Cómo innovar, escalar y competir en un contexto desafiante

En un escenario global donde la innovación tecnológica, la escalabilidad y la capacidad de adaptación definen la supervivencia empresarial, la formación de líderes de alto nivel se vuelve un activo crítico para el desarrollo de las economías emergentes.

Bajo este concepto la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés (UdeSA) —posicionada como el número uno en Argentina y la tercera en Latinoamérica según el Ranking América Economía 2024— se expande en Paraguay a través de alianzas clave con instituciones públicas y empresas.

El objetivo es claro: facilitar el acceso a posgrados de prestigio internacional para profesionales paraguayos, integrándolos en una red de contactos regional que impulsa el crecimiento profesional y la transformación social.

La propuesta académica de la UdeSA para el mercado paraguayo se basa en un modelo híbrido, con foco en visión estratégica, liderazgo y toma de decisiones. Este formato combina clases mayormente en línea con momentos presenciales en la Ciudad de Buenos Aires o en su campus de Victoria (Provincia de Buenos Aires), permitiendo que los líderes locales accedan a una formación de élite sin la necesidad de radicarse de forma permanente en el exterior.

Esta estrategia no solo reduce las barreras geográficas, sino que también responde a una política institucional de fomentar la diversidad de miradas y trayectorias. Según Daniel González Isolio, decano de la Escuela de Negocios, el enfoque está en la “educación continua” para afrontar una era de aceleración científico-tecnológica donde la inteligencia artificial y la innovación ocupan un lugar central”.

Para consolidar esta presencia, la universidad concretó alianzas estratégicas con el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Economía y Finanzas, además de diversas empresas privadas.

El “caso Aleph”: Hoja de ruta para empresas paraguayas

Como parte de su agenda en Asunción, la UdeSA ha comenzado a impartir masterclasses presenciales enfocadas en casos de éxito que “rompieron el techo”. El primer análisis se centró en Aleph, el unicornio argentino que hoy es un referente global del marketing digital y un caso de estudio incluso para la Universidad de Stanford sobre capacidad de bootstrapping de Aleph que logró financiamiento con crecimiento propio de la empresa y sus propias ganancias, sin depender de fondos de inversión externos durante casi 15 años.

Por su parte, la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés analiza el caso Aleph a través de su plantilla de docentes, descubriendo los temas complejos sobre el crecimiento y expansión que deben atravesar las empresas paraguayas, marcando una hoja de ruta para las firmas locales que buscan emular el caso Aleph.

La historia de Aleph ofrece lecciones vitales para el empresariado paraguayo que busca escalar en escenarios globales desafiantes. La compañía resolvió un problema crítico: permitir que pequeñas empresas en mercados como Nigeria, Honduras o Argentina pudieran pautar en plataformas globales como X o Spotify sin necesidad de cuentas en EE.UU. o divisas extranjeras a mano. Al convertirse en el representante de estas Big Tech, Aleph se transformó en el “peaje obligatorio” para los gigantes digitales en economías emergentes.

Claves del éxito para emular

Bootstrapping: Aleph demostró que el financiamiento no es una barrera insalvable; se financió con sus propias ganancias durante casi 15 años sin depender de fondos de inversión externos.

Visión global desde el día 1: La empresa no nació para limitarse a su mercado local, sino con la ambición de conquistar mercados mundiales, operando hoy en casi 100 países.

Resiliencia ante la crisis: Capacidad para operar con inflaciones superiores al 100% y devaluaciones constantes, una realidad compartida en varios puntos de la región.

Retención de cerebros: El modelo permite retener talento local altamente capacitado que, de otro modo, migraría a Europa o EE.UU.

Lo que viene para el sector productivo paraguayo

La presencia de la UdeSA en Asunción no se limitará a la oferta académica formal. En las próximas semanas, la institución continuará desarrollando encuentros presenciales sobre temas críticos como liderazgo, negocios y salud.

Estos espacios buscan no solo transferir conocimiento técnico, sino fomentar una comunidad de negocios vibrante donde la innovación sea el motor de la competitividad.

Para Paraguay, esta alianza representa una oportunidad de profesionalizar a sus líderes bajo estándares internacionales, absorbiendo las lecciones de unicornios regionales para proyectar el talento nacional hacia el mercado global, aprovechando las condiciones macroeconómicas positivas por las que vive el país.