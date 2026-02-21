El salto estratégico a la era de la maquila 2.0 

El nearshoring, que prioriza la cercanía geográfica y la afinidad política (friendshoring), ha dejado de ser una opción logística para convertirse en el principal motor de inversión extranjera directa (IED) en América Latina.

Estos dos instrumentos comerciales han permitido a varios países de la región desarrollar su comercio, potenciar el valor agregado, aumentar ingresos, generar empleo, diversificar la canasta exportable y abrir destinos exportables.

Para Paraguay, este fenómeno no es ajeno, pero instala un desafío. El país, que durante décadas cimentó su éxito industrial en el régimen de maquila, se encuentra hoy en el umbral de una maquila 2.0.

Ya no basta con ser un centro de ensamblaje eficiente; la oportunidad actual reside en la integración de servicios tecnológicos y la captura de eslabones más complejos en la cadena de valor global.

El mapa del éxito regional

El impacto del nearshoring en la región no ha sido uniforme. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este fenómeno ha generado un potencial de incremento en las exportaciones, que en 2022 se proyectó, podría llegar a los US$ 78.000 millones anuales. Tres países son los que han logrado capitalizar con estrategias diferenciadas estas oportunidades.

La fábrica del norte

México se mantiene como el líder indiscutible, proyectando para este año un impacto en exportaciones adicionales por valor de US$ 35.278 millones. Su cercanía con Estados Unidos y el tratado T-MEC han sido determinantes, pero su verdadero salto ha sido el sectorial.

México ha pasado de la fabricación básica a convertirse en un hub clave para semiconductores, electromovilidad y aeroespacial, captando inversiones récord de gigantes empresas automotrices y tecnológicas que buscan reducir su dependencia de China.

La sostenibilidad de Costa Rica

Costa Rica y su enfoque en ciencias de la vida (dispositivos médicos) y servicios de tecnología de la información han sido ejemplar.

En 2025-2026, el país se consolidó como el destino preferido para centros de servicios compartidos y desarrollo de software, apalancado en una fuerza laboral bilingüe y una matriz energética 100% renovable.

Servicios y conocimiento tricolor

Colombia ha sabido posicionar a ciudades como Medellín y Bogotá como epicentros de exportación de servicios. Con un crecimiento proyectado del 11%, el país ha capitalizado su estructura de costos competitiva y su zona horaria alineada con la costa este de EE.UU. para dominar el mercado de BPO (Business Process Outsourcing) y KPO (Knowledge Process Outsourcing).

¿Quiénes siguen en la lista?

Mientras los líderes consolidan sus posiciones, otros países están cerrando brechas críticas. Brasil, con su gigantesca matriz de energías verdes, lidera el bloque sur con un potencial de captura de inversión de US$ 7.844 millones y su posicionamiento en el rubro de la agroindustria.

Panamá está reinventando su rol logístico, utilizando su canal y zonas francas dolarizadas para atraer industrias de alta rotación.

Perú, tradicionalmente dependiente de materias primas, está encontrando nichos en la agroindustria de precisión y servicios mineros, apuntando a captar unos US$ 1.300 millones anuales bajo esta nueva dinámica.

Chile se ha expandido con éxito en los procesos de logística como un jugador clave en la logística regional, la relocalización de operaciones empresariales y una fuerza laboral altamente calificada.

El hito paraguayo: más que volúmenes

Paraguay se encuentra en una posición privilegiada, pero de alta exigencia. Al cierre de 2025, el régimen de maquila alcanzó un hito histórico con exportaciones que superaron los US$ 1.300 millones, representando el 70% de las exportaciones de manufactura de origen industrial del país.

Sin embargo, no es el volumen, sino la diversificación. Los rubros de autopartes, textiles y plásticos —los pilares tradicionales— ahora comparten espacio con una incipiente pero que se consolida maquila de servicios.

La modernización de la Ley 1064/97 ha sido estratégica para Paraguay. Esta evolución permite que el beneficio tributario del 1% sobre el valor agregado se aplique no solo a bienes físicos, sino a servicios exportables: desarrollo de software, servicios contables transfronterizos, soporte técnico y diseño industrial.

Ventajas imbatibles y desafíos pendientes

Ventajas

Estabilidad: en un entorno regional volátil, Paraguay ofrece el menor riesgo país de la zona y una disciplina fiscal que atrae al capital de largo plazo.

Energía: la abundancia de energía hidroeléctrica limpia es el imán definitivo para industrias que hoy están bajo presión global por descarbonizar sus cadenas de valor.

Bono demográfico: con una de las poblaciones más jóvenes de la región, el país tiene la “materia prima” necesaria para el nearshoring de servicios, siempre que se profundice en la formación técnica.

Debilidades

Infraestructura: el 82% de la producción maquiladora paraguaya tiene como destino el Mercosur (Brasil concentra el 64%). Para captar el nearshoring global, es imperativo mejorar la conectividad física y digital hacia otros mercados, reduciendo la dependencia exclusiva de la región.

Desburocratización: si bien el régimen fiscal es el más atractivo de la región, la agilidad en los procesos aduaneros y la digitalización total de los programas son condiciones clave para competir con México o Costa Rica.

Capital humano: el salto del ensamblaje a la tecnología requiere un giro radical en la educación técnica. El nearshoring de 2026 demanda programadores, expertos en IA aplicados a procesos industriales y técnicos bilingües.

Oportunidad, pero con fecha de expiración

El nearshoring no es una tendencia eterna; es un reordenamiento geopolítico. Paraguay ha demostrado resiliencia y capacidad industrial a través de la maquila, pero el modelo debe sofisticarse.

La meta no debería ser solo exportar más autopartes o tejidos, sino convertir al país en el centro neurálgico de servicios empresariales y fabricación de media tecnología para el Cono Sur.

Existen la energía, la estabilidad, la juventud, incentivos y el marco legal. El éxito dependerá de la velocidad para ejecutar las reformas estructurales que transformen el “Hecho en Paraguay” a un sello de innovación global.

7 factores que buscan los inversionistas

Infraestructura

Infraestructura robusta: física, redes de transporte y logística, conectividad digital y tecnológica con un enfoque integrado como prioridad fundamental.

Recursos y energía

Compromiso con la diversificación de matriz energética: fuentes de energía renovables, promoción de la eficiencia energética y adopción de principios de economía circular para mejorar la sostenibilidad a largo plazo, buscando garantías de un camino seguro hacia las cero emisiones netas.

Tecnología

Solidez del ecosistema de innovación, el ritmo de adopción de tecnología en todos los sectores, incluidas las pymes, y protección de la propiedad intelectual para garantizar un crecimiento justo y seguro .

Trabajo y habilidades

Niveles de competencias de la fuerza laboral, la flexibilidad, la retención de la mano de obra, disponibilidad y el coste del talento cualificado y mejora continua de las competencias para el desarrollo del talento.

Fiscal y regulatorio

Marcos fiscales y regulatorios transparentes y predecibles, regulaciones simplificadas y acceso al capital.

Panorama geopolítico

Equilibrio de los intereses nacionales con la colaboración global: estabilidad de las políticas comerciales, impacto de los acontecimientos políticos y las relaciones internacionales robustas.

Ambiental, social y gobernanza

Compromiso de los países con los objetivos de cero emisiones netas, iniciativas de responsabilidad social y adhesión a normas de gobernanza.