El desafío del Gobierno de blindar a la clase media

A pesar de los vientos a favor en los indicadores generales, la narrativa oficial enfrenta el reto de pasar de la enumeración de datos acumulados al diseño y socialización de un plan de acciones institucionales puntuales, que permita visualizar un futuro estable a corto y mediano plazo.

Durante el encuentro ministerial, el asesor presidencial, Juan José Galeano, sostuvo que la intención del Gobierno es lograr que los avances macroeconómicos impacten en la microeconomía familiar, priorizando acceso al empleo, salud, educación, vivienda, transporte público y financiamiento.

Destacó avances como las 43.000 viviendas gestionadas en dos años, y la reforma del transporte público, que se encuentra en etapa de reglamentación, y acciones orientadas a la puesta en operación del nuevo sistema.

Por su parte, el ministro Tadeo Rojas indicó que un eje prioritario es el impulso de políticas que beneficien a la clase media, especialmente en el área metropolitana y en grandes centros urbanos, a través de la mejora de servicios, el acceso a oportunidades y la protección del poder adquisitivo.

Por ello, ABC Negocios conversó con Juan José Galeano, asesor presidencial, para indagar más sobre la hoja de ruta y los quick wins del Gobierno para fortalecer el poder adquisitivo, empleos de calidad y acceso a servicios públicos de calidad de la clase media.

Galeano sostiene que esta prioridad responde a una visión estratégica: “Una clase media sólida es clave, tanto para el crecimiento económico sostenido como para la cohesión social del país”.

¿Quiénes representan a la clase media paraguaya?

Según Galeano, es un segmento central para la economía paraguaya por su aporte al consumo interno y a la demanda de servicios. La clase media agrupa a los hogares cuyos ingresos les permiten cubrir sus necesidades básicas, acceder a bienes y servicios y mantener un cierto nivel de estabilidad económica, principalmente a través del empleo y de ingresos regulares.

De acuerdo a cifras del Banco Mundial citadas por Galeano, la clase media en Paraguay pasó del 17,0% de la población en 2002 al 42,7% en 2024. “Este crecimiento es el resultado de políticas de las últimas dos décadas, y que el actual Gobierno busca consolidar y proteger, reduciendo la vulnerabilidad frente a posibles retrocesos”.

Descenso de la pobreza extrema, pero estancamiento de la clase media

El país logró avances en la reducción de la pobreza. La pobreza total cayó del 57,7% en 2002 al 20,1% en 2024, mientras que la pobreza extrema se redujo del 16,2% al 4,1%.

Sin embargo, Juan José Galeano advirtió que persiste un segmento vulnerable de la población que puede retroceder ante shocks económicos, por lo que fortalecer la clase media es clave para consolidar estos logros.

Según Galeano, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la clase media paraguaya se sustenta principalmente en el empleo asalariado privado, que se consolida como el principal motor de ingresos de los hogares de ingresos medios.

La educación aparece como un factor determinante: más del 84% de los ocupados cuenta con entre 7 y 18 años de estudio, y los ingresos laborales aumentan a medida que se eleva el nivel educativo.

Según datos del Banco Mundial, a noviembre de 2025 hay un estancamiento de la clase media en el Cono Sur. Países como México (6,4%), Brasil (5,5%) y de América Central (3,7%) han registrado un crecimiento, mientras que los países del Cono Sur se han estancado en un 1%, el menor de América.

La informalidad y el subempleo acechan

Según el asesor presidencial, persisten desafíos importantes vinculados a la informalidad laboral, el subempleo y las brechas territoriales, especialmente en el sector servicios.

Frente a este diagnóstico –comentó–, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) impulsa una hoja de ruta orientada a fortalecer el empleo formal como principal fuente de estabilidad para la clase media.

Una de las acciones es el récord de más de 800.000 cotizantes al Instituto de Previsión Social (IPS) alcanzado en 2025 que el Gobierno busca capitalizar ampliando la protección social, expresa Galeano.

A esto se suma la implementación de la Estrategia de Formalización 2.0, que combina incentivos a la formalización, simplificación administrativa y digitalización de trámites, junto con un fortalecimiento de la inspección laboral.

De acuerdo con el funcionario, la inflación general de 2025 fue del 3,1%, reflejando una economía estable; sin embargo, hay aumentos superiores al promedio en alimentos y carne vacuna. Y una de las acciones, señala Galeano, es incrementar la producción frutihortícola y analizar medidas para equilibrar la oferta de carne, sin afectar la producción nacional.

Mejores ingresos vendrán con más y mejor educación

Según Galeano, la educación técnica y universitaria es otro pilar del fortalecimiento de la clase media. La formación brindada por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) se orienta a competencias demandadas por el mercado, con enfoque territorial y seguimiento de la inserción laboral.

A esto se suma el programa Equipate, comentó el vocero presidencial, que prevé para 2026 la entrega de más de 7.500 kits de herramientas, promoviendo el autoempleo y el emprendimiento formal.

Vivienda y nueve hospitales nuevos

En materia de vivienda, el programa Che Róga Porã apunta a ampliar de manera sostenida el acceso al crédito hipotecario a tasas accesibles, con una política pública diseñada para trascender gobiernos. El crédito hipotecario –según Galeano– se multiplicó por siete en poco más de una década, dinamizando la construcción y el empleo.

En salud, el Gobierno impulsa mejoras en infraestructura y servicios. Galeano destaca la inauguración de los nuevos hospitales de Coronel Oviedo e Itapúa y la construcción de siete más a nivel país.