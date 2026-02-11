Guillermo Martínez, el primer paraguayo en liderar Cervepar

El nombramiento de Guillermo Martínez marca un hito en la historia de Cervepar, por primera vez un paraguayo asume la máxima posición ejecutiva de la compañía. Martínez se desempeñaba como director de Growth de la Unidad de Negocios Andina de AB InBev, cargo desde el cual lideraba la integración de las estrategias de ventas y marketing para Bolivia, Paraguay y Chile.

Esta decisión refleja el desarrollo de un talento que supo expandir su potencial dentro del grupo cervecero líder a nivel mundial, consolidando una carrera de sólida proyección internacional.

La compañía reafirma su evolución junto a colaboradores, aliados estratégicos, socios comerciales y comunidades, impulsando un modelo de negocio que combina eficiencia y compromiso con el desarrollo del país.

Este nombramiento se alinea con la visión de crecimiento sostenido de Cervepar, sustentada en la calidad de sus productos, la solidez de su portafolio y una cultura de innovación constante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Volver a Cervepar en este rol es muy especial, es un enorme orgullo asumir este desafío en una compañía que es parte de la historia y la cultura del Paraguay. ¡Cervepar se viene con todo! Vamos a seguir apostando fuerte al crecimiento, profundizando la transformación del negocio y potenciando a nuestra gente para continuar liderando el mercado y desarrollando la categoría”, expresó Martínez.

Lea más: Pilsen celebra la independencia con un mensaje que no es para todos, es solo para nosotros: los paraguayos

Más de una década creciendo con Cervepar

Guillermo Martínez se graduó en Business Management de la Universidad de Kansas, cuenta con un MBA por el Instituto Insper de Brasil, y suma a una trayectoria de quince años en Cervepar y AB InBev, experiencia desarrollada tanto a nivel local como regional.

Ingresó a la compañía en 2011 como Analista de Marketing y, pocos meses después, fue seleccionado para el programa Global Management Trainee (GMT), a través del cual adquirió experiencia en una planta de gaseosas en Tucumán y en Cervecería Quilmes, con desempeños en el sur de Buenos Aires y en Rosario.

A su regreso a Paraguay, ocupó posiciones de liderazgo que combinaron responsabilidades estratégicas, comerciales y de gestión de negocio, liderando marcas clave del portafolio como Pilsen, desde donde ayudó a impulsar el desarrollo de la conocida “Pilsen´i” a la par de promover la categoría de cervezas a través de marcas reconocidas en Chile y Bolivia.

Su trayectoria profesional incluyó también un rol destacado en el crecimiento de Corona y de Brahma mediante la implementación de plataformas comerciales innovadoras y a la ejecución de iniciativas de escala regional, ampliando su mirada estratégica sobre los distintos ejes del negocio cervecero.

Como Gerente de Marcas Core lideró marcas emblemáticas como Brahma, Pilsen, Ouro Fino y Baviera, y –más tarde– en su posición de Gerente de Marketing, encabezó, junto con su equipo la consolidación y expansión de marcas globales como BUD 66, Corona y Stella Artois.

Lea más: Cervepar se mantiene entre los líderes del aporte fiscal en Paraguay

En 2020, Martínez fue designado Marketing Head de la Unidad de Negocios Andina de AB InBev, desde donde desarrolló estrategias de negocio a nivel regional que permitieron el crecimiento de marcas como Paceña, Guari y Becker.

Esta experiencia le posibilitó asumir como director de Growth integrando las estrategias de marketing con las de ventas, con las que obtuvo buenos resultados en toda la zona andina, lo que le abrió las puertas a ocupar el nuevo desafío de liderar Cervepar, una de las compañías más importantes del país.

Lea más: Apuesta por ecoeficiencia

Su nombramiento como Gerente General abre una nueva etapa para Cervepar, cuyo foco está centrado en la calidad de sus productos, la excelencia operativa, la apuesta por el talento local y la implementación de tecnología cada vez en mayor escala que permita a la compañía seguir creciendo y reafirmar su posicionamiento dentro de un mercado dinámico y desafiante.