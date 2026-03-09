Las Expo que marcan la agenda de los agronegocios

Innovar a pocos días

A solo pocos días de la apertura de INNOVAR que celebrará su octava edición del 17 al 20 de marzo en el predio del Cetapar de Yguazú, sobre la Ruta PY02, Km 282, en el departamento de Alto Paraná.

Organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), la muestra se desarrollará en modalidad 100% presencial y reunirá a más de 300 expositores y alrededor de 700 marcas nacionales e internacionales.

Se ha consolidado como un espacio clave para la transferencia de conocimientos, posicionado como una plataforma estratégica para la presentación de nuevas tecnologías, el intercambio técnico y la concreción de negocios en el agro paraguayo.

Expo Santa Rita

El protagonismo luego se trasladará al sur del país con una nueva edición de la Expo Santa Rita, del 25 de abril al 3 de mayo en el Campo de Exposiciones del Centro de Tradiciones Gauchas “Indio José”.

El evento contará con la participación de más de 400 empresas y marcas líderes de los sectores de agricultura, industria, comercio, ganadería y servicios. Desde sus inicios, la Expo Santa Rita se ha consolidado como un motor del agronegocio regional, generando visibilidad para las empresas, fortaleciendo redes comerciales y atrayendo nuevos clientes e inversiones.

Séptima edición de Pioneros

En mayo, el foco se traslada al Chaco paraguayo con la Séptima edición de Expo Pioneros, del 27 al 30 de mayo en Loma Plata, en el predio de Pioneros del Chaco SA. La muestra destaca por su enfoque en innovación, capacitación y tecnologías adaptadas a las condiciones productivas chaqueñas.

La exposición combinará con dinámicas en vivo de maquinaria agrícola y equipos para ganadería, reafirmando su rol como punto de encuentro clave para el desarrollo del campo en la región occidental.

Julio y la Expo Paraguay

La Expo Paraguay 2026 será del 11 al 26 de julio, en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso.

Con 16 días de duración, la LXXX Exposición Nacional de Ganadería combinará negocios, tecnología, cultura y entretenimiento, convocando a miles de visitantes y consolidándose como un evento multisectorial de alcance regional.

Agrodinámica cierra el año

Finalmente, uno encuentro emblemático para cerrar el año será Agrodinámica, que celebrará su 30ª edición del 1 al 5 de diciembre en su sede propia, en el kilómetro 44 de la ruta PY06, en el distrito de Hohenau, departamento de Itapúa.

Organizada por la Cooperativa Colonias Unidas, la feria es considerada la mayor vidriera de innovación y tecnología agrícola del sur del país, con charlas técnicas, talleres especializados y demostraciones a campo.

Calendario Expos