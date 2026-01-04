Cooperativismo: importante motor de la producción

El presidente del gremio, Alfred Fast, comentó a ABC que el 2025 se ha desarrollado de buena manera para el sector. El rubro ganadero registró una buena producción tanto de carne como de leche, y en ese sentido se destaca la labor de las cooperativas, que concentran alrededor del 90% de la cuota de mercado de los lácteos industrializados.

En cuanto al sector agrícola refirió que las condiciones climáticas han sido favorables, a diferencia de años anteriores.

Además de acompañar a los sectores lácteo, cárnico y agrícola, la Fecoprod impulsa varios proyectos, entre ellos la expansión del rubro porcino, con el aumento de la producción de cerdos, así como del rubro aviar. Por otro lado, en el Chaco, zona altamente productiva, las cooperativas trabajan en la generación de energía eléctrica mediante la instalación de parques solares.

Destacó que todos ellos, en suma, manejan US$ 3.608 millones en activos, US$ 3.736 millones en ingresos por ventas y un patrimonio neto de aproximadamente US$ 1.099 millones. Además, generan empleo directo para más de 14.251 personas. También están presentes en los rubros porcino y aviar, así como en diversas actividades del sector productivo, lo que demuestra diversificación y fortaleza del cooperativismo, explicó a su vez el gerente general de la Federación, Marcelo Portaluppi.

En soja, el gremio alcanzó el 38% del total de producción nacional y el 23% de los envíos. En trigo, el 38% de participación y el 36% del volumen exportado. En maíz, el 20% y el 8%, respectivamente.

En tanto, en carne 32% de participación en la producción nacional y el 28% de las exportaciones. Mientras que en el rubro lácteo, se registra el 68% de incidencia de leche cruda y entre el 89% y 90% de lácteos industrializados.

En cuanto a los ingresos generados por ventas, el 40% proviene de la industrialización, el 27% del complejo agrícola, el 11% del complejo ganadero y el 22% del comercio y los servicios.

