El rally del comercio y los motores de Latam

México, la fábrica del norte

México se consolida indiscutiblemente como el líder en valor exportado, superando por casi el doble a su seguidor más cercano en el sur que es Brasil. En el 2024 exportó US$ 617.100 millones lo que representa una suba del +4.1% anual, mientras durante el primer semestre del 2025 alcanzó US$ 312.000 millones. Su éxito no radica en las materias primas, sino en su integración manufacturera con Estados Unidos. El fenómeno del nearshoring ha blindado sus cifras, logrando que casi el 90% de sus envíos sean manufacturas.

Top 5

Automóviles turismo: El rey de la exportación mexicana. Autopartes y accesorios: El ecosistema de proveedores es tan vital como el ensamblaje. Vehículos de carga (Camiones): México es un hub clave para el transporte pesado de Norteamérica. Computadoras y maquinaria de procesamiento de datos: Un sector tecnológico que ha desplazado a sectores tradicionales. Petróleo Crudo: Aunque su peso relativo ha caído (4-5% del total), sigue siendo un ingreso estratégico para las finanzas públicas.

Brasil, el granero del mundo

Por otra parte la economía más grande del sur de América mostró un comportamiento mixto. El valor total tuvo una contracción del -0.8% en el 2024 respecto al 2023 debido a precios internacionales más bajos, mientras la cantidad de sus envíos sigue en aumento. En el 2024 exportó US$ 337.000 millones y proyecciones oficiales estiman cerrar el 2025 con un total de US$ 340.000 millones.

Top 5

Soja: El “oro verde” brasileño que a pesar de la caída de precios, domina el mercado mundial con envíos de US$ 50.000 a 60.000 millones anuales. Petróleo: Brasil es una potencia petrolera; ha catapultado al crudo como su segundo mayor ingreso. Hierro: Vital para la construcción e industria de China. Azúcar y derivados: Brasil aprovechó los problemas climáticos en India y Tailandia para dominar el mercado azucarero. Carne bovina y aviar: Se mantiene como el mayor proveedor de proteína animal, abasteciendo principalmente a Asia y Medio Oriente.

Chile del cobre, el litio desvalorizado y las frutas

Chile logró superar la barrera de los US$ 100 mil millones en exportaciones en el 2024, a pesar del desplome en el precio del litio. La estrategia de diversificación frutícola y la solidez del cobre compensaron las caídas. A junio del 2025 los envíos al exterior llegan a US$ 52.800 millones.

Top 5

Cobre es la viga de su economía ya que representa más de la mitad de sus envíos, impulsado por la electrificación global. Carbonato de litio: Aunque el valor exportado cayó un 48% por la baja de precios internacionales, sigue siendo el segundo producto estratégico. Cerezas es el fenómeno agroexportador del año y China absorbe casi la totalidad de esta fruta, generando ingresos superiores a varios metales. Salmón y trucha: La acuicultura consolida a Chile como el segundo productor mundial, detrás de Noruega. Celulosa: Un insumo industrial clave que mantuvo un desempeño estable hacia mercados asiáticos y europeos.

Argentina vuelve a la pista

Argentina protagonizó la mayor recuperación porcentual del grupo. El 2024 marcó el regreso de su capacidad agrícola y con la energía de Vaca Muerta promete cambiar la matriz exportadora en el corto plazo. En el 2024 exportó US$ 79.700 millones, una suba del +19.4%, mientras hasta agosto del 2025 reportó envíos por US$ 55.300 millones, un 6,1% más.

Top 5

Harina y pellets de soja: Argentina es el Nº 1 en exportación de derivados de soja a nivel mundial. Maíz: El segundo cultivo estrella y vital para mercados como Vietnam y Corea. Aceite de soja: Complementa el complejo oleaginoso, con India como principal comprador. Petróleo: El sector de mayor crecimiento con +40%. Vehículos: La industria automotriz sigue colocando unidades como la Toyota Hilux o Ford Ranger en Brasil y la región.

Perú, de minería metálica al boom agroindustrial

Perú es la sorpresa de la región pues ha logrado un récord con cuatro años de crecimiento. Su modelo, similar al chileno pero con mayor diversificación en metales preciosos y una agroindustria que crece en la costa desértica. En el 2024 exportó US$ 74.600 millones, un +15%, mientras que ha septiembre de este año logró ingresos por US$ 62.800 millones un +17%.

Top 5

Cobre: Es su principal producto al igual que Chile, con la entrada de nuevas minas. Oro: Tiene un peso masivo en Perú, beneficiándose enormemente de los precios récord del metal. Mineral de hierro: Un sector consolidado, con exportaciones dirigidas casi exclusivamente a la siderurgia asiática. Paltas, arándanos y uvas de Agroexportación: Lidera el mercado mundial de de estos tres productos, desplazando a competidores tradicionales. Harina de pescado: La pesca industrial de anchoveta tuvo una recuperación espectacular en 2024.

¿Qué mensaje queda a Paraguay?

Mientras México apuesta a la manufactura de valor agregado, Sudamérica sigue siendo la despensa del mundo de recursos naturales. Sin embargo, casos como el de las cerezas chilenas o los arándanos peruanos demuestran que hay valor en los nichos agrícolas premium.

En cambio, Brasil y Argentina están girando hacia los hidrocarburos y Paraguay comparte frontera con dos socios gigantes lo que obliga a entender la dinámica de sus exportaciones.

La recuperación de la cosecha de soja argentina y brasileña impacta directamente en los precios que reciben los productores locales. Por otra parte, la demanda brasileña de manufacturas sigue siendo una oportunidad para la maquila paraguaya que puede transformarse en nearshoring, siguiendo el ejemplo del despegue de México.