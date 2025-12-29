Cotización del dólar retrocede de nuevo, tras feriado largo

Este lunes, la cotización del dólar cedió nuevamente 20 puntos en el inicio de las operaciones de la semana tras el largo feriado, para cerrar en G. 6.100 en la compra y G. 6.700 en la venta, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio del microcentro.

En el tipo de cambio mayorista o interbancario también profundizó la caída, y cerró en G. 6.583 este lunes a pocos días de cerrar este año. Para el titular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, el dólar está a un precio alineando a lo que está pasando en los mercados internacionales y se mostró conforme con los niveles actuales, ya que también está ayudando a contener la presión inflacionaria.

Expertos explican que la cotización de la divisa está explicada mayormente por la influencia del contexto externo por las decisiones de políticas económicas de los Estados Unidos para favorecer la competitividad de sus productos, algo sobre el cual no tenemos poder de incidencia. Ellos están tratando de que sea más barato Estados Unidos, que sean más baratos frente a otros mercados.

Por otro lado, también hay una fuerte inyección de divisas por las inversiones que se están concretando, aumentando la oferta de divisas y presionando por ende la cotización a la baja, explicó el economista César Paredes, presidente de Cadiem.

De acuerdo con las perspectivas que observan del mercado, todo indica que va a haber mucho movimiento económico y que va a haber recursos que vendrán a transformar en inversión local.

Por otra parte, en la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE) de noviembre, los agentes proyectaban un tipo de cambio en G. 7.150 para diciembre, que se ve muy difícil, considerando que ya solo faltan dos días para que culmine el 2025. En este contexto, agentes opinan que la baja del dólar tendrá un efecto directo en el bolsillo del consumidor, con reducciones de entre 5% y 10% en productos importados.