lo largo de los años. La importación desde 24 países no solo refleja su capacidad logística, sino también la confianza que marcas internacionales depositan en el mercado paraguayo y en la gestión de la compañía.

Una marca con prestigio internacional

La presencia de Volkswagen en Paraguay se fortalece gracias al desempeño de DIESA, que volvió a destacar el 2024 con premios obtenidos en el Programa Alta Performance, la evaluación más exigente de la fábrica de gigantes de Volkswagen a nivel global.

Entre las distinciones más recientes la marca ostenta:

- Primer Lugar del Programa Alta Performance 2024, un reconocimiento que engloba excelencia en todas las áreas de la compañía.

- Primer Puesto en Posventa 2024, que ratifica el compromiso con la atención al cliente y la disponibilidad de repuestos.

- Mejor en Marketing 2023, por estrategias innovadoras y efectivas.

- Mejor en Sustentabilidad 2022, premio que destaca prácticas responsables y orientadas al medio ambiente.

Estos logros reflejan la calidad del trabajo de la Familia DIESA, su profesionalismo y la confianza de miles de clientes que eligen la marca año tras año.

Un mensaje al productor paraguayo

Volkswagen y DIESA comparten un mensaje claro al sector: “Queremos agradecer la confianza que el productor paraguayo deposita en Volkswagen y en DIESA. Nuestro compromiso es seguir acompañando su desarrollo con vehículos confiables, eficientes y con un soporte posventa a la altura de las necesidades del sector”.