Turismo generó ingresos por US$ 1.300 millones, pero no logra competir a nivel regional

Paraguay recibió más de 1,8 millones de turistas hasta noviembre de 2025, lo que generó ingresos cercanos a los US$ 1.300 millones, de acuerdo a la información que compartió la ministra de Turismo, Angie Duarte, en conversación con ABC Negocios.

“El crecimiento del turismo tuvo un efecto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de cadenas clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio, los eventos y los servicios turísticos”, subrayó.

El sector no solo movió el consumo, sino que también impulsó inversiones, mejoró infraestructura y dinamizó economías locales en todo el país.

Por otra parte, en relación con el turismo interno, contó que el año pasado se movilizaron 1.200.000 paraguayos durante los feriados largos o días de la patria, generando un impacto económico de US$ 195 millones.

Diversificación de turistas

Argentina se consolidó como el principal mercado con más de 1,4 millones de turistas, seguido por Brasil, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay y España.

Otros mercados emergentes, en conjunto, superaron los 360.726 visitantes, y reflejan una mayor diversificación del turismo receptivo y una presencia creciente de viajeros de larga distancia.

Este comportamiento fue clave para sostener el flujo turístico durante todo el año, especialmente en temporadas vinculadas a grandes eventos, congresos y experiencias culturales, donde Paraguay logró posicionarse como un destino confiable y competitivo en el contexto regional, recalcó Duarte.

Eventos, cultura y naturaleza marcan el ritmo

Según detalló la ministra, el mayor dinamismo del turismo en 2025 se registró en cinco segmentos estratégicos: turismo de eventos y reuniones, turismo interno, turismo cultural y patrimonial, turismo de naturaleza y turismo corporativo.

El segmento de eventos fue uno de los grandes motores del año. Solo en este rubro se movilizaron 236 eventos nacionales e internacionales, con la participación de 350.316 personas y un impacto económico estimado en US$ 500 millones. Estas cifras posicionan a Paraguay como una sede competitiva para encuentros de gran escala.

Los Juegos Panamericanos Junior, el World Rally Championship (WRC), el Rally del Paraguay, la Asamblea de Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y el Congreso Iberoamericano del Asfalto Cila, entre otros eventos, generaron elevados niveles de ocupación hotelera y mayor consumo gastronómico, activando las economías locales y las mejoras en infraestructura y servicios.

Impacto económico: 2,5 % del PIB

El crecimiento del turismo se reflejó de manera directa en los principales indicadores macroeconómicos. Hasta noviembre de 2025, según Duarte, el sector aportó aproximadamente el 2,5% del producto interno bruto (PIB), beneficiando de forma directa a actividades como hotelería, gastronomía, transporte, comercio, eventos, artesanía y mipymes turísticas.

En varias comunidades vinculadas a circuitos de turismo comunitario y misiones jesuíticas, se registraron incrementos de hasta el 90% en ventas, impulsados por la demanda de alojamiento, gastronomía, artesanía y experiencias culturales, indicó. “Este efecto multiplicador posiciona al turismo como un aliado clave para el desarrollo rural y la economía local”.

“Cabe destacar que los destinos que lograron mayor visibilidad fueron Itapúa, Alto Paraná, Asunción, Cordillera, Ñeembucú y el Chaco paraguayo. Cada uno de ellos combinó atractivos culturales, naturales y de eventos, ampliando la oferta turística nacional”, manifestó.

De cara a 2026, cuenta Duarte, la expectativa es profundizar la proyección del sur del país, el interior histórico y cultural y los destinos vinculados a eventos internacionales, fortaleciendo la descentralización del turismo y ampliando los beneficios económicos en más regiones.

Eventos globales e inversiones para 2026

La agenda turística 2026 se presenta como altamente estratégica. Entre los hitos más relevantes se destacan el Rally Mundial - WRC Paraguay, la sede de la 71ª Comisión Regional para las Américas (CAM) de ONU Turismo, la Reunión de Gobernadores del BID, con representantes de 48 países, además de congresos regionales y ferias internacionales. Estos eventos proyectan un fuerte crecimiento del turismo receptivo y de alto valor, con una inversión pública y privada asociada que supera los US$ 500 millones, considerando infraestructura, promoción, logística y servicios.

Infraestructura y proyección internacional

Por otra parte, Paraguay avanza con inversiones en aeropuertos, rutas, señalización, hoteles, centros de información turística y servicios, además de programas de capacitación, especialmente en destinos sede de grandes eventos. Departamentos como Itapúa, Cordillera, Ñeembucú, Paraguarí, Guairá y el Chaco se verán especialmente beneficiados, informó la funcionaria.

En paralelo, comentó Duarte, se fortalecerá la marca Visit Paraguay, con presencia en ferias internacionales, alianzas con aerolíneas, operadores turísticos y organismos multilaterales con el objetivo es posicionar al país como un destino de eventos, cultura viva y naturaleza auténtica.

“Paraguay es un destino auténtico, seguro y en crecimiento. Invitamos a descubrir un país con cultura viva, naturaleza única y hospitalidad genuina, donde el turismo genera desarrollo y oportunidades para todos”, concluyó.

Turismo a nivel global crece 5%

Según el reporte de ONU Turismo, más de 1.100 millones de turistas internacionales viajaron al extranjero entre enero y septiembre de 2025, 50 millones más que en 2024, un aumento del 5%.

Europa registró 625 millones de turistas internacionales durante los primeros nueve meses de 2025, un aumento del 4% con respecto al mismo período de 2024 y un 6% más que en 2019.

África creció 10% en llegadas internacionales, mientras que el continente americano, por su parte, experimentó un aumento del 2%, con un crecimiento del 3% en el primer y segundo trimestre, pero una caída del 1% en el tercer trimestre, sobre todo en América del Norte, Estados Unidos y Canadá.

Los resultados en América del Sur fueron distintos, con un crecimiento del 9% durante los primeros nueve meses de 2025. Las llegadas a Centroamérica aumentaron un 3% hasta septiembre, mientras que el Caribe (+1%).